España

Despiden a dos trabajadoras de la limpieza de un hospital de Jerez tras 20 años de servicio: “Nos han despedido por llevarnos pan duro”

Dos empleadas de la concesionaria Clece se enfrentan a un despido disciplinario por recoger bolsas de pan sobrante para sus animales

Concentración a las puertas del Hospital de Jerez en apoyo a las dos trabajadoras de limpieza despedidas por llevarse pan duro. (X/CSIF Cádiz)
Concentración a las puertas del Hospital de Jerez en apoyo a las dos trabajadoras de limpieza despedidas por llevarse pan duro. (X/CSIF Cádiz)
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Casi 20 años trabajando en el servicio de limpieza del Hospital Universitario de Jerez de la Frontera para acabar siendo víctimas de un despido disciplinario por llevarse un par de bolsas de pan duro. Esta es la realidad que atraviesan Lorena (40 años) y Fátima (58 años), dos empleadas de la empresa concesionaria Clece. La compañía justifica su decisión en una supuesta pérdida y abuso de confianza, tras revisar unas imágenes de las cámaras de seguridad.

El origen del conflicto se remonta al pasado 24 de mayo, cuando Lorena se encontraba de baja médica por un cuadro de ansiedad tras meses denunciando episodios de acoso laboral por parte de un nuevo encargado. Ese día, su compañera Fátima recogió dos bolsas de pan duro que el personal de cocina les solía facilitar en lugar de desecharlo a la basura.

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Dado que el volumen de las bolsas impedía guardarlas en la taquilla, Fátima contactó con Lorena para que acudiera al centro a recogerlas con la intención de alimentar a las gallinas de su terreno. Un mes después, el 22 de junio, ambas recibieron un SMS comunicándoles la apertura de un procedimiento sancionador. Apenas unos días más tarde, el 2 de julio, una nueva notificación por mensaje de texto confirmaba su despido definitivo.

Ante esta situación, Lorena y Fátima, arropadas por sus compañeras y el comité de empresa, han salido a la calle frente al hospital para exigir su inmediata readmisión. El comité de empresa ha impulsado paros de una hora diaria (de 10:00 a 11:00 horas) y concentraciones en las inmediaciones del centro. A las protestas se ha sumado activamente el sindicato CSIF Cádiz, que a través de sus redes tachó la sanción de “desproporcionada e injusta” y exigió la “readmisión inmediata” de las dos trabajadoras.

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Un hábito normalizado en el centro

Las trabajadoras denuncian la desproporción de la medida y defienden que actuaron con total transparencia. “Nos han despedido por llevarnos pan duro”, señala la pancarta utilizada en las concentraciones. Durante su intervención en Y ahora Sonsoles (Antena 3), remarcaron que contaban con el permiso de la planta y el conocimiento de los encargados: “Esa cámara lleva ahí 70 años. Nunca lo hemos hecho a escondidas ni a mala fe, porque si no, no me pongo enfrente de una cámara”.

Concentración a las puertas del Hospital de Jerez en apoyo a las dos trabajadoras de limpieza despedidas por llevarse pan duro. (X/CSIF Cádiz)
Concentración a las puertas del Hospital de Jerez en apoyo a las dos trabajadoras de limpieza despedidas por llevarse pan duro. (X/CSIF Cádiz)

Lorena lamenta la falta de empatía de la concesionaria tras años cubriendo vacaciones y festivos hasta lograr estabilidad laboral, así como su entrega en los momentos más críticos del coronavirus. “Lo que me dicen es que he abusado de la confianza que me dan, pero no se acuerdan cuando en el coronavirus estuve exponiendo mi vida y la de mis familiares desinfectando el hospital”, indicó Lorena al diario Viva Jerez.

Tras acudir al departamento de Recursos Humanos en Sevilla, las afectadas se han personado en los juzgados decididas a no dar un paso atrás. En el acto de conciliación previo, la empresa planteó reconocer la improcedencia del despido para cerrar el conflicto mediante una indemnización económica. Sin embargo, las trabajadoras rechazaron frontalmente la propuesta. “Nosotros queremos que se anule el despido y volver a nuestro trabajo”, remarcó Lorena.

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