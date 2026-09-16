Álex, el pastor alemán detector de drogas que ha ayudado a incautar 478 kilos de hachís en Navarra

Agentes de la Guardia Civil han incautado 478 kilos de hachís durante un control de tráfico en la autopista AP-15, a la altura de Tiebas-Muruarte de Reta, Navarra. En el operativo intervino un perro detector de drogas para localizar la sustancia en un vehículo. (Guardia Civil)

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La Guardia Civil incautó el pasado viernes 11 de septiembre 478 kilos de hachís durante un control de tráfico en la AP-15, a la altura de Tiebas-Muruarte de Reta (Navarra). La hazaña policial fue posible gracias a Álex, un pastor alemán entrenado para detectar drogas, que logró encontrar las sustancias escondidas en un vehículo.

Según ha informado la Benemérita en un comunicado, los hechos ocurrieron durante un dispositivo preventivo de seguridad ciudadana desarrollado en la autopista navarra. En el control participaban agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana en Navarra, junto con un agente del Servicio Cinológico de la Guardia Civil y el propio Álex, acompañado de su adiestrador.

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Sobre las 20:30 horas del viernes, los agentes le dieron el alto a un camión que circulaba aparentemente sin mercancía. Al interactuar con la Guardia Civil, el conductor mostró “una actitud nerviosa, esquiva y evasiva”, describen en el comunicado. Este comportamiento llevó a los agentes a realizar una inspección más exhaustiva del vehículo.

478 kilos de hachís ocultos bajo el semirremolque

Mercancía incautada por la Benemérita. (Guardia Civil)

Mientras los guardias civiles procedían al registro, Álex marcó a sus compañeros la posible presencia de sustancias estupefacientes. En concreto, el pastor alemán señaló la parte inferior del semirremolque.

Los agentes comprobaron que, bajo el volquete y aprovechando el espacio entre este y la estructura inferior de los ejes, se encontraban ocultas varias bolsas de gran capacidad. Así, solicitaron al camionero que elevara el volquete para poder inspeccionarlas de cerca.

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En total, los agentes sacaron 15 bolsas de este espacio, en cuyo interior encontraron diferentes variedades de hachís. En concreto, intervinieron 478 kilogramos de hachís, de los cuales 113 kilos correspondían a hachís tipo Ice-O-Lator.

Álex había dado la señal correcta y lo había conseguido pese a las estratagemas de los transportistas. La mercancía se encontraba resguardada bajo diferentes capas de material aislante y plástico e impregnada con sustancias de fuerte olor. Para camuflar aún más la fragancia del hachís, se había empleado una importante cantidad de una sustancia de base alcohólica. Pero nada de ello consiguió confundir el entrenado olfato del pastor alemán.

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El conductor fue detenido por un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas y la Guardia Civil intervino tanto la mercancía ilegal como el camión para la futura investigación. El arrestado quedó a disposición judicial por un delito contra la salud pública. Será ahora la Policía Judicial de la Guardia Civil en Navarra, mediante el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga, la que se hará cargo de la instrucción. Tanto el vehículo como la droga fueron entregados en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Aoiz/Agoitz, Plaza nº 1, en funciones de guardia.

Así es Álex, el perro guardia civil

Álex nació el 6 de mayo de 2020 y entró al cuerpo armado poco después, según cuenta la Guardia Civil a Infobae. Comenzó su carrera en Huelva hasta la jubilación de su adiestrador, cuando fue trasladado a Navarra en 2024. Desde entonces ha participado en numerosos dispositivos con su compañero; una de las más recientes, el pasado mes de junio en Castejón, donde se encontraron 11 kilos de speed en la oficina de un detenido.

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La Guardia Civil calcula que cada año quedan fuera de servicio unos 90 perros por motivos de salud. El cuerpo también debe preparar a 30 alumnos que ingresan en la especialidad de guía canino, mientras que el adiestramiento de cada animal requiere entre seis y 10 meses antes de que pueda ser considerado operativo.