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Juan José López, traumatólogo: “Si pierdes un kilo de peso corporal, estás quitando a tus rodillas cuatro kilos”

El doctor, con una extensa experiencia en el ámbito, ha recomendado en su cuenta de TikTok @drlopezmartinez algunos hábitos que se deben corregir si se tiene este tipo de dolencia al realizar las tareas cotidianas

Juan José López, traumatólogo: “Si pierdes un kilo de peso corporal, estás quitando a tus rodillas cuatro kilos”. (Montaje Infobae)
Juan José López, traumatólogo: “Si pierdes un kilo de peso corporal, estás quitando a tus rodillas cuatro kilos”. (Montaje Infobae)
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Uno de cada tres adultos en España sufre de artrosis en cualquier localización articular, lo que convierte a esta enfermedad como una de las patologías reumáticas más frecuentes. Son datos de la Sociedad Española de Reumatología (SER), que ponen de manifiesto la elevada incidencia de la artrosis en la población adulta, especialmente a partir de los 65 años. Esta enfermedad es una patología crónica que afecta las articulaciones debido a la degradación progresiva del cartílago, el tejido que recubre los extremos óseos y facilita el movimiento suave de las articulaciones.

Cuando afecta a las rodillas, se relaciona con lesiones de menisco (o personas con condromalacia rotuliana). Con el paso del tiempo, este cartílago se va desgastando, lo que deriva en dolor, rigidez y limitación de la movilidad. Además, aunque el factor principal es el envejecimiento, puede agravarse por lesiones, movimientos repetitivos o sobrepeso. En este último se ha centrado el traumatólogo Juan José López para recomendar en su cuenta de TikTok (@drlopezmartinez) algunos hábitos para “aquellas personas que tienen dolor de rodilla en sus tareas cotidianas, como subir y bajar escaleras o simplemente caminar”.

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Aunque en muchas ocasiones se asocia el hacer deporte a grandes esfuerzos, hay veces que una actividad física controlada ayuda también a lograr los objetivos. A medida que vamos cumpliendo años, este ámbito gana una mayor importancia, siendo un factor determinante en el mantenimiento de la movilidad, la autonomía y la capacidad para realizar las actividades cotidianas.

Objetivos sencillos para reducir la carga articular

Juan José López advierte de que no es necesario perder grandes cantidades de peso para notar un alivio en las rodillas y las caderas. “Y es que muchas personas con sobrepeso creen que necesitan perder más de veinte kilos para poder tener un beneficio en sus articulaciones de carga, como son las caderas o las rodillas, pero no es así. Basta con perder poco peso para que el alivio sea muy significativo”, aconseja.

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Un hombre de espaldas se para sobre una báscula digital que muestra 75.2 kg. En el baño se observan un inodoro, un rollo de papel y una toalla.
Un hombre verifica su peso en una báscula digital dentro de un baño moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista recomienda plantear metas progresivas y asumibles, sin fijar objetivos que resulten difíciles de mantener en el tiempo. “Como yo le digo a todos mis pacientes, vamos a empezar por objetivos sencillos y el mejor objetivo es perder 500 gramos al mes, que es muy sencillo y esto implica que al final del año hemos perdido seis kilos y para nuestras rodillas 24”. Según su planteamiento, la constancia en pequeños cambios puede trasladarse a una menor carga sobre las articulaciones de las piernas.

La relación entre el peso corporal y la salud de las rodillas va más allá de la apariencia física. “Perder peso para las rodillas no es solo una cuestión de estética, es el tratamiento con mayor impacto para reducir el estrés mecánico de la articulación y evitar cirugías”. El traumatólogo sitúa esta medida como una de las primeras alternativas para quienes tienen molestias articulares y buscan reducir el impacto que reciben las rodillas en las actividades diarias.

El ejercicio físico suave es clave

La tendencia a evitar el movimiento debido al dolor articular suele ser frecuente en personas con artrosis. Sin embargo, especialistas advierten que la inactividad prolongada puede aumentar la rigidez, disminuir la movilidad y agravar el malestar. Mantenerse en reposo absoluto favorece la pérdida de masa muscular y limita la circulación, lo que repercute negativamente en la salud articular.

Nadador visto bajo el agua extendiendo un brazo hacia adelante al desplazarse por una piscina, con burbujas y líneas de carril visibles.
La natación puede servir de gran ayuda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, la elección de actividades físicas adecuadas resulta fundamental para cuidar la salud articular. Los especialistas aconsejan priorizar los deportes de bajo impacto, entre los que destacan la natación, el ciclismo y el yoga. Estas disciplinas favorecen el movimiento y fortalecen los músculos sin someter las articulaciones a esfuerzos bruscos o traumáticos. Además, contribuyen a conservar la flexibilidad y disminuyen la probabilidad de sufrir lesiones.

Así, reconocer y respetar las advertencias del propio cuerpo permite alcanzar un equilibrio entre actividad física y descanso. Esta actitud preventiva ayuda a evitar el agravamiento de los síntomas y promueve un mejor control de la enfermedad, facilitando una mayor calidad de vida.

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