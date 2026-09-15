España

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre cómo cuidar de la bola de remolque del coche: “Nunca la engrases”

La pérdida de pintura y el óxido superficial en una bola de remolque no necesariamente requieren tomar medidas: el mecánico explica que, en determinados sistemas, esas marcas quieren decir que el remolque está funcionando

Juan José Ebenezer mecánico, sobre los peligros bola de remolque del coche: “Nunca la engrases” (Montaje Infobae)
Juan José Ebenezer mecánico, sobre los peligros bola de remolque del coche: “Nunca la engrases” (Montaje Infobae)
Guardar

“Nunca, nunca, nunca le eches grasa o spray, ni nada raro” a la bola de remolque, advierte Juan José Ebenezer, mecánico y creador de contenido en redes, en una publicación reciente en su perfil de TikTok, @juanjoseebenezer, donde acumula más de 374.000 seguidores.

Según cuenta, muchos conductores que utilizan este componente del vehículo, sea para enganchar caravanas o un remolque de carga, cometen el mismo error en cuanto detectan que la bola está perdiendo su aspecto original: recurren a la grasa o al spray para disimular el óxido o los arañazos. Pero lejos de proteger la pieza, explica Ebenezer, esto puede acabar afectando al sistema de frenado del propio remolque.

PUBLICIDAD

Por qué no conviene lubricar la bola de remolque

“Aunque tú creas que ese óxido lo vas a quitar con grasa, lo único que vas a hacer si se la echas es que, como muchos ganchos de remolque tienen el freno incorporado dentro, te vas a cargar el ferodo que tiene y va a perder esa efectividad”, avisa el mecánico.

El ferodo es el material de fricción que también se emplea en las pastillas de freno del coche. En los remolques con estabilizador, unas piezas de este material presionan directamente sobre la bola para reducir las oscilaciones y evitar el llamado efecto tijera. Es precisamente en la zona donde actúa ese freno donde la bola suele mostrar más desgaste. “Esa pintura, si la pierdes, es porque está haciendo efecto ese freno”, apunta Ebenezer.

PUBLICIDAD

En lugar de utilizar grasa o pintura, el mecánico propone un capuchón que cubra la bola cuando el remolque no está enganchado, de forma que quede menos expuesta a la humedad. “Si no quieres cargarte el gancho del remolque, el ferodo que tiene dentro, déjalo así, que no le pasa nada; el óxido no se lo va a comer y no te vas a cargar la bola”, resume.

Concentrar el peso en la parte trasera del remolque puede provocar que vuelque (VisualesIA Scribnews)
Concentrar el peso en la parte trasera del remolque puede provocar que vuelque (VisualesIA Scribnews)

Otros consejos sobre la bola de remolque

Ebenezer también subraya la importancia de repartir bien el peso: “Si llevas un remolque, bien sea de carga, bien sea caravana (...), todo el peso, toda la carga, siempre que se pueda, pegada al coche o como mucho en el centro, pero pegado al coche”. También es importante que el peso esté bien repartido.

Lo principal, según el mecánico, es no sobrecargar la parte trasera del remolque, ya que la estabilidad del conjunto depende de dónde se sitúe el peso. “Siempre se carga más de la parte de mitad pa’lante, porque así el coche se vuelve más estable y ante un zigzagueo, un movimiento, el coche va a recuperar rápidamente el agarre”, explicó. En caso de no seguir esta recomendación, los riesgos pueden ser graves. “Si lo pones atrás, vas a empezar modo tijera y te puedes acabar teniendo un vuelco o el remolque o quedarte tirado”, advirtió.

Por otro lado, Ebenezer también: se refirió a la conexión eléctrica entre el vehículo y el remolque: “Si tu coche tiene un enganche de trece pines, que en los coches más modernitos que ya vienen instalados es lo normal porque tiene control a otro tipo de luces, hay adaptadores para los de siete pines”, señaló. Por último, aclaró que este tipo de adaptador resuelve el problema sin necesidad de modificar la instalación del vehículo. “Simplemente, pones un adaptador, no tienes que cambiar ningún tipo de piña ni nada”, concluyó.

Temas Relacionados

MotorCochesRedes Sociales EspañaTikTok EspañaEspaña-NacionalEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un arquitecto lo confirma: la obra de tu casa no termina hasta que se hace la lista de repaso

Juan Goñi detalla por qué es importante estar alerta a estas señales durante el primer año después de una nueva obra

Un arquitecto lo confirma: la obra de tu casa no termina hasta que se hace la lista de repaso

‘MasterChef Celebrity Legends’ expulsa a Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y deja un emocionante momento con Paz Vega: “No quiero ver a ninguna mujer sufrir”

El torero se convirtió en el segundo expulsado de la edición especial de RTVE después de presentar un plato con la carne cruda y una salsa grumosa

‘MasterChef Celebrity Legends’ expulsa a Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y deja un emocionante momento con Paz Vega: “No quiero ver a ninguna mujer sufrir”

Cazas de la OTAN derriban un dron de Bielorrusia sobre el espacio aéreo lituano

El primer ministro de Lituania, Mindaugas Sinkevičius, ha confirmado que los sistemas rusos volvieron a alcanzar territorio de la Alianza

Cazas de la OTAN derriban un dron de Bielorrusia sobre el espacio aéreo lituano

Jesús Castro se sincera sobre el momento que cambió su vida: “Fue duro no tener a nadie de mi familia en ese momento”

El actor gaditano ha creado una familia con la modelo mexicana Camila Canto

Jesús Castro se sincera sobre el momento que cambió su vida: “Fue duro no tener a nadie de mi familia en ese momento”

La hermana de la estudiante española asesinada en México pide justicia: “A mis padres no les ha llamado absolutamente nadie”

La joven ha afirmado que Claudia Tacoronte no supo hasta que estuvo en Morelos que otras alumnas de la misma universidad habían sido asesinadas en los últimos meses

La hermana de la estudiante española asesinada en México pide justicia: “A mis padres no les ha llamado absolutamente nadie”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cazas de la OTAN derriban un dron de Bielorrusia sobre el espacio aéreo lituano

Cazas de la OTAN derriban un dron de Bielorrusia sobre el espacio aéreo lituano

La prensa marroquí alaba a Silvia Intxaurrondo y señala al PP: “Feijóo, Ayuso y Vivas siguen empeñados en envenenar las relaciones con España”

Margarita Robles se convierte en la ministra de Defensa más longeva de la democracia: la crisis de Ceuta y sus disputas con el Gobierno, Trump y los militares

Ser ‘rescatado’ por Salvamento Marítimo si se te estropea tu velero en el mar te saldrá el doble de caro: Transportes sube la tarifa hasta los 16.572 euros la hora

Madrid no puede adjudicar la externalización de cuidados paliativos a pesar de que la lista de espera ha crecido un 18% y el presupuesto pasa de 155 euros a 177 euros la cama/día

ECONOMÍA

El INE confirma la subida del IPC al 4,3% en agosto tras un repunte del 21,3% en gasolina y diésel

El INE confirma la subida del IPC al 4,3% en agosto tras un repunte del 21,3% en gasolina y diésel

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 15 de septiembre

La pensión de viudedad, en el punto de mira: proponen limitarla cuando se cobra un sueldo y aumentarla al llegar a la jubilación

Úrsula Campos, preparadora de oposiciones: “Veinticuatro horas opositando siete días a la semana es el camino más rápido para quemarte y tirarlo todo”

Impuesto sobre las emisiones de CO2: qué es, cómo funciona y quién debe pagar

DEPORTES

Toto Wolff revela los cambios que se plantea la FIA en el Madring de F1 tras las críticas de los pilotos: “Están totalmente abiertos a diferentes posibilidades”

Toto Wolff revela los cambios que se plantea la FIA en el Madring de F1 tras las críticas de los pilotos: “Están totalmente abiertos a diferentes posibilidades”

El Rayo Vallecano ya puede volver a casa: la Comunidad de Madrid levanta el cierre del estadio y ya hay fecha para el próximo partido en Vallecas

El “coste cero” de Ayuso y Almeida para la Fórmula 1 en Madrid “no existe”, pero se puede amortizar de “cuatro a cinco años”, según un experto en economía

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

El ‘paquete’ que perdió el miedo a caer y ha ganado la Vuelta a España: Enric Mas logra el mayor éxito de su carrera en el momento más inesperado