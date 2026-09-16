Detienen a una mujer de 47 años en Requena (Valencia) por matar a puñaladas a un hombre por un posible caso de extorsión

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial (Europa Press)

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Una mujer de 47 años ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza después de que la Guardia Civil la detuviera como presunta autora de un homicidio con arma blanca en Requena (Valencia). La víctima, un hombre de 51 años, murió tras el ataque ocurrido el sábado 12 de septiembre, según ha confirmado el Instituto Armado a la agencia EFE.

La investigación principal sostiene que entre ambos no existía una relación sentimental. No obstante, la radio autonómica À Punt ha informado hoy que el crimen ocurrió en la vivienda del fallecido y estaría vinculado a un posible caso de extorsión.

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Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia llamó a la detenida a que compareciera ante el juzgado el lunes 14 de septiembre. La titular de la Plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Requena acordó su encarcelamiento cautelar por un presunto delito de homicidio, una calificación que puede cambiar durante la instrucción.

*Noticia en ampliación