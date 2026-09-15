Receta de satay de pollo con salsa de cacahuete, las sabrosas brochetas típicas de la cocina tailandesa

Receta de satay de pollo (Magnific)

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El satay o saté de pollo es una receta auténtica de la cocina tailandesa, uno de los aperitivos más famosos de la comida callejera que podrías encontrar en las calles de ciudades como Bangkok, Chiang Mai o Phuket. Una receta ideal para preparar en casa y darle un nuevo aspecto a esos contramuslos de pollo que ya tenemos tan vistos.

Estas sencillas brochetas de pollo toman todo su sabor del marinado a base de especias, así como de la salsa casera con la que se acompañan, una mezcla de crema de cacahuete, leche de coco y salsa de soja. Normalmente se cocinarían a la parrilla o a la brasa, aunque podemos prepararlas sin problema utilizando nuestra plancha o sartén. Son jugosas y divertidas de comer, con un sabor tremendamente especial gracias a las especias y al toque crujiente de los cacahuetes.

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Receta de satay de pollo

El satay consiste en tiras de pollo ensartadas en brochetas, marinadas con curry y cocinadas a la plancha a fuego bien fuerte. Se sirven acompañadas de una salsa tibia de cacahuete, leche de coco y un toque ácido.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 55 minutos. Tiempo activo: 35 minutos. Tiempo de marinado: 20 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.



Ingredientes

600 g de contramuslos de pollo deshuesados y sin piel

400 ml de leche de coco

2 cucharadas de pasta de curry rojo

1 cucharada de curry en polvo

1 cucharadita de azúcar

1 cucharadita de sal

100 g de crema de cacahuete natural

2 cucharadas de salsa de soja oscura

2 cucharadas de vinagre de manzana

2 cucharadas de azúcar

150 ml de agua

2 cucharadas de cacahuetes tostados y picados

1 lima

Cilantro fresco al gusto

13 brochetas de madera

Cómo hacer satay de pollo, paso a paso

Si utilizas brochetas de madera, déjalas en remojo durante 30 minutos. Así evitarás que se quemen durante la cocción. Limpia los contramuslos y córtalos en dados o tiras de unos 2 cm. Coloca el pollo en un cuenco. Añade 1 cucharada de pasta de curry rojo, el curry en polvo, 1 cucharadita de azúcar y la sal. Mezcla hasta que todos los trozos queden bien cubiertos. Tapa el cuenco y deja reposar en la nevera durante 20 minutos. Para preparar la salsa, calienta una sartén a fuego medio. Añade la pasta de curry restante y remueve durante 1 minuto. Incorpora la crema de cacahuete, la salsa de soja, el vinagre, el azúcar y el agua. Cocina durante 5 minutos, sin dejar de remover, hasta obtener una salsa cremosa. Si queda demasiado espesa, añade 1 o 2 cucharadas de agua. Ensarta el pollo en las brochetas. No aprietes demasiado los trozos para que el calor llegue bien al centro. Calienta una plancha o sartén amplia a fuego medio-alto. Añade unas gotas de aceite. Cocina las brochetas durante 3 o 4 minutos por cada lado, hasta que estén doradas y completamente hechas. No pinches continuamente el pollo, porque perderá sus jugos. Gira las brochetas solo cuando estén doradas. Sirve el satay de pollo con la salsa de cacahuete caliente, cacahuetes picados, cilantro y gajos de lima.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones, con 3 o 4 brochetas por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: aproximadamente 520 kcal.

Proteínas: 35 g.

Grasas: 32 g.

Hidratos de carbono: 20 g.

Fibra: 3 g.

Azúcares: 10 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El pollo cocinado puede conservarse en la nevera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético. La salsa de cacahuete dura hasta 5 días refrigerada. Caliéntala a fuego bajo y añade un poco de agua si se ha espesado demasiado. No se recomienda dejar el pollo cocinado a temperatura ambiente durante más de 2 horas.

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