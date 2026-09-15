El FC Barcelona deja de lado a Rodri y ya tiene su favorito para el Balón de Oro: “El club se ha decantado por Lamine porque entienden que es el jugador que más lo merece”

El FC Barcelona deja de lado a Rodri y ya tiene su favorito para el Balón de Oro. (REUTERS/Albert Gea)

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La carrera por el Balón de Oro ha comenzado. Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Leo Messi y Ousmane Dembélé estarán bajo la lupa en el sprint final por el mayor galardón individual. Y en el FC Barcelona ya ha empezado la campaña para situar a su jugador en el centro de la conversación.

El último en tomar la palabra ha sido el capitán de la selección española y nuevo futbolista culé, Rodri Hernández. El Balón de Oro español no ha esquivado el asunto y ha hablado claro sobre su favorito: “El club se ha decantado por Lamine porque entienden que es el jugador que más lo merece y es totalmente lícito”, ha dicho en una entrevista con La Vanguardia.

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El mediocampista, que se había postulado gracias a su gran actuación en el Mundial 2026, se ha echado a un lado para dar paso al 10 del FC Barcelona. “A mí me gustaría que lo ganara un español”, ha insistido Rodri, que ha recordado que se debe reconocer al fútbol español “porque ganar una Copa del Mundo es lo más que hay y no solo por eso, sino por la manera en que se hizo”.

Rodri y Lamine celebran un gol. (REUTERS/Bruna Casas)

Lamine, a primera línea

Mientras Rodri baja el tono, Lamine Yamal ha hecho justo lo contrario. El extremo ha reducido la carrera a dos nombres en un avance de su entrevista en ‘Universo Valdano’: “Yo creo que los mejores del mundo quizá somos dos. Y este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Para mí, somos yo y Mbappé los mejores del mundo”.

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Sus palabras llegaron pocos días después de que el delantero del Real Madrid defendiera su propia candidatura en L’Équipe, donde aseguró que no ha habido un jugador mejor durante el curso

En el club, la apuesta es pública. Joan Laporta y Deco ya habían respaldado su candidatura, y Hansi Flick se sumó, aunque tiene claras sus prioridades: “Son más importantes los títulos colectivos”, ha dicho el técnico alemán en la rueda de prensa previa al partido de mañana frente al Racing de Santander.

Lamine Yamal en 'Universo Valdano'. (Europa Press)

Rodri mira más al equipo que al premio

Lo cierto es que el 16 no mira al premio individual. Nunca lo ha hecho. Después de ganarlo prácticamente todo en el City, ha cambiado de aires y ahora comparte vestuario con una generación de jóvenes que está destinada a marcar una nueva era en el FC Barcelona: Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Fermín López, Pau Cubarsí, Xavi Esparts...

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“Lamine es un chico con una personalidad arrolladora, con una confianza brutal, y que lidera desde su fútbol, desde su descaro, desde lo que proyecta en el terreno de juego”, ha dicho. Cree, eso sí, que aún tiene margen para incorporar otras formas de liderazgo, como hizo él en su día con futbolistas como Sergio Ramos o Busquets.

Ahí encaja su lectura del Balón de Oro. “Yo siempre he jugado y he competido para ganar títulos a nivel colectivo. Los títulos individuales no dependen de ti, dependen de la decisión, en este caso, de 100 periodistas. Y poco más que decir”, ha zanjado.

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La decisión de L’Équipe generó un fuerte debate en El Chiringuito, donde los panelistas discutieron sobre los motivos detrás de la ausencia de una de las figuras de la selección española

Fabián alza la voz

El único español que sigue levantando la mano es Fabián Ruiz, que se reivindicaba hace poco como el único futbolista que ha ganado la Champions y el Mundial este año. Su condición de titular con Luis Enrique y su peso en varios partidos de España sostienen el argumento, aunque el calendario juega en contra: el Mundial queda lejos y el foco está puesto en los ’10′ del Barcelona y el Real Madrid.

*Noticia en ampliación