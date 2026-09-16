Esther Lapaz, geóloga, sobre la posibilidad de que haya un tsunami en España: “Unos pocos metros serían suficientes para inundar zonas costeras y causar daños importantes”

La geóloga Esther Lapaz explica a 'Infobae' si es posible que en España haya un tsunami. (Montaje Infobae con Imagen Ilustrativa Infobae y Cedida por Ediciones B)

Guardar

En España, solemos pensar que un tsunami es un desastre natural lejano que solo ocurre en territorios fuera de Europa, como Japón, Chile o Indonesia. Sin embargo, las señales de advertencia que pueden observarse al dar un paseo por la costa de Cádiz son testigos de que este evento también podría llegar a nuestro territorio.

De hecho, ya ha ocurrido en el pasado. El terremoto de Lisboa de 1755, que es considerado uno de los fenómenos naturales más destructivos y mortíferos de la historia de Europa, causó un posterior tsunami que llegó hasta nuestro país, dejando miles de víctimas mortales y severos daños, especialmente en Cádiz y Huelva.

PUBLICIDAD

Este sismo, que alcanzó una magnitud de 8,5, se originó en el límite entre la placa euroasiática y la africana, concretamente en la falla Azores-Gibraltar. La acumulación de energía en esta zona levantó el mar y causó el tsunami. ¿Podría volver a repetirse un evento de estas características en nuestras fronteras?

Grabado anónimo del terremoto de Lisboa de 1755. (Imagen coloreada por Infobae)

“Sí. Las placas tectónicas siguen moviéndose, las fallas siguen existiendo y la tensión continúa acumulándose”, explica a Infobae la geóloga Esther Lapaz, autora de Con los pies en la tierra (Ediciones B, 2026). Predecir terremotos es algo que todavía no se ha conseguido, pero lo que sí puede hacerse es “estudiar las fallas, analizar los sismos que se han producido en el pasado y evaluar qué zonas presentan un mayor riesgo”.

PUBLICIDAD

Así, no podemos adivinar cuándo y si se producirá un terremoto y un posterior tsunami que afecte a las costas de España, pero, siguiendo los límites de las placas tectónicas, se pueden localizar las zonas más vulnerables y prepararse por si ocurre.

Las zonas de España con más riesgo de tsunami

El límite entre las placas africana y euroasiática, tal y como explica Lapaz, se extiende por el sur de la península Ibérica desde la zona del Atlántico donde se produjo el terremoto de Lisboa hacia el Mediterráneo occidental, hasta llegar al mar de Alborán, frente a las costas de Málaga, Granada y Almería.

Límites de las placas tectónicas. (Daroca90/Wikimedia Commons)

“Los geólogos llevan tiempo señalando que la costa andaluza es una de las zonas de nuestro país más propensas a un tsunami”, advierte la experta. “Aunque no estamos hablando de uno como los que solemos imaginar por películas como Lo imposible, un tsunami de unos pocos metros sería suficiente para inundar zonas costeras y causar daños importantes”.

PUBLICIDAD

La falla Azores-Gibraltar, donde se produjo el terremoto de 1755, es un límite entre placas activo donde en 1969 ya se registró otro sismo de 7,8 de magnitud que generó un pequeño tsunami. Que un evento de estas características se origine en esta zona encierra una cierta “ventaja”: el hipocentro está en un área relativamente alejada de la costa, por lo que los sistemas de vigilancia actuales tendrían un cierto margen para emitir avisos y desalojar las zonas de riesgo.

“Piensa que en 1755, tras el temblor inicial, el tsunami tardó casi una hora en alcanzar Lisboa”, explica Lapaz en su libro. “Hoy en día, con la tecnología de alerta temprana, podrían salvarse miles de vidas”.

PUBLICIDAD

Registrado un terremoto de magnitud 8,8 en el extremo oriental de Rusia que provoca alertas de tsunami en gran parte del Pacífico. (Europa Press)

Sin embargo, otro punto que podría afectar a España en cuanto a tsunamis no cumple con esta característica. Hablamos de la falla de Averroes, que se encuentra en el mar de Alborán, mucho más cerca de la costa. “Algunos estudios han planteado escenarios en los que las olas generadas por esta falla podrían alcanzar hasta unos 6 metros y llegar a la costa en aproximadamente 30 minutos”.

El principal problema en este caso sería la escasez de tiempo. “Esta cercanía reduce de forma drástica nuestra ventana de actuación”. Sin embargo, Lapaz hace un llamamiento a la calma: “Ya no somos una sociedad vulnerable como la de 1755. En la actualidad, contamos con sistemas de monitorización continua, redes sísmicas avanzadas, satélites y boyas capaces de detectar anomalías en tiempo real. La incertidumbre sigue existiendo, sí, pero también lo hace una capacidad de respuesta que hace siglos simplemente era inimaginable”.

PUBLICIDAD