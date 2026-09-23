Begoña intenta evitar que Beatriz aborte y se niega a ir a la pedida de mano de Andrés y Valentina: avance de ‘Sueños de libertad’ del jueves 24 de septiembre

Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

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La semana del 21 al 25 de septiembre está dejando importantes movimientos en Sueños de libertad. Los últimos acontecimientos han puesto patas arriba las relaciones entre los personajes y han abierto nuevos conflictos en la fábrica de los De la Reina. El embarazo de Beatriz, las dudas en torno a Gabriel, la delicada situación de Andrés y Valentina y los problemas sentimentales de Fina y Marta están marcando el rumbo de la ficción.

A esto se suman las complicaciones de Tasio, que continúa ocultando información relacionada con Gabriel, y el acercamiento entre Miguel y Claudia. Mientras algunos personajes intentan reconstruir sus relaciones, otros se encuentran ante decisiones que pueden cambiar su futuro.

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La semana comenzó con Begoña preocupada por la salud de Beatriz, hasta que terminó descubriendo que estaba embarazada. La joven le confesó que el padre del bebé no quería asumir ninguna responsabilidad. Mientras tanto, Digna propuso comprar las patentes de los perfumes clásicos de los De la Reina para que Luis pudiera continuar trabajando con ellos, una idea respaldada por Damián.

Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

En el ámbito personal, la familia preparó el compromiso de Andrés y Valentina, aunque Begoña no se mostró cómoda con la celebración. Al mismo tiempo, Tasio empezó a sospechar de Gabriel tras conocer la gravedad de su lesión. Las relaciones también atravesaron dificultades. Marta y Bianca volvieron a enfrentarse por Fina, mientras Miguel y Claudia protagonizaron un acercamiento que no salió como esperaban.

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Las sospechas sobre Gabriel aumentaron cuando Tasio planteó a Andrés que podría haberse provocado él mismo la lesión, aunque todavía no tenía pruebas. Por su parte, Valentina comenzó a cuestionar los motivos de su ascenso y sospechó que los De la Reina podían estar utilizándola para mejorar su imagen. Además, Tasio recibió una carta de Carmen en la que le comunicaba el final de su matrimonio, una situación que también empezó a repercutir en la fábrica.

Avance de ‘Sueños de libertad’ del martes 22 de septiembre (Atresmedia)

Valentina descubre la estrategia de los De la Reina

El miércoles, Valentina confirmó sus sospechas y descubrió que su promoción podía formar parte de una estrategia de los De la Reina. La joven se enfrentó a Andrés y Damián y comenzó a replantearse su futuro junto a Andrés, dejando el compromiso en una situación delicada. Mientras tanto, Andrés, Damián y Tasio coincidieron en sus sospechas sobre Gabriel, aunque todavía necesitaban pruebas para demostrar sus teorías.

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En la empresa, Gabriel bloqueó la operación relacionada con las patentes de los perfumes y ya tenía preparado a un sustituto para ocupar el puesto de Tasio. Por otro lado, Miguel pidió consejo antes de avanzar en su relación con Claudia, mientras Marta continuó lidiando con los problemas derivados de la influencia de Bianca sobre Fina.

Andrés y Valentina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Capítulo 655 del jueves 24 de septiembre

El capítulo del jueves estará marcado por la decisión que Beatriz tendrá que tomar sobre su embarazo. Después de descubrir que el padre de su hijo no quiere hacerse cargo del bebé, Begoña la encontrará llorando y conocerá su intención de abortar. La preocupación de Begoña aumentará todavía más cuando Beatriz desaparezca. Temiendo que haya acudido a abortar, intentará localizarla y convencerla para que no tome esa decisión, recordando además la experiencia que vivió María.

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Finalmente, Beatriz hablará con Gabriel y le confesará que no ha sido capaz de deshacerse del bebé. Él, por su parte, tratará de tranquilizarla y le prometerá que encontrará una solución para que puedan construir una vida juntos junto al niño sin levantar sospechas.

También habrá novedades en la relación entre Andrés y Valentina. Andrés temerá que todo lo ocurrido con el ascenso de ella haya provocado que quiera romper sus planes de boda. Damián intentará intervenir y recurrirá a Dorotea para tratar de convencer a su hija de que dé una nueva oportunidad a su relación.

Pablo y Valentina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Dorotea hablará con Valentina y tratará de hacerle ver que Andrés está dispuesto a enfrentarse incluso a su propio padre por ella. Finalmente, la joven cederá y aceptará acudir a la pedida de mano. La celebración tendrá lugar ante toda la familia, incluida Julia, aunque contará con una ausencia especialmente significativa: Begoña no estará presente.

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Además, Andrés y Marta tendrán que afrontar un nuevo conflicto relacionado con Gabriel. Al descubrir que ha impedido la venta de las patentes y que pretende que ellos ocupen el puesto de Tasio, ambos decidirán plantarle cara y se negarán a hacer el trabajo de su hermano. Mientras tanto, Paula seguirá sufriendo por su relación secreta con Tasio y recurrirá a Salva para desahogarse después de haberle puesto un ultimátum. Salva decidirá intervenir y hablar con él para que dé la cara por su pareja.