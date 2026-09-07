‘Supervivientes All Stars 3’ ya tiene a sus 14 concursantes: el regreso de ganadores, caras históricas y cuentas pendientes

Concursantes de 'Supervivientes: All stars 3' (MEDIASET ESPAÑA).

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Telecinco ya tiene preparado su próximo gran desembarco en los Cayos Cochinos. Supervivientes All Stars 3 reunirá a 14 rostros que ya conocen de primera mano las condiciones extremas de Honduras y que regresan al reality con una misión clara: mejorar su anterior resultado y, en algunos casos, conseguir la victoria que se les resistió en su primera aventura.

El programa arrancará el próximo 10 de septiembre con Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda y María Lamela al frente de las distintas entregas. El casting combina perfiles muy diferentes: desde antiguas ganadoras y finalistas hasta deportistas, influencers, exconcursantes de otros realities y personajes estrechamente vinculados al universo de Telecinco.

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Entre los participantes hay incluso quienes ya saben lo que significa levantar el trofeo, pero también varios que se quedaron a las puertas de la final. Para todos ellos, esta segunda oportunidad supone volver a enfrentarse al hambre, las pruebas, la convivencia y las condiciones de una isla que ya conocen.

Rosa Benito

Una de las grandes protagonistas será Rosa Benito. La colaboradora regresa a Honduras 15 años después de convertirse en vencedora de Supervivientes 2011, una edición que permanece en la memoria del público.

Ahora vuelve con una motivación diferente y un importante reto personal. A sus 70 años, podría convertirse en la concursante de mayor edad en ganar el formato. Antes de viajar, reconocía sentirse ilusionada, aunque también nerviosa ante pruebas como el salto desde el helicóptero.

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Su familia ya se ha encargado de despedirla por todo lo alto, con una celebración y una tarta en la que podía leerse un mensaje muy significativo: “Vuelve a hacer historia”.

Rosa Benito en 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).

Yola Berrocal

Otra de las grandes expertas en realities es Yola Berrocal. La televisiva ya sabe lo que es ganar formatos de Mediaset como Hotel Glam, El Reencuentro y La casa fuerte, pero en Supervivientes 2016 se quedó con la segunda posición.

Aquel resultado dejó una cuenta pendiente que ahora pretende saldar. Yola afronta su regreso con el objetivo de alcanzar la victoria que se le escapó entonces.

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Yola Berrocal en 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).

Albert Barranco

Albert Barranco vuelve a los Cayos Cochinos seis años después de su primera participación. En Supervivientes 2020 consiguió permanecer 98 días, ejerció como líder en tres ocasiones y terminó ocupando la quinta posición.

Desde entonces, el televisivo ha continuado vinculado al mundo de los realities, pasando también por espacios como Hombres y Mujeres y Viceversa y La isla de las tentaciones. Su experiencia frente a las cámaras será ahora una de sus principales armas.

Albert Barranco en 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).

Arkano

El rapero Arkano afronta su segundo paso por Honduras después de haber terminado como cuarto finalista de Supervivientes 2024. Durante aquella edición permaneció 103 días y llegó a enfrentarse a cinco nominaciones.

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Su regreso llega, además, en un momento que él mismo considera especialmente positivo. Tras haber atravesado una etapa personal complicada, asegura encontrarse ahora en uno de sus mejores momentos tanto física como mentalmente. Una evolución que espera aprovechar para llegar esta vez todavía más lejos.

Arkano en 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).

Asraf Beno

Asraf Beno fue uno de los grandes protagonistas de Supervivientes 2023. El marido de Isa Pantoja permaneció 119 días, consiguió tres liderazgos, afrontó cuatro nominaciones y terminó en cuarta posición.

Su edición estuvo marcada también por algunos enfrentamientos, especialmente con Alma Bollo. Ahora ambos vuelven a coincidir en Honduras, lo que puede convertir su convivencia en uno de los focos de interés del concurso. Asraf llega con una meta clara: esta vez quiere ganar.

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Asraf Beno en 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).

Alma Bollo

También repite Alma Bollo, hija de Raquel Bollo. Su primera experiencia en Supervivientes fue precisamente en 2023, edición en la que permaneció 98 días, consiguió un liderazgo y afrontó hasta cinco nominaciones antes de convertirse en la décima expulsada.

La concursante regresa con ganas de cambiar aquel resultado, aunque hay dos elementos que siguen provocándole respeto: los insectos y el salto desde el helicóptero. Su reencuentro con Asraf será, además, uno de los alicientes de esta nueva aventura.

Alma Bollo en 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).

Ivana Icardi

Ivana Icardi también conoce bien los Cayos Cochinos. Participó en Supervivientes 2020, donde permaneció 84 días y llegó a ejercer como líder en tres ocasiones.

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Su paso por el programa estuvo especialmente marcado por su relación con Hugo Sierra, con quien posteriormente tuvo una hija. Ahora, a sus 31 años, vuelve a Honduras con una vida muy diferente y con el reto de demostrar hasta dónde puede llegar sin depender de las historias sentimentales que marcaron su primera participación.

Ivana Icardi en 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).

María Jesús Ruiz

La modelo María Jesús Ruiz participó en Supervivientes 2018 y terminó en séptima posición. Años después consiguió convertirse en ganadora de GH Dúo, demostrando que los realities son un terreno en el que sabe desenvolverse.

Su primera aventura en Honduras dejó además una de las imágenes más recordadas del formato: se rapó el pelo a cambio de comida. Ahora vuelve con la intención de escribir un desenlace muy diferente y sumar otro triunfo televisivo a su trayectoria.

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María Jesús Ruiz en 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).

Damián Quintero

El karateka Damián Quintero será uno de los perfiles deportivos de esta edición. Medallista olímpico en Tokio 2021, ya participó en Supervivientes 2025, donde consiguió seis liderazgos y afrontó seis nominaciones.

Después de abandonar la competición profesional, el deportista vuelve a Honduras con una motivación muy concreta: quitarse la espina de aquella edición, en la que se quedó cerca de alcanzar la final. Su resistencia física puede convertirse en una de sus grandes ventajas.

Damián Quintero en 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).

Víctor Janeiro

El caso de Víctor Janeiro es diferente al del resto. Aunque nunca había participado anteriormente en Supervivientes, el hermano de Jesulín de Ubrique sabe lo que significa ganar un reality.

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En 2005 se proclamó vencedor de Aventura en África, emitido entonces en Antena 3, y años después volvió a imponerse en Pesadilla en El Paraíso. Ahora afronta su gran estreno en los Cayos Cochinos, dispuesto a demostrar que también puede triunfar en uno de los formatos más exigentes de la televisión.

Victor Janeiro en 'Pesadilla en el paraíso' (MEDIASET ESPAÑA).

Omar Sánchez

Omar Sánchez participó en Supervivientes 2021, edición en la que permaneció 80 días, logró dos liderazgos y terminó como noveno expulsado.

El canario asegura que esta vez llega sin ataduras y dispuesto a disfrutar de la experiencia. Su conocimiento del mar, la pesca y la apnea puede convertirle en un rival especialmente competitivo en las pruebas y en la supervivencia diaria.

Omar Sánchez en su foto de presentación de Supervivientes (@omar_sancheze33)

Yulen Pereira

El esgrimista Yulen Pereira regresa después de su participación en Supervivientes 2022. En aquella edición permaneció 80 días, consiguió dos liderazgos y terminó décimo.

Su paso por el programa estuvo inevitablemente ligado a Anabel Pantoja, a quien conoció durante el concurso y con quien posteriormente mantuvo una relación. Después de varios años más alejado de la televisión y centrado en su vida profesional, vuelve ahora a un escenario que conoce bien.

Yulen Pereira en 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).

Chiqui

Almudena Martínez, Chiqui, es uno de los regresos más nostálgicos de la edición. La televisiva se hizo popular gracias a Gran Hermano 10, donde alcanzó la tercera posición, y posteriormente participó en Supervivientes 2014.

En Honduras consiguió resistir 64 días antes de convertirse en la undécima expulsada. Más tarde ejerció incluso como reportera de Sálvame, aunque progresivamente se alejó de la televisión. Ahora recupera aquella etapa para volver a enfrentarse al concurso.

Chiqui en 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).

Lola Ortiz

Por último, Lola Ortiz regresa a un formato que marcó sus comienzos televisivos. La antigua tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa participó en Supervivientes 2015, donde terminó en séptima posición.

Durante los últimos años ha construido una vida alejada de los platós, centrada especialmente en la Psicología, las redes sociales y su faceta como creadora de contenido. También ha publicado el libro Yo también estuve ahí. Su regreso a Honduras supone así reencontrarse con una versión de sí misma que parecía haber quedado atrás.

Lola Ortiz en 'Supervivientes' (MEDIASET ESPAÑA).