España

La reina Letizia deslumbra en Bruselas junto a la princesa Dina de Jordania al combinar su traje sastre con una llamativa blusa de volantes coral

La monarca ha ido a Bélgica para presidir el acto central del Día Mundial de la Investigación del Cáncer 2026

El traje de la reina Letizia
La reina Letizia en Bruselas. (Casa Real)
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La reina Letizia ha hecho una escala express en Bélgica para presidir el acto central del Día Mundial de la Investigación del Cáncer 2026 en la sede de la Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento del Cáncer (EORTC). Como presidenta de honor de la Asociación Española Contra el Cáncer, la consorte ha vuelto a demostrar su compromiso firme con la ciencia pronunciando un rotundo discurso en inglés. En esta cita internacional ha compartido protagonismo con la princesa Dina Mired de Jordania, presidenta honoraria de la entidad europea, quien la ha acompañado durante toda la jornada.

Más allá de la relevancia institucional de la visita, todas las miradas se han posado de inmediato en la propuesta estilística elegida por doña Letizia. Para inaugurar sus compromisos internacionales de otoño, la soberana ha reinventado la sobriedad del clásico uniforme de trabajo, dando una lección de cómo actualizar un traje ejecutivo mediante una prenda vistosa, romántica y arriesgada que ya se perfila como tendencia clave de la temporada.

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La elección ha destacado por la combinación entre la neutralidad del traje y la intensidad de la gama cálida. La madre de la princesa Leonor ha logrado el equilibrio exacto entre la etiqueta que exige un acto oficial y la vanguardia de las pasarelas, firmando un conjunto muy favorecedor que aportaba una enorme luminosidad a su rostro durante sus intervenciones en el atril.

La blusa como prenda principal

La clave del estilismo radica en el potente contraste entre sus piezas. Doña Letizia ha rescatado de su armario un traje de chaqueta entallada y pantalón recto en tono crema o beige arena, un diseño de líneas depuradas que estrenó esta primavera. La gran sorpresa la guardaba bajo la americana: una llamativa blusa en tono terracota o rojo anaranjado que captó toda la atención.

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La reina Letizia, en la inauguración de la 84ª Feria del Libro de Madrid. (Europa Press)

La prenda destaca por sus vistosas chorreras de volantes circulares que caen en cascada sobre el escote y se repiten en versión reducida en los puños, un guiño de inspiración cortesana muy presente en los últimos desfiles de alta costura de firmas como Dior.

Traje Letizia
El traje de Letizia en Bruselas. (Casa Real)

Los accesorios para cerrar un viaje ‘express’

Para completar la propuesta, la reina ha seleccionado con precisión cada uno de sus complementos. Ha estrenado unas mereditas de charol marrón a juego con un bolso de mano confeccionado en rafia con estampado geométrico, aportando riqueza de texturas al acabado final.

La reina Letizia
La reina Letizia llega a Bruselas. (Casa Real)

En el apartado de joyas ha apostado por la sobriedad habitual, combinando sus inseparables anillos de Coreterno y Karen Hallam con unos pendientes de diseño floral. Tras finalizar este acto en la capital belga, la consorte ha puesto rumbo de vuelta a Madrid para preparar su siguiente cita de la semana en Talavera de la Reina.

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