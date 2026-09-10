La Organización Médica dice que la situación de los médicos en Ceuta es "dramática"

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Ceuta, 10 sep (EFE).- El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Tomás Cobo, ha calificado como "dramática" la situación de los médicos en Ceuta por la sobrecarga de trabajo que ya ha provocado bajas laborales "y habrá más".

En una rueda de prensa, Tomás Cobo, que ya visitó la ciudad el 10 de agosto, ha indicado que tanto él como la comisión permanente de la OMC que se encuentra en la ciudad ha comprobado la "extenuación" dado que están atendiendo más del doble de urgencias y esa "abrumadora asistencia está pasando factura".

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Ha explicado que los médicos están atendiendo principalmente heridas por reyerta, "ya que las ambulancias llegan cada día con cuatro o cinco pacientes" así como "abusos sexuales y violaciones, con un ritmo de dos o tres al día".

"Ya ha habido bajas laborales y habrá más de forma progresiva porque estamos viviendo escenas de la pandemia de covid con sobrecarga asistencial y emocional", ha lamentado Cobo, que mantenido una reunión con la consejera de Sanidad del Gobierno ceutí, Nabila Benzina (PP), quien le ha trasladado la "extrema preocupación, sobre todo porque no llega ese horizonte de soluciones".

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Ante el riesgo par ala salud pública, ha requerido de soluciones inmediatas, entre ellas la protección psicológica de los médicos y la llegada de médicos voluntarios "ya que aquí se necesita el doble de los médicos que trabajan hoy en día en urgencias del Hospital".

Tomás Cobo ha anunciado que trasladará esta situación al Ministerio de Sanidad "para que llegue a la ciudad el soporte de profesionales necesarios que, además, tengan estabilidad laboral, una retribución económica adecuada y vivienda". EFE

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