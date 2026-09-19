El chófer que contrató Jonathan Andic en Quito avala la versión de que le robaron el móvil: asegura que le acompañó a comprar uno nuevo

El chófer que contrató Jonathan Andic en su viaje a Quito en marzo de 2025 ha declarado a los Mossos d’Esquadra que acompañó al hijo del fundador de Mango a comprar un móvil nuevo porque el suyo se lo habían robado la mañana siguiente a su llegada.
De esta manera, el conductor avala la versión del hijo del empresario, que aseguró que su teléfono había sido sustraído, motivo por el que no había sido posible analizarlo para reconstruir las llamadas y mensajes anteriores a esa fecha.
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