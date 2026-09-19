España

El chófer que contrató Jonathan Andic en Quito avala la versión de que le robaron el móvil: asegura que le acompañó a comprar uno nuevo

El acusado por la muerte del empresario Isak Andic aseguró que su teléfono había sido sustraído, por lo que no era posible analizarlo para reconstruir sus llamadas y mensajes

Imagen de archivo de Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, saliendo del juzgado tras pagar la fianza de su detención. (REUTERS/stringer)
Imagen de archivo de Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, saliendo del juzgado tras pagar la fianza de su detención. (REUTERS/stringer)
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El chófer que contrató Jonathan Andic en su viaje a Quito en marzo de 2025 ha declarado a los Mossos d’Esquadra que acompañó al hijo del fundador de Mango a comprar un móvil nuevo porque el suyo se lo habían robado la mañana siguiente a su llegada.

De esta manera, el conductor avala la versión del hijo del empresario, que aseguró que su teléfono había sido sustraído, motivo por el que no había sido posible analizarlo para reconstruir las llamadas y mensajes anteriores a esa fecha.

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