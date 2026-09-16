Se filtra el teléfono de Meghan Markle en un chat del grupo escolar de sus hijos: los duques de Sussex refuerzan la seguridad de toda la familia

El príncipe Harry y Meghan Markle se enfrentan a nuevos retos. (Europa Press)

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El inesperado regreso de los duques de Sussex al Reino Unido ha traído consigo un inicio de curso escolar bastante accidentado para su familia. A pesar de las precauciones tomadas al mudarse y de los intentos por establecer una vida tranquila en su nuevo país de residencia, la privacidad del príncipe Harry y Meghan Markle ha vuelto a verse vulnerada en un entorno que debía ser estrictamente seguro y de confianza. El punto de conflicto ha sido el ámbito educativo de sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, quienes se han visto obligados a cambiar de colegio apenas 72 horas después de haber comenzado las clases.

El desencadenante de esta drástica decisión fue una grave brecha de privacidad por parte de uno de los adultos del centro escolar. A pesar de que la institución educativa había dado instrucciones precisas a todos los padres para que mantuvieran la máxima discreción tras la matriculación de los hijos de Harry y Meghan, alguien decidió saltarse las normas de convivencia. El 16 de septiembre, el diario británico The Sun reveló que se había filtrado a la prensa el número de teléfono personal de la duquesa de Sussex.

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Meghan había utilizado su número de contacto privado para unirse al grupo de WhatsApp destinado a los padres y madres de la clase de su hijo mayor, Archie. Sin embargo, uno de los progenitores tuvo la terrible idea de compartir no solo la información de contacto, sino también enviar una captura de pantalla de la conversación. Este incidente rompió de inmediato el vínculo de confianza establecido y generó una profunda preocupación en la pareja por la exposición y la seguridad de sus hijos en los trayectos diarios de ida y vuelta.

Los problemas con la seguridad en el colegio

La filtración corrió como la pólvora en lo que The Sun ha bautizado con su habitual juego de palabras como el Meg Leak Drama (el drama de la filtración de Meghan). La captura de pantalla mostraba un típico chat escolar en el que las familias recibían a la duquesa. “Bienvenida Meghan, cuyo pequeño Archie empieza mañana”, escribía una madre, a lo que otra sumaba un “¡Bienvenida!”. La duquesa de Sussex, visiblemente contenta, respondió: “¡Hola mamás! Gracias por la cálida bienvenida (emoji de corazón). Estoy muy feliz de ser parte de esta comunidad xx”. Sin embargo, la comercialización de este intercambio inofensivo desató una alerta de seguridad.

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La familia de Meghan Markle y Harry. (Instagram / @meghan)

La revista HOLA! aclaró que el repentino cambio de escuela no se debió a problemas académicos con el centro, sino a serias dificultades prácticas para garantizar un desplazamiento seguro. La congestión del tráfico en la zona impedía que un coche de seguridad pudiera escoltar adecuadamente al vehículo de los Sussex cada mañana. “No podemos permitirnos que el quinto, sexto y séptimo en la línea de sucesión al trono se queden atrapados en un coche”, declaró una fuente a The Sun. Ante esta vulnerabilidad técnica, los duques retiraron a los niños y los matricularon el 14 de septiembre en un nuevo colegio privado, el cual está mucho mejor situado y carece de estos problemas de acceso.

Qué hay detrás de la vuelta de los duques de Sussex

Este incidente escolar encaja como una pieza clave en el rompecabezas del retorno de los Sussex al Reino Unido, donde la protección de la familia emerge como el hilo conductor de sus movimientos. Medios como The Telegraph y The Guardian han confirmado que el Comité Ejecutivo Real y de Personalidades Importantes, encargado de supervisar la seguridad financiada con impuestos, está sometiendo a los duques a una nueva revisión de su estatus policial tras su mudanza.

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El príncipe Harry y Meghan Markle preparan su regreso al Reino Unido seis años después de marcharse a Estados Unidos.

El presidente del comité informó a Harry de que se habían encargado nuevas evaluaciones de riesgo independientes para él y para Meghan, solicitando de forma explícita que la pareja proporcione sus horarios y su rutina diaria, incluyendo el delicado trayecto al colegio. Cabe recordar que fue este mismo comité el que retiró la seguridad pública a la pareja en 2020, desencadenando una intensa batalla judicial que el príncipe basó en el nivel de amenaza inherente a su nacimiento.