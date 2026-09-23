El Gobierno defiende que los reyes no necesitan el “permiso” de Marruecos para viajar a Ceuta y Melilla y sostiene que será en 2026

José Manuel Albares en su viaje a la Asamblea de la ONU (Europa Press)

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Pasa el tiempo y el viaje de los reyes a Ceuta y Melilla no se concreta. Pedro Sánchez aseguró que se daría en las “próximas semanas”, lo que, como el propio ministro Albares ha explicado, se traduce en que será este mismo año. El encargado de los Asuntos Exteriores ha concedido una entrevista a la SER desde Nueva York, donde se encuentra por la Asamblea General de la ONU. Ha confirmado que el viaje y se dará y que, para ello, no se necesita el “permiso” de ningún otro país. También ha abordado el momento en el que se encuentran las ciudades autónomas de cara a integrarse en Europa y ha defendido que las palabras del presidente sobre el “fallo fronterizo” del país vecino no chocan con lo argumentado hasta ahora.

Ceuta no ha recibido a un monarca desde Juan Carlos I en 2007. De esta forma, Felipe VI nunca ha estado como rey en la ciudad y, para encontrar otro caso, hay que retroceder hasta Alfonso XIII, pues Juan Carlos solo estuvo una vez. Aquella última visita hace casi dos décadas provocó el enfado de Marruecos, que, en palabras de Mohamed VI, lo consideró una “provocación”. De ahí las dudas respecto a cuándo y cómo se dará el viaje de los reyes. Por tanto, la pregunta del periodista Aimar Bretos a Albares es pertinente. El ministro ha tratado de ser contundente, defendiendo que en ningún caso dependerá del régimen alauí, aunque no ha podido concretar una fecha.

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El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, atiende a los medios de comunicación en Nueva York y responde sobre su reunión con su homólogo marroquí

Visita de los reyes en 2026

El Gobierno defiende que el esperado viaje de los reyes se producirá este año. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha asegurado que la visita de Felipe VI y la reina Letizia a una ciudad española se anunciará “en su debido momento” por parte del Ejecutivo y de la Casa Real, aunque ha sostenido que tendrá lugar antes de que termine 2026. “Yo creo que relativamente pronto. El presidente dio plazos, hablaba de semanas”, ha explicado Albares. El ministro ha añadido que “semanas no nos lleva a 2027, semanas es dentro de 2026”, en referencia a la previsión trasladada previamente por el presidente del Gobierno en el Congreso.

El titular de Exteriores no ha concretado la fecha del desplazamiento. Además, Albares ha rechazado de forma tajante cualquier tipo de “permiso” para que Felipe VI y la reina Letizia visiten las ciudades autónomas. “Seamos muy claros: los reyes de España no tienen que solicitar autorización a nadie ni pedir permiso a nadie para acudir a una ciudad española”, ha dicho durante la entrevista.

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El ministro ha añadido que la españolidad de ambas ciudades no forma parte de una negociación con Rabat. “España no habla ni negocia sobre su integridad territorial”, ha sostenido, tras insistir en que la agenda de la Corona en territorio nacional corresponde exclusivamente a las instituciones españolas. Sobre las comunicaciones diplomáticas con Marruecos, Albares ha señalado que mantiene un contacto permanente con las autoridades del país vecino y que, “por cortesía diplomática, se puede trasladar alguna información”. No obstante, ha precisado que ese intercambio no supondrá ningún acuerdo sobre las formas ni los discursos de la visita real. “Desde luego, ni autorizaciones ni especificidades al respecto”, ha sentenciado.