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Cazas de la OTAN derriban un dron de Bielorrusia sobre el espacio aéreo lituano

El primer ministro de Lituania, Mindaugas Sinkevičius, ha confirmado que los sistemas rusos volvieron a alcanzar territorio de la Alianza

FOTO DE ARCHIVO: Un caza danés F16 (REUTERS/Johanna Geron)
FOTO DE ARCHIVO: Un caza danés F16 (REUTERS/Johanna Geron)
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Este martes se ha confirmado una nueva amenaza para la Alianza Atlántica. El primer ministro de Lituania, Mindaugas Sinkevičius, ha confirmado que los drones rusos volvieron a alcanzar territorio de la OTAN. El dirigente ha explicado que la situación escaló durante la pasada noche, cuando cazas interceptaron y derribaron un dron sobre Lituania .“Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a los soldados que vigilan día y noche para defender a nuestra población”, ha señalado.

“Durante mi reciente visita a Ucrania, fui testigo de la devastadora realidad que los ucranianos soportan cada día, bajo la amenaza constante de drones y misiles rusos”, ha afirmado el jefe de Gobierno en un mensaje difundido en redes sociales. Los países bálticos denuncian desde hace meses el acercamiento de la amenaza rusa. Uno de los últimos sucesos más graves ha sido el ataque sobre un tren en Ucrania a dos kilómetros de la frontera con Polonia.

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El primer ministro lituano, Mindaugas Sinkevičius, se reunió en Kiev con su homólogo ucraniano, Oleksiy Koretskyi, para abordar la cooperación bilateral, precisamente con énfasis en defensa y drones. Lituania destacó la experiencia de Ucrania en esa industria y planteó proyectos conjuntos para reforzar la seguridad europea. También trataron el respaldo a la infraestructura energética ucraniana, objetivo de ataques rusos durante el invierno. Con el presidente del Parlamento, Ruslan Stefanchuk, analizó el proceso de reformas y la adhesión de Ucrania a la Unión Europea.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, y su homólogo alemán, Johann Wadephul, han asistido este sábado a una ceremonia en la Plaza de la Independencia de Kiev para honrar a los militares ucranianos y los voluntarios internacionales que han participado en el conflicto entre Ucrania y Rusia.

Ataque cerca de Polonia

El ataque ruso con drones contra un tren de pasajeros que cubría la ruta Kiev-Varsovia elevó la alarma en Polonia al producirse cerca de la frontera polaca. El convoy, con 206 pasajeros, fue alcanzado en su locomotora en Volinia, a dos kilómetros del límite. No hubo heridos, pero el servicio sufrió una demora de seis horas. Hubo un segundo impacto cerca del paso de Dorohusk-Yagodyn, que dañó una gasolinera y provocó un incendio que afectó camiones. El Gobierno polaco reaccionó desplegando aviones de combate, alertando a residentes fronterizos y reforzando la vigilancia. Donald Tusk, primer Ministro de Polonia, afirmó que un dron cayó a solo 800 metros de la frontera y advirtió que la ofensiva podría intensificarse.

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Kiev sostuvo que Moscú atacó infraestructura ferroviaria, energética y civil del oeste ucraniano. Rusia confirmó operaciones contra la red ferroviaria, aunque alegó que se empleaba para trasladar carga militar europea. La explicación rusa contrasta con que el objetivo alcanzado era un tren civil y con la vulnerabilidad de las rutas que conectan Ucrania con sus vecinos.

Varsovia interpreta que los ataques cercanos buscan crear caos logístico y exponen infraestructura de un aliado de la OTAN. Ahora, Lituania se une a estas denuncias, en su caso, con un dron que ha violado su espacio aéreo, al igual que ha pasado anteriormente en Polonia o Letonia. Para los países bálticos, cada incursión plantea además interrogantes sobre la capacidad de disuasión y respuesta de la OTAN. Precisamente estas últimas semanas se han producido conversaciones entre Rusia y EEUU para buscar resolución al conflicto.

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