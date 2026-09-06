Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 7 al viernes 11 de septiembre: María paraliza su boda y Manuel cae en la trampa de Ciro

María, tras hablar con Carlo, anuncia algo importante en 'La Promesa' (RTVE).

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El palacio de los Luján se prepara para vivir una semana cargada de emociones. Del 7 al 11 de septiembre, La Promesa pondrá el foco en dos bodas, en el regreso de Simona y Candela y en nuevas intrigas que amenazan con alterar la tranquilidad de sus habitantes.

Carlo ha pedido matrimonio a María Fernández y la doncella ha aceptado. Curro y Ángela también avanzan hacia el altar, aunque sus enlaces estarán rodeados de dudas y conflictos. Mientras tanto, las cocineras Simona y Candela han sido localizadas en el refugio, pero se niegan a regresar mientras Julio continúe en el palacio.

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Capítulo 900 del lunes 7 de septiembre

Julieta revela a Manuel que las cocineras están escondidas en el refugio. El joven se siente responsable y decide contarle a Alonso dónde se encuentran. El marqués encarga a Manuel y Curro que intenten convencerlas para regresar.

Ángela comparte sus dudas sobre Máximo con Julieta y Martina, aunque finalmente consigue reconciliarse con Curro. Por otro lado, Teresa y Ricardo tienen problemas con la comida y Cristóbal propone una solución para sacar adelante el servicio.

Mientras Ciro cierra el acuerdo de la licencia, Lorenzo continúa buscando la forma de conseguir la firma de Manuel. Además, Tomasa responsabiliza a Petra de no haber podido ser madre. La gran sorpresa llega al final: Leocadia propone a Máximo casarse con ella a cambio de conseguir que Ángela acepte que su padre la acompañe al altar.

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Tomasa sigue presionando a Petra en 'La Promesa' (RTVE).

Capítulo 901 del martes 8 de septiembre

Leocadia deja claro que su propuesta matrimonial a Máximo es un negocio: quiere convertirse en duquesa. A cambio, promete convencer a Ángela para que permita que su padre la acompañe durante la ceremonia.

María intenta mantenerse ocupada con el trabajo para no pensar en su boda, pero Pía descubre que está sufriendo y que quizá sus motivos para casarse no sean únicamente sentimentales. Manuel y Curro visitan a Simona y Candela para intentar traerlas de vuelta, pero las cocineras mantienen su condición: Julio debe abandonar La Promesa.

Por otra parte, Ángela decide que Alonso será quien la lleve al altar. Curro sorprende a todos al anunciar que Pía será su madrina, una decisión que enfurece especialmente a Leocadia.

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Simona y Candela vuelven al palacio en 'La Promesa' (RTVE).

Capítulo 902 del miércoles 9 de septiembre

Leocadia se enfrenta a Curro por haber elegido a Pía como madrina, pero el joven no piensa cambiar de opinión. Manuel respalda a su hermano, mientras Alonso intenta convencer a Pía de que haga que Curro desista para evitar un escándalo.

María continúa teniendo dudas sobre su boda y Samuel consigue que reconozca que sus nervios no proceden de la ilusión, sino del miedo a estar tomando una decisión equivocada. Mientras Adriano recibe la buena noticia de que se ha recuperado de sus problemas de visión, los celos vuelven a complicar la relación entre Martina y Jacobo.

Ciro y Lorenzo siguen preparando su estafa con la licencia. En el refugio, Curro y Ángela vuelven a intentar convencer a Simona y Candela invitándolas a sus bodas. El regreso de las cocineras todavía está en el aire.

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Leocadia pide a Máximo casarse con él en 'La Promesa' (RTVE).

Capítulo 903 del jueves 10 de septiembre

Simona y Candela finalmente regresan al palacio, pero se niegan a trabajar mientras Julio permanezca allí. Alonso, por su parte, exige a Máximo que prescinda de su ayuda de cámara. Martina confiesa a Ángela que ya no está enamorada de Jacobo. Adriano también se enfrenta al joven y le acusa de mantener a Martina a su lado mediante el chantaje.

Mientras Leocadia continúa dolida por no haber sido elegida como madrina, llega el día de la boda de María y Carlo. La novia aparece preparada para dar el sí, pero, justo antes de la ceremonia, pide hablar con Carlo. Al mismo tiempo, Ciro y Lorenzo ponen en marcha su plan para conseguir la firma de Manuel. Aunque el documento está a punto de colarse entre las facturas, el joven se detiene en el último momento.

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Ciro y Lorenzo planean engañar a Manuel para que firme la licencia en 'La Promesa' (RTVE).

Capítulo 904 del viernes 11 de septiembre

Manuel termina cayendo en la trampa de Ciro. Con las prisas por llegar a la boda de María, firma la licencia sin leerla, permitiendo que el engaño salga adelante. Máximo, entretanto, debe dar una respuesta definitiva a la propuesta de matrimonio de Leocadia. Una decisión que puede cambiar el futuro de ambos.

Después de hablar con Carlo, María tiene algo importante que comunicar al resto del servicio. ¿Habrá cambiado de opinión sobre su boda? Julieta también comienza a mirar hacia el refugio y propone poner en marcha un programa de alfabetización para sus habitantes, una iniciativa que cuenta con el apoyo de Manuel.

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La semana terminará además con Pía completamente desbordada. Presionada por Leocadia y por las circunstancias, la doncella rompe a llorar y suplica a Curro que la libere de su compromiso como madrina. ¿Aceptará él su petición?

Curro anuncia a la familia que Pía será su madrina en 'La Promesa' (RTVE).