El escritor irlandés John Banville abandona el festival Cultur-Alh de Granada tras la exclusión de Ariana Harwicz por su posición sobre Israel

El escritor John Banville en el Museo del Prado. (AP/Paul White)

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John Banville, el novelista irlandés ganador del Premio Booker en 2005 por El mar, se ha retirado del Festival Internacional de Arte, Literatura y Humanidades Cultur-Alh, tras la exclusión de la escritora argentina Ariana Harwicz por parte de la organización después de que asegurara que había sido cancelada por sus posiciones contrarias al boicot cultural a Israel.

“Me desprogramaron a último momento. Cedieron a la presión de militantes. Cedieron al terror. Yo quería ir igual aunque hicieran una manifestación”, escribió en su cuenta de X la finalista al Booker Internacional en 2018. Según recoge El Mundo, la dirección del Festival le anunció que no podía garantizar su seguridad ante la presión de grupos de apoyo a Palestina, mientras Harwicz aseguró en conversaciones con La Nación que la expulsaron por “pensar distinto”.

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Su desprogramación ha desatado una ola de indignación. Más de 350 personalidades del mundo de la cultura y la política, entre las que se encuentran la ensayista Margo Glantz y los políticos Cayetana Álvarez de Toledo y Manuel Valls, han firmado un manifiesto para mostrar apoyo a la escritora, sentenciando que “ningún escritor debería ser excluido de un encuentro cultural por sus posiciones públicas”. “Este comunicado no exige compartir las opiniones de Ariana Harwicz. Exige algo anterior: que nadie sea apartado de la vida cultural por sostener ideas propias, y que ningún desacuerdo se convierta en una condena personal”, han concluido.

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Luis Miguel Añón

El escritor irlandés, que ha cancelado su participación y se niega a dar declaraciones, tenía prevista su charla con la profesora titular de Literatura Inglesa e Irlandesa, Pilar Villar, este domingo a las 21.00 horas. Bajo el título En busca de la frase perfecta, el encuentro debía servir como clausura del festival.

La polémica arrancó después de que la Red Universitaria por Palestina de Granada enviara una carta a la organización solicitando “que se reconsiderara su participación” después de que la autora haya negado públicamente “que haya un genocidio en Gaza y atribuye odio a quienes lo denuncian”, escribieron. Finalmente, la dirección decidió modificar el programa y justificó la medida por su compromiso con los derechos humanos: “Decidimos modificar el programa, en coherencia con el compromiso de la Universidad de Granada con los derechos humanos y con los acuerdos adoptados por su Consejo de Gobierno respecto a Palestina. Es una decisión organizativa sobre esta edición concreta y no queremos convertirla en una polémica pública ni en una confrontación personal con la autora, cuya trayectoria literaria respetamos”, comunicaron.

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Ayuso da a Harwicz su bienvenida a Madrid

La Universidad de Granada, una de las instituciones organizadoras del Cultur-Alh, no tardó en distanciarse de esa decisión. En un comunicado publicado el pasado 19 de septiembre, aseguró que la retirada de la invitación había sido adoptada exclusivamente por la dirección del festival y que “no fue adoptada, aprobada ni respaldada” por el equipo de Gobierno de la institución. “Una universidad pública debe ser un espacio abierto al pensamiento crítico, al contraste de ideas y a la expresión de posiciones plurales, también cuando estas resultan discrepantes o controvertidas”.

En cambio, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha mostrado públicamente su apoyo a Harwicz y le ha ofrecido participar en la vida cultural de la región. “No en la Comunidad de Madrid, región abierta, libre y plural, como ha de ser la cultura. Aquí tienes las puertas abiertas”, escribió este miércoles en su cuenta de X en respuesta a la polémica.

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