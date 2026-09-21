Avance de ‘Sueños de libertad’ del martes 22 de septiembre: Bianca le hará una inesperada propuesta a Fina y Tasio recibirá una carta de Carmen

Avance de ‘Sueños de libertad’ del martes 22 de septiembre (Atresmedia)

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Begoña confirmará el embarazo de Beatriz en el capítulo 653 de Sueños de libertad, que se emitirá el martes 22 de septiembre. La niñera le revelará entre lágrimas que el padre del bebé no quiere hacerse cargo, mientras Tasio recibirá una carta de Carmen que pondrá fin a su matrimonio y cuya ausencia comenzará a generar problemas en la fábrica.

El episodio del lunes de Sueños de libertad dejó abiertas varias de estas líneas, ya que Begoña empezó a sospechar que los problemas de salud de Beatriz ocultaban algo más que una anemia, una inquietud que terminará de confirmar al conocer su estado. La revelación colocará a Gabriel ante la responsabilidad de responder por el bebé, después de que Beatriz le lance un ultimátum.

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La joven comenzará a pensar que los De la Reina la promovieron únicamente para mejorar la imagen de la compañía. La tensión irá en aumento cuando Gabriel se comporte de una forma que la haga sentirse incómoda con su nuevo puesto. El otro conflicto que crecerá en el capítulo del martes de Sueños de libertad será el de Tasio. Después de conocer la gravedad de la lesión de Gabriel, compartirá con Andrés sus sospechas: cree que el propio Gabriel pudo provocársela. Tasio no logrará demostrarlo, aunque seguirá pendiente de las circunstancias que rodearon el incidente.

Avance de ‘Sueños de libertad’ del martes 22 de septiembre (Atresmedia)

Qué pasará el martes en ‘Sueños de libertad’

La llegada de la carta de Carmen complicará aún más su situación personal. En ella, Carmen le comunicará que pone fin a su matrimonio. Tasio se ausentará de la fábrica, y esa falta tendrá efectos directos en el funcionamiento del lugar, que comenzará a acusar que no esté presente. El capítulo del lunes de Sueños de libertad ya había mostrado el avance de las dudas de Tasio sobre Gabriel. Su preocupación aumentó después de conocer la gravedad de la lesión, un dato que lo llevó a relacionar el estado del joven con la posibilidad de que se hubiera causado el daño por iniciativa propia.

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La actividad de la empresa también estuvo presente en la emisión más reciente de Sueños de libertad. Digna propuso comprar las patentes de los perfumes clásicos de los De la Reina para que Luis pudiera continuar trabajando con esas creaciones. Damián decidió respaldar la operación, que permitirá mantener abierta esa vía de trabajo para Luis.

Avance de ‘Sueños de libertad’ del martes 22 de septiembre (Atresmedia)

La tensión entre Marta y Fina

En el terreno sentimental, Marta y Bianca volvieron a enfrentarse por Fina. La argentina intentó convencer a Marta de que ya no tiene un lugar en la vida de la fotógrafa, mientras la disputa entre ambas siguió condicionando la relación con Fina. Bianca le hará una propuesta inesperada a Fina en el capítulo del martes. El planteamiento llegará después del enfrentamiento con Marta y añadirá una nueva decisión al conflicto entre las dos mujeres por el vínculo que mantienen con la fotógrafa.

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Promoción de la nueva prueba final de 'Pasapalabra' anunciada por Antena 3 tras la sentencia del Tribunal Supremo que les obliga a retirar 'El Rosco'.

Miguel y Claudia, en cambio, dieron un paso en su relación durante el episodio del lunes en Sueños de libertad. Ambos compartieron un momento íntimo que no salió como esperaban, aunque seguirán avanzando juntos durante los capítulos de esta semana. La emisión del martes reunirá así las consecuencias de varias tramas abiertas el lunes: la confirmación del embarazo de Beatriz, las dudas de Tasio sobre Gabriel, el ascenso que incomoda a Valentina, la ruptura matrimonial de Carmen y la ausencia de Tasio en la fábrica. Beatriz tendrá que afrontar que el padre del bebé no quiere hacerse cargo, mientras Gabriel quedará expuesto ante las sospechas de Tasio y el ultimátum de la niñera.