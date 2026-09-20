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Valentina se plantea detener la boda y Beatriz amenaza con abortar el bebé: avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del lunes 21 al viernes 25 de septiembre

La serie de Antena 3 vive los días más duros en Perfumerías de La Reina tras el enfrentamiento entre Tasio y Gabriel y la noticia del embarazo de Beatriz

Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
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Sueños de libertad afronta una semana de importantes cambios. Los capítulos del 21 al 25 de septiembre estarán marcados por el embarazo de Beatriz, las sospechas sobre Gabriel, la crisis entre Andrés y Valentina y el intento de Marta por recuperar a Fina. Mientras tanto, Miguel y Claudia seguirán avanzando en su relación y Tasio continuará ocultando información sobre lo ocurrido con Gabriel.

Capítulo 652 del lunes 21 de septiembre

Begoña empieza a darse cuenta de que los problemas de salud de Beatriz podrían esconder algo más que una anemia. Al mismo tiempo, Digna propone comprar las patentes de los perfumes clásicos de los De la Reina para que Luis pueda continuar trabajando con ellos, una operación que Damián decide respaldar.

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La familia prepara la fiesta de compromiso de Andrés y Valentina, aunque Begoña no se siente cómoda con la idea de acudir. Mientras, Tasio aumenta sus sospechas sobre Gabriel después de conocer la gravedad de su lesión.

En el terreno sentimental, Marta y Bianca vuelven a enfrentarse por Fina. La argentina intenta convencer a Marta de que ya no tiene sitio en la vida de la fotógrafa, mientras Miguel y Claudia viven un momento íntimo que no sale como esperaban.

Gabriel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Gabriel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Capítulo 653 del martes 22 de septiembre

Begoña confirma sus sospechas y descubre que Beatriz está embarazada. La niñera, entre lágrimas, le cuenta que el padre del bebé no quiere hacerse cargo.

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Tasio comparte con Andrés sus dudas sobre la lesión de Gabriel, convencido de que pudo provocársela él mismo. Sin embargo, no consigue demostrarlo. Mientras tanto, Valentina empieza a sospechar que su ascenso dentro de la empresa responde únicamente a una estrategia de los De la Reina para mejorar su imagen.

La situación de Tasio también se complica después de recibir una carta de Carmen en la que pone fin a su matrimonio. Además, su ausencia comienza a afectar a la fábrica.

Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Capítulo 654 del miércoles 23 de septiembre

Andrés y Damián coinciden con Tasio en sus sospechas sobre Gabriel, aunque necesitarán nuevas pruebas para demostrarlo.

Valentina descubre finalmente que su promoción podría haber sido una maniobra de los De la Reina y se enfrenta a Andrés y Damián. La joven comienza a plantearse seriamente si quiere continuar con su compromiso.

Por otro lado, Gabriel consigue imponerse a la familia: los De la Reina no podrán hacerse con las patentes de los perfumes y el abogado ya tiene preparado un sustituto para Tasio.

Mientras tanto, Miguel pide consejo antes de dar un nuevo paso con Claudia y Marta vuelve a tener problemas con Fina por culpa de la influencia de Bianca.

Fina y Marta en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Fina y Marta en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Capítulo 655 del jueves 24 de septiembre

Begoña encuentra a Beatriz completamente hundida y descubre que está pensando en deshacerse del bebé. La niñera considera que no puede afrontar sola la maternidad y quiere recuperar la vida que había imaginado junto a su pareja.

En la empresa, Andrés y Marta deciden enfrentarse a Gabriel y se niegan a asumir las funciones que desempeñaba Tasio. Sin embargo, el abogado mantiene su postura y no contempla readmitirlo.

Mientras, Andrés anima a Marta a luchar por Fina y Damián intenta que Dorotea intervenga para evitar que Valentina rompa definitivamente su compromiso.

Miguel, por su parte, prepara una cita especial para Claudia, dispuesto a avanzar en su relación.

Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Capítulo 656 del viernes 25 de septiembre

Beatriz tranquiliza a Begoña y cambia de opinión: finalmente decide seguir adelante con su embarazo, convencida de que el bebé es fruto de su amor.

En la fábrica, la ausencia de Tasio provoca nuevos problemas y la producción de los perfumes queda paralizada. Damián confía en que esta situación obligue a Gabriel a readmitirlo, pero el abogado ya tiene otro plan: modernizar las instalaciones y reorganizar la empresa.

Marta intenta acercarse de nuevo a Fina con la ayuda de Andrés, aunque todavía está por ver si la fotógrafa está dispuesta a perdonarla. Además, Miguel y Claudia viven su esperada velada romántica.

Tasio, por su parte, busca la ayuda de Salva para poder continuar cerca de Paula. Y cuando parece que los De la Reina podrían recuperar el control de la situación, Gabriel vuelve a sorprenderles con una decisión que amenaza con cambiar el futuro de la empresa.

Andrés y Valentina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Andrés y Valentina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

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