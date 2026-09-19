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Fran Sánchez, psicólogo: “Esta es una afirmación profundamente injusta y dañina con la que hay que tener mucho cuidado”

El experto señala que algunas frases pueden generar un mayor sufrimiento en las personas, pues cargan sobre ellas la culpa de “permitir” el daño que les hacen los demás

El psicólogo Fran Sánchez explica qué frase puede cargar de culpa y sufrimiento a las personas. (Montaje Infobae con imágenes de Magnific y @minddtalk/TikTok)
El psicólogo Fran Sánchez explica qué frase puede cargar de culpa y sufrimiento a las personas. (Montaje Infobae con imágenes de Magnific y @minddtalk/TikTok)
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Algunas frases utilizadas en el día a día muchas veces se repiten como mantras incuestionables, formando a su alrededor una suerte de verdad que, lejos de lo que parece, puede esconder una realidad totalmente distinta e incluso provocar sufrimiento.

Cuando una persona se encuentra en una relación tóxica (ya sea de pareja, de amistad o de cualquier otro ámbito), se suele decir que “si alguien te hace daño una vez, es su culpa, mientras que, si te lo hace dos veces, entonces es culpa tuya”. Esta frase pone el foco en la persona que realmente percibe ese dolor, culpabilizándola de un acto que “está permitiendo” por no alejarse.

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El psicólogo Fran Sánchez (@minddtalk) señala que esto no solo “no es cierto”, sino que también “es una afirmación profundamente injusta y dañina con la que hay que tener mucho cuidado”. Según el experto, “es tremendamente simplista y elimina por completo algo fundamental: el contexto en el que se produce el sufrimiento”.

Esta frase culpabiliza a quien recibe el daño por "permitirlo". (Freepik)
Esta frase culpabiliza a quien recibe el daño por "permitirlo". (Freepik)

“Es muy fácil juzgar una situación desde fuera

En ocasiones este daño no viene al principio de la relación, cuando todavía no existe “un vínculo, un apego, un afecto profundo, un proyecto compartido o incluso una dependencia”. Es por ello por lo que las personas pueden aferrarse a la esperanza de que solo se trate de una mala etapa.

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También “puede que la otra persona esté manipulando la situación para proteger sus propios intereses”, que “poco a poco la relación o la otra persona nos haya ido haciendo cada vez más pequeños y que cuando queramos reaccionar apenas nos reconozcamos a nosotros mismos y dudemos de todo” o que “simplemente no tengamos la posibilidad de marcharnos inmediatamente porque todos los caminos de salida requieren de cierto tiempo para ejecutarse”.

Situaciones hay miles y la idea de que la culpa es de quien recibe el daño cuando este viene ya en varias ocasiones puede añadir más sufrimiento por castigarse a sí mismo. Sánchez matiza que esto no significa que no exista responsabilidad: “Por supuesto que la tenemos, pero sobre todo con nosotros y para nosotros mismos”.

Así, “esa responsabilidad, desde luego, no consiste en castigarnos”, sino en “analizar y comprender lo sucedido, en desarrollar nuevas herramientas, en construir una vida lo más equilibrada posible para protegernos de caer en dependencias, en intentar que la historia no vuelva a repetirse”.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

“Es muy fácil juzgar una situación desde fuera cuando no existe el vínculo, el miedo, la esperanza o la implicación emocional que sí vive quien está dentro”, asegura el psicólogo. “Lo que desde fuera puede parecer una decisión sencilla, muchas veces desde dentro no lo es. Así que mucho cuidado con emitir según qué tipo de juicios”.

Además, el experto lanza un mensaje en el que advierte sobre el peligro de juzgarse a uno mismo por las decisiones pasadas con los ojos del presente, que ya conocen el final de la historia y cuentan con un mayor conocimiento y herramientas que no se tenían entonces. “Respeta tu dolor y no permitas que nadie te haga sentir pequeño o ridículo por haber sufrido. Y aprende de ello, por supuesto, pero hazlo desde la validación y desde la aceptación de tu dolor y nunca desde el castigo”.

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