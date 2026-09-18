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El tiempo de estudio que necesitó Julia Cejudo para convertirse en la notaria más joven de España: se preparó las oposiciones en solo 2 años y 9 meses y la media es de 7 años

La joven, natural de la localidad sevillana de Carmona, ha trasladado su preferencia por un primer nombramiento en el sur, con un pueblo de la sierra de Córdoba como opción probable

Julia Cejudo, la notaria más joven de España (PSOE Carmona)
Julia Cejudo, la notaria más joven de España (PSOE Carmona)
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Las oposiciones a notario son de las pruebas de acceso más exigentes de la función pública española. Los estudiantes lo saben bien y por eso el logro de Julia Cejudo Mesa es tan admirable. La joven se ha convertido a sus 23 años en la notaria más joven de España tras aprobar la oposición en el primer puesto del proceso.

Lo ha hecho con un tiempo de preparación de 2 años y 9 meses, muy por debajo de la media que suelen tardar los aspirantes al examen, que tardan en aprobar una media de entre cinco y siete años. Es por eso que con su aprobado Julia Cejudo, natural de la ciudad sevillana de Carmona, se ha convertido también en una celebridad local.

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De hecho, la web especializada Noticias Jurídicas detalla que el tiempo medio dedicado a preparar la oposición en la promoción de Julia, al igual que en las anteriores ediciones, se ha situado en torno a siete años, con jornadas habituales de entre ocho y diez horas de estudio.

El diario local La Revista Carmona cuenta que Cejudo cursó sus primeros estudios en el colegio Nuestra Señora de Lourdes de Carmona, conocido popularmente como el de las Hermanas de la Cruz, el mismo centro donde su madre trabajó como docente de Educación Primaria. “De él tengo muy buenos recuerdos; aulas muy pequeñas, compañeras muy unidas y el número reducido de alumnas que propiciaba el trato muy personal de las profesoras”, relataba Cejudo en declaraciones recogidas por la revista.

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La notaria más joven de España, Julia Cejudo (Juan Ávila Gutiérrez)
La notaria más joven de España, Julia Cejudo (Ig de Juan Ávila Gutiérrez)

Después continuó su formación en el IES Manuel Losada Villasante para completar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y en el instituto Maese Rodrigo, donde realizó el Bachillerato. Su etapa universitaria la desarrolló en la Universidad de Sevilla, donde estudió la carrera de Derecho.

Durante el grado de Derecho, Cejudo descartó la idea de ejercer la abogacía y optó por preparar la oposición a notarías. “Mi preparadora me convenció definitivamente. Sobre todo, por el atractivo de una profesión dinámica, de contacto con las personas y el temario”.

Su proceso de preparación se extendió durante dos años y nueve meses, al término de los cuales obtuvo la plaza en el primer lugar de la lista de aprobados. Entre las funciones que desempeñará a partir de ahora, se incluye la autorización de documentos públicos y el asesoramiento sobre negocios jurídicos y su legalidad. Según lo explica ella, “una tarea principalmente de asesoramiento; seguridad jurídica preventiva”.

Cómo son las oposiciones a notario

La oposición a notario se considera una de las pruebas de acceso más duras junto con las de registrador y las carreras judicial y fiscal. Julia ha tenido que memorizar para el proceso selectivo un temario de 348 puntos de Derecho Civil, Mercantil, Fiscal, Administrativo e Hipotecario. Los exámenes se estructuran en cuatro ejercicios eliminatorios: dos orales y dos escritos.

La promoción de notarios a la que pertenece Julia está formada por 126 opositores, 73 mujeres y 53 hombres, que próximamente comenzarán a ejercer en distintas localidades de España.

Las jornadas de estudio oscilan entre las 50 y las 60 horas semanales, mientras que la tasa de aprobados rara vez supera el 8% de los inscritos en cada convocatoria. Solo se ofertan entre 30 y 50 plazas anuales para varios miles de aspirantes en todo el país, lo que convierte cada aprobado en una excepción dentro de un proceso que, para la mayoría, se mide en años y esfuerzo.

Ella misma reconoce que el proceso de estudio y preparación para estos exámenes implicó sacrificios en su vida social y extensas jornadas de estudio, aunque matiza con humildad que ha “tenido suerte y trayectoria afortunada”. A los jóvenes de su generación en Carmona les recomendó no cerrarse a una sola opciónpor vocación y y avanzar en las materias que le gusten sin descartar nada. También, añade, es útil informarse sobre las distintas posibilidades que ofrece cada rama de estudio antes de decidir donde quieres poner la energía. Para ella, tras el éxito de la oposición, ahora toca un tiempo de descanso. Y revela que planea dedicar tiempo a la lectura, su afición principal, y hacer más ejercicio físico en su día a día.

Por ahora, Cejudo aguarda la asignación de su primer destino profesional. Según la revista, su preferencia es permanecer cerca de Andalucía, con un pueblo de la sierra de Córdoba como opción probable. Porque tras el estudio ha llegado el momento de la siguiente etapa, en la que se centrará en la adaptación práctica al oficio. “Aprender la profesión; ahora tengo todos los conocimientos para llegar a ser una buena profesional”, señaló, sin descartar en el futuro “impartir clases en la Universidad”.

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