Julia Janeiro, propietaria de su primera casa con 23 años, alza la voz sobre el acceso a la vivienda: “Se me rompe el corazón”

Julia Janeiro en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @Julsjaneiro)

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Julia Janeiro no suele entrar en cuestiones sociales, pero en esta ocasión ha querido aprovechar su altavoz en redes sociales para pronunciarse sobre uno de los asuntos que más preocupa a su generación: el acceso a la vivienda. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, que a sus 23 años ya puede presumir de tener una casa en propiedad, ha compartido una reflexión en la que reconoce abiertamente su situación privilegiada y pone el foco en las dificultades que encuentran muchos jóvenes para poder independizarse y tener un hogar propio.

La joven ha llegado a esta reflexión después de leer el testimonio de otra persona sobre las dificultades para acceder a una vivienda. Sus palabras le han llevado a compartir su propia perspectiva sobre un problema que, asegura, le preocupa especialmente. “Acabo de leer esto y se me rompe el corazón”, comienza el mensaje que ha publicado en Instagram.

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Lejos de obviar su situación personal, Julia Janeiro ha querido reconocerla desde el primer momento. “Siempre he dicho que hablo desde una situación privilegiada, ya que gracias a mi posición, mi trabajo y mi familia, pude acceder a mi propia vivienda”, ha explicado. Una circunstancia que, precisamente por ser consciente de ella, considera que le da todavía más motivos para hablar de quienes no cuentan con las mismas posibilidades.

Julia Janeiro en una imagen de archivo. (Europa Press)

La reflexión de Julia Janeiro sobre la vivienda

La hija de Jesulín y María José Campanario considera que no todas las personas tienen la oportunidad de convertirse en propietarias y ha puesto el foco en los precios actuales tanto de compra como de alquiler. “Precisamente por eso creo que es importante reconocer una vez más que no todo el mundo tiene esa posibilidad. Lo que está pasando con el tema de la vivienda en España es bastante preocupante”, ha escrito.

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Su reflexión se dirige especialmente a los jóvenes de su generación, muchos de los cuales, pese a tener un empleo y esforzarse por salir adelante, encuentran enormes dificultades para acceder a una vivienda. “Una generación entera que, aún trabajando y esforzándose, no puede permitirse algo tan básico como tener un hogar propio”, ha señalado.

Julia Janeiro en una imagen de archivo. (Europa Press)

Hay una cuestión que le resulta especialmente dolorosa: que para algunas personas la única posibilidad de acceder a una vivienda pase por recibir una herencia. “Me parece especialmente triste que muchas personas, la única forma de acceder a una vivienda sea a través de una herencia o de perder a alguien que quieren”, ha reflexionado.

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Julia Janeiro también ha querido dejar claro que su mensaje no responde a una estrategia para ganarse el favor de nadie. “Y no, no recurro al discurso fácil como dicen algunos que hago, recurro al discurso necesario. Yo no necesito ganarme a nadie y jamás lo haría usando esa clase de temas”, ha sentenciado.

Con más de 200.000 seguidores en Instagram, Julia es consciente de que cualquier reflexión que comparte puede alcanzar a un público amplio. Habitualmente utiliza esta plataforma para mostrar contenidos relacionados con la belleza, sector en el que está especializada, además de algunos momentos de su vida cotidiana. Esta vez, sin embargo, ha decidido utilizar ese escaparate para poner sobre la mesa una realidad que afecta especialmente a los jóvenes.

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Julia Janeiro en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @Julsjaneiro)

La primera casa de Julia Janeiro

La reflexión cobra todavía más interés teniendo en cuenta que Julia Janeiro ya ha vivido en primera persona el proceso de convertirse en propietaria. La joven tiene una vivienda de dos plantas en Madrid y hace unas semanas compartió con sus seguidores la ilusión que le producía comenzar una nueva etapa en ella.

En una de las imágenes que publicó entonces aparecía en la notaría, visiblemente feliz, después de firmar la documentación relacionada con la compra. Poco después, quiso compartir con sus seguidores lo que significaba para ella aquella mudanza: “Una mudanza siempre significa cerrar una etapa, pero esta es diferente. Es la primera casa que puedo llamar mía. Meses de mucha ilusión y nervios”.

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