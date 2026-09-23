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La tarifa de la luz en España para este jueves

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

La tarifa del servicio de la luz cambia cada hora (Europa Press)
La tarifa del servicio de la luz cambia cada hora (Europa Press)
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Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado, consulta cuál es el mejor momento del día para usar la energía eléctrica.

Aquí están las tarifas de la energía eléctrica, así como las horas del día más altas y más bajas del servicio para este jueves 24 de septiembre.

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Precio de la energía eléctrica

Día: 24 de septiembre

Precio medio: 157.28 euros por megavatio hora

Precio máximo: 272.65 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 27.0 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)
Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este jueves 24 de septiembre, la tarifa de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 197.86 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 196.92 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 195.18 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 194.5 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 192.18 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 192.18 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 195.18 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 200.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 250.0 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 221.84 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 123.3 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 85.2 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 38.88 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 27.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 30.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 38.66 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 57.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 80.46 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 104.06 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 186.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 272.65 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 263.5 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 225.0 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 207.16 euros por megavatio hora.

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