‘¿Mató tu bisabuelo al mío?’, el libro que refleja el dolor de la Guerra Civil que heredan los bisnietos: “Nosotros no podemos impartir justicia, pero la podemos solicitar”

El historiador Aranu Fernández junto al libro. (Cedida)

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A Manuel Sesé Mur le ejecutaron una tarde de enero de 1948. Aquel día, los dos guardias civiles que le dispararon a bocajarro dejaron una huella imborrable en el destino de toda su familia. Aquel dolor enquistado y silenciado por la represión de la dictadura, que impidió a su mujer y a su hija llorar su muerte, se ha traspasado de generación en generación hasta llegar a su bisnieto Arnau Fernández Pasalodos. Fernández, pese a tener 30 años y no haber vivido durante el régimen, es una víctima más del franquismo.

La herida abierta del disparo a su bisabuelo llevó al granadino a ser historiador. Es doctor en Historia Contemporánea e imparte clase en la Universidad de Granada. Durante toda su vida, había pensado que el asesinato de su abuelo se debió a un asunto de deudas: era lo que siempre le había contado su abuela. Pero en realidad lo mataron por sus ideas. Manuel militó en la CNT y formó parte de la resistencia antifranquista. Rosita, su hija y la abuela del historiador, prefirió silenciar esa parte. Atravesada por el miedo de los 40 años de la dictadura, como a muchos descendientes de represaliados del franquismo, decidió callar.

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Casi 80 años después del asesinato, Fernández ha dejado plasmada su historia en ¿Mató tu bisabuelo al mío? Cómo el trauma de la Guerra Civil y el franquismo ha atravesado a cuatro generaciones (Crítica, 2026), donde también recoge los testimonios de otros bisnietos de represaliados que, como él, no quieren olvidar a sus bisabuelos ni cómo fueron arrebatados a sus familias.

En conversación con Infobae, el historiador espera que el libro sirva para dar pie a nuevas conversaciones que rellenen los silencios. “Que alguien que sospecha o ha escuchado alguna vez en su casa que en su familia pudo haber algún represaliado o represaliada, pero nunca ha preguntado mucho más, diga: ‘Le voy a preguntar a mis padres o mis abuelos’”, señala.

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El historiador Arnau Fernández. (Cedida)

La judicialización de los crímenes del franquismo

La impunidad es uno de los asuntos que atraviesan los testimonios reunidos en el libro. Fernández la relaciona con víctimas enterradas en fosas que muchas familias no han logrado localizar y con responsables que murieron sin ser juzgados. “Mataban a nuestros antepasados, los enterraban en fosas donde ni siquiera muchos hemos sabido dónde estaban hasta hace poco, o muchos siguen desaparecidos, y los responsables de esos actos murieron tranquilamente en sus camas, como le pasó al dictador”, afirma.

El historiador sostiene que las familias pueden reclamar justicia, pero que la investigación de los crímenes y los procesos judiciales corresponden al Estado. El caso de Manuel Sesé Mur pasó primero por la Fiscalía de Granada y después quedó en manos de la Fiscalía de Huesca, donde se perpetró el crimen. “Nosotros, como familias y como individuos a título personal, no podemos impartir justicia. La podemos solicitar, pero es el Estado el que tiene que querer que se hagan procesos de justicia”, explica.

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Fernández espera que una resolución judicial establezca que su bisabuelo fue asesinado por su implicación en la lucha contra el régimen e identifique a los responsables. Para él, ese pronunciamiento tendría un efecto reparador. “Para mí será muy importante que haya un relato judicial donde un juez o una jueza en democracia afirme que efectivamente mi bisabuelo fue asesinado por su implicación en la lucha contra el régimen y que además lo asesinaron Agustín Serrano Arroyo y Marcelo García Gracia”, sostiene.

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¿Dónde quedan los bisnietos de los que cometieron los asesinatos?

Al iniciar la investigación, Fernández quiso incorporar testimonios de bisnietos de personas asesinadas por la violencia republicana y de descendientes de quienes participaron en la represión franquista. Sin embargo, no encontró familias de represores dispuestas a hablar sobre el pasado de sus antepasados. “Es muy difícil que las familias quieran hablar. Hay todo un telón muy grueso que cuesta mucho penetrar”, afirma.

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El historiador sostiene que en España no ha habido un proceso de revisión crítica de la actuación de los represores por parte de sus descendientes, como sí ha ocurrido en otros países. “Confío en poder abordarlo en una investigación futura. Pero para este libro no tuve posibilidad”, dice.

Además, Fernández decidió no incluir relatos de descendientes de víctimas de la violencia republicana porque considera que sus experiencias familiares no reflejan el mismo trauma heredado que describen los testimonios de su libro. Afirma que esas familias pudieron hacer el duelo durante la dictadura. Es más, sus víctimas recibieron reconocimiento público. “Recibieron pensiones, sus víctimas fueron reconocidas públicamente, se les sacó de las fosas comunes y pudieron ser enterradas con dignidad en cementerios”, señala.

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Fernández sostiene que esa cuestión requiere otra investigación y que no debía mezclarse con el enfoque de este libro. “Se puede abordar esa temática, pero en otra investigación diferente. No mezclarlo con este libro, porque me daba la sensación de que iba a quedar un poco lo que quería evitar: la guerra entre hermanos, la equidistancia”, explica.

El avance de la extrema derecha y el miedo ante el presente

Fernández vive el avance de la extrema derecha con “mucha preocupación y mucha rabia”, tanto por su historia familiar como por su trabajo de historiador. Le inquieta que grupos que considera minoritarios tengan cada vez más presencia en las redes sociales y conecten con personas jóvenes.

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“Me parece terrorífico que no hayamos aprendido las consecuencias que tiene el fascismo como ideología, que es una ideología violenta, una ideología que se basa en la eliminación física del otro”, afirma. El autor también vincula ese temor con las consecuencias que, según plantea, ese discurso puede tener sobre las mujeres y sus libertades. “El fascismo es abiertamente misógino y es una ideología que odia a la mujer”, sostiene.

Aunque su generación no vivió la dictadura, Fernández vincula la lectura de ese pasado con el temor que siente ante el presente: “Si leemos sobre el pasado, nos da miedo, porque esta gente ahora viene con fuerza”.

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