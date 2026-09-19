Mezclar vinagre blanco con hojas de laurel: para qué sirve y por qué lo recomiendan

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una combinación de dos ingredientes de cocina se ha instalado entre los métodos caseros de limpieza más comentados en los últimos meses: mezclar vinagre blanco con hojas de laurel. La preparación no aumenta la capacidad de limpieza del vinagre, pero resuelve uno de sus principales inconvenientes: el olor ácido intenso que deja tras la aplicación. El fenómeno se enmarca en una tendencia más amplia, como es la búsqueda de soluciones domésticas económicas para tareas de mantenimiento que no requieran productos químicos específicos.

El vinagre actúa sobre restos de cal, residuos de jabón y suciedad poco adherida, además de contribuir a neutralizar ciertos olores del hogar. Su componente ácido lo convierte en un aliado habitual para el mantenimiento de superficies duras, aunque no reemplaza a los desengrasantes ni a los productos con capacidad desinfectante comprobada. El laurel, en cambio, no incide en el poder de limpieza de la mezcla: su aporte es exclusivamente aromático. Las hojas suavizan la sensación ácida que deja el vinagre y dejan una nota vegetal que hace más agradable su uso en distintos ambientes de la vivienda.

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Esta división de funciones explica por qué la combinación gana terreno entre quienes buscan alternativas caseras para tareas domésticas simples, con ingredientes que ya suelen estar disponibles en la cocina y sin necesidad de recurrir a aromatizantes artificiales.

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Cómo se prepara la solución

El procedimiento no requiere utensilios especiales ni conocimientos previos. En un frasco de vidrio con tapa se colocan 500 mililitros de vinagre blanco junto con entre seis y ocho hojas de laurel. La mezcla debe reposar entre 24 y 48 horas en un lugar fresco y oscuro, un tiempo que permite que las hojas liberen su aroma en el líquido.

Pasado ese período, el líquido se filtra para retirar las hojas y cualquier resto vegetal que pueda quedar suspendido. Después se diluye con una cantidad similar de agua antes de trasladarlo a un pulverizador o a una botella que cierre correctamente. Añadir agua evita el uso de vinagre puro cuando no es necesario y facilita una aplicación más uniforme sobre las superficies, además de rendir más cantidad de producto final con el mismo gasto de ingredientes.

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Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

La solución está pensada para superficies compatibles con productos ácidos: azulejos, encimeras, tiradores, puertas, estantes o zonas exteriores de algunos electrodomésticos, siempre que el fabricante no desaconseje este tipo de limpiadores. También puede emplearse en cubos de basura previamente lavados o en el interior del refrigerador una vez vacío, como complemento para eliminar olores acumulados tras la manipulación de alimentos.

Para su aplicación, puede pulverizarse directamente sobre la superficie o rociarse primero sobre un paño, una opción que permite controlar mejor la cantidad utilizada, en particular en zonas pequeñas o de difícil acceso. Antes de aplicarla en superficies nuevas, conviene probar en una zona poco visible, ya que el componente ácido puede afectar determinados acabados, en especial mármoles, piedras naturales o metales sensibles a la corrosión.

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Sin embargo, la mezcla no sustituye a productos específicos cuando existe grasa acumulada, moho o manchas persistentes, ni sirve para tareas que requieran una desinfección concreta y comprobada. Se recomienda además ventilar el ambiente después de utilizarla, en particular cuando se emplea una cantidad considerable o se trabaja en un espacio cerrado.