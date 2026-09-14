España

Los agricultores piden a Competencia que investigue a los operadores cerealistas por hundir los precios: “Manipulan el mercado”

Denuncian que reciben precios “de ruina” a pesar de que la cosecha de cereal se ha reducido este año un 30% respecto a la de 2025

Cosechadora recogiendo trigo y depositándolo en el remolque de un tractor. REUTERS/Benoit Tessier
Cosechadora recogiendo trigo y depositándolo en el remolque de un tractor. REUTERS/Benoit Tessier
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La campaña de cereal afronta una fuerte caída de la producción, pero los agricultores siguen recibiendo precios bajos por sus cosechas. Ante esta situación, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha acudido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para pedir que investigue el comportamiento de los operadores cerealistas y determine si las cotizaciones que reciben los productores en origen responden a la situación real del mercado.

La organización agraria pone el foco especialmente en una reunión prevista para este miércoles 16 de septiembre en Valladolid. El encuentro, organizado por la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España, reunirá a brokers, operadores comerciales y directivos de algunas de las principales empresas del sector. Para UPA, la cita merece ser examinada ante la posibilidad de que pueda producirse algún tipo de coordinación entre los operadores que termine afectando a las cotizaciones pagadas a los agricultores.

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La preocupación de los productores llega después de una campaña especialmente complicada desde el punto de vista de la producción. La meteorología desfavorable ha provocado una reducción de la cosecha cercana al 30% respecto a 2025. Sin embargo, esa menor disponibilidad de cereal no se ha traducido en una recuperación de los precios en origen. Al contrario, los agricultores denuncian que las cotizaciones continúan situándose en niveles que, en muchos casos, no permiten cubrir los costes de producción.

Una cosecha menor que no eleva los precios

“En el mercado vemos que hay menos producto que nunca. Lo que debería ocurrir es que los precios subieran”, ha señalado Ignacio Huertas, secretario de Agricultura de UPA. Su diagnóstico apunta directamente a los grandes mayoristas, a los que acusa de estar condicionando el mercado y fijando cotizaciones que considera perjudiciales para los productores.

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Huertas ha denunciado también “especulación y manipulación del mercado” por parte de las grandes empresas mayoristas, que, en su opinión, son las que están condicionando los precios e imponiendo cotizaciones de ruina a los productores de cereal.

Desde UPA aseguran que todos los operadores comerciales, de forma uniforme y unilateral, llevan meses imponiendo precios a los agricultores muy por debajo de los costes de producción y que no responden a la situación de mercado.

Por ello, los representantes de los agricultores han solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que investigue por si esta reunión pudiera servir para “acordar estrategias que tengan por objetivo tergiversar el mercado e impedir su libre funcionamiento”, así como que se pudiera dar alguna práctica contraria a la Ley de Defensa de la Competencia.

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