España

Un octogenario cultivaba marihuana en un bosque de difícil acceso en Girona: la Guardia Civil encuentra 1.536 plantas y dos kilos de cogollos listos para vender

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 84 años como presunto responsable de una plantación en una zona boscosa del municipio de Cistella, en la comarca del Alt Empord

Imágenes distribuidas por la Guardia Civil muestran una plantación de marihuana en una zona boscosa de la provincia de Girona. En la grabación se observa a agentes caminando entre las plantas.
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La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 84 años como presunto responsable de una plantación de marihuana con 1.536 plantas ubicada en una zona boscosa del municipio de Cistella, en la comarca del Alt Empordà, en la provincia de Girona. Los agentes desmantelaron el cultivo el pasado 9 de septiembre tras localizarlo en unos terrenos anexos a una masía, en un paraje de difícil acceso elegido, según la investigación, para pasar desapercibido.

Al llegar al lugar, los agentes comprobaron que el detenido había llevado a cabo una tala indiscriminada de ejemplares de pino con el objetivo de despejar el espacio necesario para el cultivo de cannabis, según ha informado Europa Press. La intervención también ha revelado movimientos de tierra que, según la Guardia Civil, provocaron daños al medio ambiente en la zona.

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Cistella es un municipio de menos de 300 habitantes situado en una zona rural del Alt Empordà. La ubicación de la plantación, alejada de cualquier núcleo poblacional y rodeada de vegetación densa, dificultó su detección durante meses.

Hay un segundo sospechoso de 75 años

Además de las plantas, los agentes incautaron dos kilos de cogollos de marihuana que ya estaban preparados para su comercialización. Con este material, se abrieron las diligencias policiales correspondientes y se dio inicio al proceso judicial contra el arrestado.

El detenido de 84 años pasó a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Figueres. (Montaje Infobae con imágenes de la Guardia Civil)
El detenido de 84 años pasó a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Figueres. (Montaje Infobae con imágenes de la Guardia Civil)

Junto al presunto responsable de la plantación, la investigación también apunta a un segundo hombre, de 75 años, sobre quien la Guardia Civil sospecha que podría tener alguna relación con los hechos. Hasta el momento, el cuerpo policial no ha revelado si existe vínculo de parentesco entre ambos ni si registran antecedentes previos.

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La investigación arrancó en julio bajo el nombre Sindalla

Las pesquisas de la Guardia Civil se enmarcan en la operación bautizada como Sindalla, que comenzó en julio a partir de sospechas sobre la posible existencia de un cultivo ilegal en la zona. Durante los meses siguientes, los agentes reunieron elementos que permitieron ubicar con precisión la plantación y planificar el operativo de desmantelamiento ejecutado el 9 de septiembre.

El detenido de 84 años pasó a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Figueres, que investiga los hechos como un presunto delito contra la salud pública. La causa permanece abierta y la Guardia Civil no descarta nuevas actuaciones vinculadas a la operación.

Con información de Europa Press

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