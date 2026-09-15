Feijóo propone retirar la nacionalidad a los extranjeros que cometan delitos graves como violaciones, asesinatos o abusos sexuales

Feijóo plantea retirar la nacionalidad a extranjeros con delitos graves (Europa Press)

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado retirar la nacionalidad española a los extranjeros nacionalizados que cometan delitos graves, una medida que su partido prevé incorporar a una proposición de ley orgánica para regular tanto su concesión como su mantenimiento y eventual pérdida. El dirigente sostiene que la ciudadanía constituye un acto de confianza del Estado que exige requisitos de conducta.

La propuesta del Partido Popular incluiría a quienes pertenezcan a bandas criminales o terroristas y a reincidentes en delitos como abusos sexuales, violaciones o asesinatos. Feijóo ha anunciado que la iniciativa busca adaptar la regulación del Código Civil a la “realidad europea” y tipificar los supuestos en que podría perderse la nacionalidad.

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El presidente del PP ha expuesto el proyecto este martes en Madrid, tras visitar la promoción pública de viviendas de alquiler Cañaveral 7 junto al alcalde José Luis Martínez-Almeida. La información sobre la futura ley había sido adelantada por El Mundo, y Feijóo la ha confirmado ante los medios.

La nacionalidad como “acto de confianza”

Feijóo ha definido la nacionalidad como “el mayor acto de confianza” que puede conceder un Estado a una persona nacida fuera de España, al otorgarle un pasaporte y acceso a los servicios públicos. A su juicio, esa confianza debe mantenerse durante el tiempo y no puede ser un mero procedimiento administrativo.

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El líder popular ha vinculado la retirada de la ciudadanía a la ruptura de ese vínculo. “Cuando a la persona a la que le hemos otorgado la nacionalidad pertenece a una banda criminal, a una banda terrorista, es reincidente en delitos graves como abusos sexuales, violaciones o asesinatos, lógicamente, tiene que saber que esa confianza se quiebra y que la nacionalidad será retirada”, ha afirmado.

Feijóo plantea retirar la nacionalidad a extranjeros con delitos graves: asesinos, terroristas o violadores reincidentes (Europa Press)

La proposición de ley orgánica abordará el otorgamiento, el mantenimiento y, en su caso, la pérdida de la nacionalidad. Feijóo ha dicho que su diseño se inspira en los ordenamientos jurídicos de los países “más serios” de la Unión Europea y que aspira a tener vocación de permanencia.

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El dirigente ha criticado además la “frivolidad” con la que, a su entender, se conceden en ocasiones nacionalizaciones en España. Su objetivo, ha añadido, es que los casos de pérdida queden definidos para que “todo el mundo sepa a qué atenerse”.

La medida no formaba parte del plan migratorio presentado por el PP hace un año y llega dos meses después de que Vox registrase en el Congreso una iniciativa en el mismo sentido. El partido de Santiago Abascal ha celebrado el cambio de posición de los populares y Pepa Millán ha pedido a Feijóo que actúe sin esperar a llegar al Gobierno.

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La respuesta del Gobierno

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha rechazado la propuesta desde el Consejo de Ministros y la ha calificado de “absolutamente descabellada”. El ministro ha relacionado el anuncio con las encuestas y ha preguntado: “¿Bárcenas estaría incluido?”.

En la misma línea, la ministra portavoz, Elma Saiz, ha aludido al “carrusel de declaraciones irresponsables” de Feijóo, porque en su opinión lo que plantea es establecer “ciudadanos de primera y de segunda” en función de los delitos cometidos.

Nacionalidad española por descendencia: requisitos necesarios para conseguirla.

La ministra cree que lo que está haciendo el líder del PP es escribir con el líder de Vox, Santiago Abascal, “a cuatro manos”, el programa electoral de ambas formaciones, puesto que ya no se distinguen si los “globos sonda” proceden del PP o de Vox.

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Así que Saiz ha pedido “rigor” y “responsabilidad” a Feijóo porque cree que España necesita “tener una oposición a la altura y que se arrime el hombro a trabajar por una situación bien compleja como la de Ceuta”.