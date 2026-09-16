La razón por la que Isabella de Dinamarca no lleva el mismo apellido que su hermano Christian en el uniforme militar

Lo que hay detrás de los apellidos de Isabella y Christian de Dinamarca. (Casa Real de Dinamarca)

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La visita de la familia real danesa al cuartel de Antvorskov, perteneciente al Regimiento de Húsares de la Guardia en Slagelse, ha dejado una estampa tan oficial como familiar. El pasado domingo, los reyes Federico X y Mary, acompañados por el príncipe heredero Christian y los príncipes Vincent y Josephine, se desplazaron hasta las instalaciones militares para acompañar a la princesa Isabella y a sus compañeros de promoción, quienes ingresaron en el servicio militar hace algo más de un mes.

Durante la jornada, la joven princesa y el resto de los reclutas realizaron un pequeño desfile y formaron filas ante la mirada de las familias asistentes, en un acto que sirvió para comprobar la adaptación de la hija de los monarcas a la vida militar. En este encuentro oficial, la vestimenta de los miembros de la Casa Real respondió a sus respectivos papeles institucionales y militares. Mientras que la reina Mary y tres de sus hijos acudieron vestidos de civil como el resto de los familiares visitantes, el rey Federico X lució el uniforme de campaña del Ejército de Tierra danés.

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La difusión del material fotográfico de la vista, que ha compartido la propia Casa Real, ha permitido al medio danés Billed-Bladet percatarse de un singular detalle en la vestimenta de la joven recluta. En la insignia identificativa de su uniforme de combate no figuraba ninguno de los apellidos familiares vinculados a la dinastía, como Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg o Donaldson, sino el término ‘Fredensborg’. Esta denominación difería notablemente del ‘apellido’ que lució su hermano mayor, el príncipe heredero Christian, durante su propio paso por el servicio militar, cuando llevó bordado el nombre ‘Trekroner’. Esta distinción responde a una costumbre militar que permite a los miembros de la familia real elegir nombres con un fuerte significado simbólico e histórico en lugar de sus apellidos filiales.

‘Fredensborg’: el homenaje de la princesa Isabella

En el caso de la princesa Isabella, la elección de ‘Fredensborg’ hace referencia directa a la localidad y municipio situados en la isla de Selandia, en la Región Capital de Dinamarca. Este enclave alberga el Palacio de Fredensborg, la residencia estacional por excelencia de la Casa Real danesa y uno de los bastiones de mayor carga emocional e histórica para la dinastía de los Glücksburg.

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Tradicionalmente, la familia real traslada su residencia oficial a este recinto durante los meses de primavera y otoño, dejando la residencia principal del Palacio de Amalienborg en Copenhague. De este modo, la etiqueta del uniforme de la princesa supone un guiño explícito a su historia vital y a uno de los entornos más vinculados a la vida privada de la dinastía.

‘Trekroner’: la fortaleza naval del príncipe Christian

Por su parte, la denominación ‘Trekroner’ utilizada por el príncipe heredero Christian durante su instrucción militar remite a un histórico fuerte marítimo emplazado en una isla artificial a la entrada del puerto de Copenhague. La razón de esta elección fue explicada por Patrick Kjellerup, jefe de prensa del Regimiento Guardhussar, al medio Billed-Bladet.

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El motivo detrás de las insignias. (Casa Real de Dinamarca)

Según detalló el portavoz, el fuerte Trekroner tiene la función histórica de proteger Copenhague y a Dinamarca de las amenazas externas. Por ello, la compañía Life buscó que el nombre de la insignia simbolizara a un protector o guardián del país, al tiempo que establecía una conexión simbólica con la Marina, institución con la que los príncipes herederos y los reyes daneses han mantenido históricamente una estrecha relación.