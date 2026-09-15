Los mensajes que la reina Letizia lanza a través de la moda: cuando un vestido habla por ella

La reina Letizia llega al funeral por el Rey Constantino de Grecia en la Catedral Metropolitana de Atenas. (Raúl Terrel/Europa Press)

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La reina Letizia sabe que, cuando aparece en público, prácticamente nada pasa desapercibido. Mucho menos su ropa. Cada vestido, cada color, cada firma y hasta cada prenda que recupera de su armario puede terminar analizada al detalle. Pero detrás de algunas de sus elecciones hay algo más que una cuestión de estilo: una manera de comunicar sin necesidad de pronunciar una sola palabra.

No es casualidad que durante sus más de dos décadas como figura pública haya recurrido en numerosas ocasiones a la moda para lanzar determinados mensajes.

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Apoyo a una causa, homenaje a una persona, respeto hacia un país, respaldo a la industria española o compromiso con la sostenibilidad. Letizia, periodista antes que reina, conoce perfectamente el poder de una imagen y ha ido construyendo un lenguaje propio a través de su vestuario.

Un guiño al país que visita

Una de sus estrategias más reconocibles es la de mirar hacia el lugar al que viaja. Letizia ha recurrido en numerosas ocasiones a diseñadores o firmas vinculadas al país anfitrión como una forma de acercamiento y respeto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a Felipe VI, Melania Trump y la reina Letizia, posan frente a la Casa Blanca durante su visita oficial a Washington el 19 de junio de 2018. REUTERS/Jonathan Ernst

Uno de los ejemplos más claros se produjo durante su visita a Estados Unidos en 2018, cuando eligió un vestido de Michael Kors para uno de sus encuentros. Una elección que, además, compartió curiosamente con Melania Trump, que tenía el mismo diseño en otro color.

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La misma fórmula se ha repetido en otros viajes. En Argentina apostó por un vestido rojo de Roberto Torretta, diseñador de origen argentino, mientras que durante su visita a Reino Unido recurrió a Burberry y, posteriormente, a Topshop. El mensaje es sencillo: cuando está fuera de España, su armario también puede convertirse en una pequeña carta de presentación hacia sus anfitriones.

Los reyes de España posan junto al entonces príncipe Carlos y Camila de Cornualles durante su visita oficial a Reino Unido. (EFE)

El color también habla

Si hay un color que se ha convertido en una de las señas de identidad de Letizia es el rojo. Le favorece, lo sabe y lo utiliza con frecuencia, pero en determinados acontecimientos adquiere además una lectura mucho más institucional.

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Es habitual verla vestida de rojo cuando recibe o acompaña a deportistas españoles. La tonalidad se convierte entonces en un guiño evidente a los colores nacionales y en una forma de compartir visualmente la celebración de un triunfo.

Los reyes Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, reciben a la selección española de fútbol en el Palacio de la Zarzuela tras su victoria en la Eurocopa 2024. (José Oliva / Europa Press)

La estrategia volvió a quedar especialmente clara en 2026, cuando la reina eligió un vestido rojo de Adolfo Domínguez para recibir en Zarzuela a la selección española tras su victoria en el Mundial. Expertos en comunicación no verbal interpretaron aquella elección como una combinación de apoyo al equipo, respaldo a la moda española y una imagen de seguridad y confianza.

Cuando la ropa se convierte en reivindicación

Probablemente uno de los ejemplos más claros de esta faceta de Letizia sea el vestido que llevó en 2021 durante una reunión del patronato de la FAD. El diseño, firmado por Ulises Mérida, pertenecía a la colección LIBRE, creada junto a APRAMP, una asociación que trabaja con mujeres víctimas de explotación sexual y trata.

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La reina Letizia preside la reunión del Patronato de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), celebrada en Madrid el 2 de junio de 2021. (Europa Press)

La elección tenía, por tanto, una doble lectura. La eeina apoyaba públicamente la causa y, al mismo tiempo, daba visibilidad a un proyecto de moda cuyo taller textil forma parte del proceso de recuperación de las mujeres atendidas por la asociación.

Es uno de esos casos en los que el vestido deja de ser un simple complemento del acto para convertirse prácticamente en parte del discurso.

Ucrania: un mensaje sin palabras

En marzo de 2022, apenas unas semanas después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, Letizia acudió a la entrega de las Ayudas a Proyectos Sociales de la Fundación Mutua Madrileña con una blusa inspirada en la vyshyvanka, la tradicional camisa bordada ucraniana.

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La reina Letizia pronuncia un discurso durante la entrega de las ayudas a proyectos sociales de la Fundación Mutua Madrileña, celebrada en Madrid el 3 de marzo de 2022. EFE/ Chema Moya POOL

La prenda no llevaba ningún mensaje escrito, pero difícilmente podía pasar inadvertida en aquel contexto. La referencia estética a la indumentaria tradicional del país funcionaba como un gesto de solidaridad con Ucrania en un momento especialmente delicado.

Sostenibilidad: repetir también es comunicar

Hay otro mensaje que Letizia ha ido haciendo cada vez más evidente: no es necesario estrenar para vestir bien. La reina lleva años recuperando prendas de su armario y ha convertido la repetición de looks en una de sus señas de identidad. En 2019, por ejemplo, durante la recepción celebrada en Zarzuela con motivo de la Cumbre del Clima, eligió una falda de H&M Conscious, una línea vinculada a materiales reciclados y propuestas de menor impacto.

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Los reyes con Antonio Guterres, secretario General de las Naciones Unidas, en la Cumbre del Clima de 2019. (Casa Real)

Pero su compromiso con la moda consciente no se limita a aquella elección. Letizia recupera vestidos, trajes y accesorios de temporadas anteriores con una frecuencia que ha contribuido a normalizar una idea que durante años parecía incompatible con la imagen de una mujer pública: repetir no resta elegancia.

De hecho, expertos en psicología de la moda consideran que esta repetición puede reforzar una identidad visual reconocible y transmitir seguridad, además de conectar con un consumo más consciente.

El armario de Letizia también sirve para establecer vínculos dentro de la propia familia real. Recuperar prendas que pertenecieron a la reina Sofía es, en ese sentido, mucho más que reciclar ropa.

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La reina Letizia durante la recepción al Cuerpo Diplomático acreditado en España, celebrada en el Palacio Real de Madrid el 17 de enero de 2022. (Casa Real)

Uno de los ejemplos más conocidos es un top de flores que la emérita llevó en 1981 y que Letizia recuperó décadas después para un almuerzo oficial. La prenda adquiría así una nueva vida y, al mismo tiempo, establecía un vínculo visible entre dos generaciones de la monarquía.

El respeto al protocolo y sus propias reglas

Letizia tampoco utiliza la moda únicamente para adaptarse al protocolo. En ocasiones, precisamente a través de sus elecciones, deja clara su personalidad.

Durante su visita a Marruecos en 2019, por ejemplo, cubrió su cabeza con un velo blanco para visitar el Mausoleo de Rabat, respetando las normas del lugar. En otra ocasión, con motivo de San Valentín durante aquella misma visita de Estado, recuperó además el traje blanco de Giorgio Armani que había llevado en su compromiso con Felipe VI: un guiño personal al Rey en una fecha especialmente simbólica.

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Felipe VI y Letizia, a su llegada al mausoleo de Mohamed V en Rabat durante la visita oficial a Marruecos, el 14 de febrero de 2019. (STRINGER / AFP)

Con el paso de los años, Letizia ha construido un armario reconocible: vestidos midi, trajes de chaqueta, diseñadores españoles, prendas reutilizadas y, cada vez más, elecciones capaces de conectar con el contexto de cada acto. Su evolución demuestra que vestir bien para una reina no consiste únicamente en acertar con un vestido. También implica saber qué dice ese vestido.