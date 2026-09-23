Detenida la viuda de Josep Juanpere por matar presuntamente al arquitecto en su casa de Baqueira (Lleida) en diciembre

El arquitecto Josep Juanpere, cofundador del estudio GCA Architects (GCA Architects)

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La mujer del arquitecto Josep Juanpere ha sido detenida en Madrid por orden de los Mossos d’Esquadra al determinar su presunta implicación con la muerte del cofundador del estudio GCA Architects. Recordemos que el arquitecto apareció sin vida el pasado mes de diciembre de 2025 en su vivienda de Baqueira en Vall d’Aran (Lleida).

Aunque por el momento la causa del homicidio que habría llevado a su mujer de 65 años a cometer el crimen se desconoce, El País ha adelantado que los agentes han llevado a cabo otro registro en Málaga.

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*Noticia en ampliación