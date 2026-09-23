Crece el suicidio entre los médicos: 400 muertes en los últimos 20 años, con mayor incidencia en las doctoras

El 94% de los médicos jóvenes presentan síntomas de agotamiento en su trabajo, según la OMC. (Canva)

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El suicidio es la segunda causa de muerte accidental dentro de la profesión médica y ha acabado con la vida de 400 facultativos en los últimos 20 años. Así lo evidencia el estudio de la mortalidad de los médicos en España, presentado este miércoles por la Organización Médica Colegial (OMC) y el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El trabajo analiza las causas de fallecimiento de los médicos entre 2003 y 2022. En ese periodo, el 1,5% de las defunciones se debieron a intentos autolíticos, que se ubican por detrás de los accidentes de tráfico entre las causas externas. La OMC insiste en que la mortalidad por suicidio en la población médica se sitúa por debajo de la registrada en la población general, pero su incidencia ha crecido en las últimas décadas: si en 2003 eran 4,7 por cada 100.000 médicos los que se quitaban la vida, en el año 2022 la tasa subió a los 7,7 por cada 100.000 médicos.

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En total, fueron 400 facultativos los que se quitaron la vida en este periodo. Aunque la mayoría fueron hombres (61,7%), el suicidio tuvo mayor incidencia entre la población femenina: se trata de la tercera causa de muerte entre las médicas, mientras que entre los médicos baja hasta el puesto número once. Esta diferencia estadística se explica porque, hasta 2017, la profesión médica era mayoritariamente masculina.

Mientras que entre los hombres médicos las tasas de mortalidad por suicidio son inferiores a las observadas entre los hombres de la población no médica, entre las mujeres médicas más jóvenes (25-34 y 35-44 años), así como entre las de 55-64 años, se observan tasas de mortalidad por suicidio superiores a las de las mujeres de la población general de las mismas edades.

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El estudio también encuentra diferencias en cuanto al método empleado. Mientras la población general opta más por métodos violentos, entre los médicos la forma predominante fueron los no violentos (38,5%). En particular, se acudió a soluciones farmacológicas, un patrón que relacionan con el acceso profesional a medicamentos y el conocimiento de sus efectos.

Menos muertes, pero más jóvenes

Presentación del estudio sobre la mortalidad de los médicos. (OMC)

El estudio señala que los médicos en España han presentado una mortalidad inferior a la de la población general entre 2003 y 2022, aunque los facultativos que fallecen lo hacen a edades más tempranas y acumulan más años de vida perdidos.

Entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2022 se contabilizaron 27.016 muertes de médicos colegiados y 9.491.198 defunciones en la población no médica. La edad media de fallecimiento fue de 72,9 años entre los facultativos y de 78,6 años entre los no médicos, de acuerdo con el análisis.

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El psiquiatra e investigador del Hospital Clínic de Barcelona Vicent Llorca-Bofí ha vinculado la menor mortalidad de los facultativos al “efecto del trabajador sano”. La literatura científica asocia un mayor nivel educativo con un mejor acceso a recursos sanitarios, un mayor control de los factores de riesgo cardiovascular y hábitos de vida más saludables.

Los cánceres fueron la principal causa de muerte entre los médicos durante las dos décadas examinadas: supusieron el 38,7 % de todas las defunciones. Las enfermedades del corazón ocuparon el segundo lugar, con un 18,1 %, y las enfermedades cerebrovasculares, el tercero, con un 5,7 %. La Covid-19 se situó como la sexta causa de muerte en la clasificación del estudio de la OMC y el INE.

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