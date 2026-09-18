España

Los sindicatos agrarios convocan movilizaciones en toda España por un precio “inasumible” del gasóleo que mantiene al sector en una “situación límite”

Agricultores y ganaderos se preparan para salir a la calle mientras el fin de las ayudas al carburante, previsto para el 30 de septiembre, deja al campo sin respaldo financiero de cara al otoño

Los problemas actuales del campo español (Pexels)
Los problemas actuales del campo español (Pexels)
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Asaja, COAG y UPA, las principales organizaciones profesionales agrarias de España, han convocado este viernes movilizaciones urgentes en todo el país en respuesta a la subida del precio de los combustibles, que las tres organizaciones agrarias califican ya de “inasumible”, describiendo una situación “límite” en el sector. Todavía no se han fijado ni las fechas ni los lugares donde se celebrarán las protestas, algo que las entidades prometen aclarar en los próximos días.

Un encarecimiento que arrastra desde la guerra en Irán

Los costes de producción llevan meses al alza por el encarecimiento de combustibles y fertilizantes, una tendencia que arrancó con el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y que se ha intensificado en las últimas semanas. El resultado, dicen, es una caída generalizada de la rentabilidad que afecta por igual a agricultores y ganaderos, sin distinción de sector ni de comunidad autónoma.

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El dato que ilustra esa subida es el precio del gasóleo agrícola. El Ministerio de Agricultura registró el pasado 7 de septiembre un valor de 1,649 euros por litro, un 48% más caro que hace exactamente un año. La cifra, señalan desde el sector, no es un detalle menor en un momento en el que buena parte de la maquinaria del campo está en pleno uso.

El calendario no ayuda. Las organizaciones agrarias recuerdan que la subida de precios llega en plena campaña de siembras, con la vendimia en marcha, la cosecha de maíz en curso y la recogida de la aceituna a punto de empezar en cuestión de semanas. Cualquier variación en el coste del combustible repercute de forma directa en explotaciones que, en estas fechas, no pueden permitirse parar la maquinaria.

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El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha alertado de que "es cuestión de tiempo" que el corte del estrecho de Ormuz afecte al precio del gas en España. (Fuente: Reunió Cercle d'Economia)

A esa presión se suma un plazo que se agota. El 30 de septiembre finaliza la ayuda a la compra de gasóleo agrícola, y a menos de dos semanas de esa fecha, según denuncian Asaja, COAG y UPA, ninguna Administración pública ha planteado todavía respuestas ni alternativas para paliar el golpe económico. La consecuencia, advierten, es que el campo llega a la campaña de otoño sin ningún tipo de respaldo financiero.

Ante ese escenario, las tres organizaciones reclaman medidas inmediatas a todas las Administraciones competentes y han hecho un llamamiento conjunto a agricultores y ganaderos para que se sumen a las protestas que se anuncien próximamente.

El planteamiento de fondo, según trasladan las organizaciones agrarias, es sencillo: poner encima de la mesa un problema que llevan meses señalando y que ahora se agrava por la coincidencia de dos factores, el encarecimiento sostenido del combustible y la desaparición de una ayuda que hasta ahora servía de colchón. Ninguno de los dos, subrayan, tiene por el momento una solución anunciada.

De hecho, el propio comunicado insiste en que no se trata de un problema puntual, sino de una escalada que lleva meses erosionando los márgenes del sector agrario, y que se hace más evidente justo cuando el trabajo en el campo es más intenso. Asaja, COAG y UPA no descartan que las protestas se extiendan a varios puntos del país en paralelo, aunque el detalle concreto de fechas y ubicaciones queda, por ahora, pendiente de confirmación en los próximos días.

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