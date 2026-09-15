España

La prensa marroquí alaba a Silvia Intxaurrondo y señala al PP: “Feijóo, Ayuso y Vivas siguen empeñados en envenenar las relaciones con España”

Un artículo en el periódico ‘le360’ desaconseja a Feijóo “la escalada” si quiere “asegurar la estabilidad de las fronteras españolas” en caso de ser presidente

Isabel Díaz Ayuso junto a Alberto Núñez Feijóo portando una bandera de Ceuta en la manifestación en Madrid en solidaridad con esta ciudad. (PP)
Isabel Díaz Ayuso junto a Alberto Núñez Feijóo portando una bandera de Ceuta en la manifestación en Madrid en solidaridad con esta ciudad. (PP)
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La pasada semana, Marruecos emitió un duro comunicado en el que por primera vez se refería de forma oficial a la crisis en Ceuta, y lo hizo para señalar a quienes están acusando a Marruecos de haberla provocado, “partidos históricos que a pesar de su dilatada experiencia en el gobierno, han caído en este atolladero donde la retórica populista e irracional se impone al sentido común”. El PP se dio por aludido y horas después respondió, reafirmándose: Rabat es la “responsable de la invasión”.

Este martes, le360, medio de comunicación afín a Mohamed VI, es más explícito. En un artículo firmado por el analista Samir Bennis y que abre la portada de la web, habla de una “guerra híbrida contra Ceuta” en la que “el veredicto precede a las pruebas”. Se queja de que “los líderes del PP, como Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y Juan Vivas siguen empeñados en envenenar las relaciones entre Marruecos y España y llevarlas hasta el límite”.

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“En su afán por demostrar al electorado español que son políticos de armas tomar, que no cejarán ante Marruecos y que no se bajarán los pantalones, han decidido trasladar ahora su campaña antimarroquí al Parlamento Europeo”, explica Bennis. Se refiere a que, a iniciativa del PP, la cámara va a debatir una resolución para condenar a Marruecos.

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, explica ante los medios que reclamó activar la emergencia nacional y un mando único ante la presión migratoria en Ceuta antes de la entrada masiva. Según afirma, en la Delegación del Gobierno reaccionaron con “caras raras” y desde Moncloa le pidieron que dejaran de llamar. (Fuente: RTVCE - Europa Press)

“Feijóo ha elegido la escalada”

Es en este punto en el que el analista alaba a Silvia Intxaurrondo, presentadora de ‘La Hora de La 1′ en TVE y, según este, “una de las pocas periodistas que todavía ejercen su profesión con honestidad, rigor y escrúpulos, quien ha puesto al descubierto la rancia campaña de desinformación en la que buena parte de los medios españoles, especialmente los de derechas, llevan inmersos desde hace seis semanas para construir un relato sobre la supuesta implicación directa de Marruecos en lo ocurrido en Ceuta”.

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Bennis disculpa también al Gobierno, recordando que desclasificó los informes sobre Ceuta, en los que no consta que Marruecos haya “planificado, organizado o coordinado” acción alguna contra territorio español. Por contra -expone-, “en vez de tomar nota y procurar, al menos, matizar su lenguaje con respecto a un Gobierno -el de Rabat- con el que quizá esté llamado a trabajar en el futuro para reforzar los lazos bilaterales, pero, sobre todo, para asegurar la estabilidad de las fronteras españolas frente a los incesantes flujos migratorios, Feijóo ha elegido el camino de la escalada”.

“Al señor Feijóo -continúa Bennis-, como a sus colegas en el PP, no les importa la verdad ni que la opinión pública española sea manipulada. Lo que más les importa a estas alturas es sacar rédito político de lo que pasó en Ceuta, pues él sabe que convertir a Marruecos en enemigo exterior y presentarse como el hombre que va a ‘ponerlo en su sitio’ constituye una herramienta electoral extremadamente eficaz para ganar votos y arrinconar a Pedro Sánchez”.

Varios vehículos militares en Ceuta. (Marcos Moreno/Europa Press)
Varios vehículos militares en Ceuta. (Marcos Moreno/Europa Press)

Admite y lamenta el analista que esta campaña “parece estar surtiendo efecto”. Se basa en la encuesta elaborada por 40dB. para El País y la Cadena SER en la que un 90% de los españoles apunta al país vecino como culpable de la crisis.

“Uno puede discutir si la reacción marroquí fue suficientemente rápida, si los efectivos desplegados fueron suficientes o si se cometieron errores operativos. (...) Todo eso es legítimo -argumenta-. Lo que no es legítimo es transformar, sin aportar pruebas, una insuficiencia operativa o una reacción tardía en la demostración de que Marruecos organizó deliberadamente una ‘guerra híbrida’. Pero el PP, Vox y la mayoría de los medios españoles parecen haber invertido el método, pues primero dictaron el veredicto. (...) Ahora pretenden exportar ese mismo relato al Parlamento Europeo”, concluye Bennis.

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