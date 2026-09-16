Comienza la temporada del mango español, con la Axarquía malagueña como epicentro: 6.150 hectáreas de cultivo y un consumo que sigue creciendo

Los mangos europeos cultivados en España comienzan su temporada a finales de verano (Cedida)

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En batidos, en ensaladas, en bowls de yogur, en postres o por sí solo. Hasta hace poco más de una década, el mango era un desconocido para los paladares españoles, una fruta tropical que se consideraba exótica y ajena. Hoy, este dulce fruto naranja ha pasado a ser un elemento fundamental en la cesta de la compra de muchos españoles, además de toda una nueva apuesta para la agricultura nacional.

Lo que podría parecer una simple tendencia viral empieza a verse reflejado en los hábitos de consumo. El consumo doméstico del mango alcanzó las 49.857 toneladas en 2025, frente a las 37.366 toneladas del ejercicio anterior. Esta cifra supone un crecimiento del 33,4 % en solo un año, según los datos del Panel de Consumo Alimentario en los Hogares Españoles del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Si vemos mango por todos lados, no es por casualidad; es ya un habitual en nuestras mesas.

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Su cultivo es una relativa novedad en España. Sus orígenes están en el Sudeste Asiático y no llegó a las Islas Canarias hasta bien entrado el siglo XVIII. No fue hasta hace solo unas décadas cuando su explotación comercial se inició en España, hacia la década de 1970 en Canarias y 1980 en el sudeste peninsular. Poco a poco, los mangueros se han ido abriendo paso en los campos españoles, especialmente en algunas zonas de Andalucía.

De hecho, España es ya principal productor de mango de la Unión Europea, con un cultivo concentrado fundamentalmente en la Axarquía de Málaga y la Costa Tropical de Granada. La ubicación de estas explotaciones tiene sentido si observamos las necesidades de esta fruta tropical que, para prosperar, exige condiciones meteorológicas como un clima cálido, suelos bien drenados y, sobre todo, la ausencia de heladas.

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Plantación de mangos en una de las parcelas de la finca La Mayora, en Málaga (Europa Press)

Actualmente, la superficie dedicada a este cultivo ronda las 6.150 hectáreas, según la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos del MAPA. A ello se suman las cerca de 55.500 toneladas de mango declaradas por los operadores a la Organización Interprofesional del Aguacate y el Mango (INTERTROPIC) durante la campaña 2025, prácticamente todas correspondientes a Andalucía.

Si bien estos datos quedan lejos de las millones de toneladas cosechadas cada año en India, China o Tailandia, los pesos pesados del mango a nivel internacional, supone un dato muy relevante para la agricultura española. Este año, la Junta de Andalucía prevé que la campaña del mango alcance las 40.000 toneladas de producción, lo que supondría un valor de 60 millones de euros.

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Mango europeo vs. mango importado: temporadas, sabor y clima

Existen diversos factores que diferencian al mango de producción nacional y al de importación. Frente al importado, disponible durante prácticamente todo el año, el producto local cuenta con una ventana comercial específica. Precisamente ahora comienza la nueva campaña del mango europeo cultivado en España, la cual arranca a finales del verano, concentra su mayor volumen durante septiembre y octubre y puede prolongarse algunas semanas más en función de las variedades y las zonas productoras.

Existe además un diferencial ligado a la proximidad, que permite reducir el tiempo entre la recolección y el consumidor. “El mango europeo tiene una ventaja muy sencilla de entender: la proximidad permite recolectarlo con una madurez fisiológica adecuada y reducir enormemente la distancia y el tiempo hasta el consumidor. Eso puede marcar una diferencia importante en la experiencia al comerlo”, explica Antonio Carpintero, director general de INTERTROPIC, una entidad sin ánimo de lucro que integra a los diferentes eslabones de la cadena de valor del sector, desde la producción hasta la comercialización y la distribución.

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Esta es la fruta más nutritiva del mundo: ayuda al sistema nervioso y tiene propiedades anticancerígenas.

En España se cultivan varias variedades de mango, cada una con sus tiempos y características diferenciadas. La campaña comienza con variedades tempranas como Irwin y, con menor peso, Tommy Atkins, antes de dar paso a Osteen, la principal variedad de mango europeo cultivado en España. Posteriormente, Kent y, especialmente, Keitt —de ciclo más tardío y segunda en importancia—, que permiten prolongar durante varias semanas la disponibilidad del producto en los puntos de venta.