Receta de pad thai de pollo, un clásico de la cocina tailandesa facilísimo de preparar en casa

Fideos con pollo y pimientos (Freepik)

El pad thai es uno de los grandes clásicos de la cocina tailandesa, una receta de la que nos hemos apropiado para disfrutarla a nuestra manera en restaurantes y también en nuestros propios hogares. Se trata de un plato cocinado en un wok, una sartén ancha y profunda originaria de la cocina oriental en la que se cocinan a fuego fuerte fideos de arroz con salsas, verduras, proteínas y huevo, conformando un plato completo y lleno de sabores.

En esta ocasión, prepararemos un pad thai de fideos de arroz anchos con trozos de pollo, pimientos y cebolla, una combinación colorida y llena de variados nutrientes que completaremos además con huevo, cacahuetes tostados y brotes de soja. Como toque final, prepararemos una salsa que mezcla salsa de soja, salsa de pescado y azúcar, consiguiendo ese equilibrio entre dulce y salado que hace de este plato una auténtica delicia. Una receta perfecta para quienes buscan salir de la rutina con ingredientes sencillos y un resultado espectacular.

Receta de pad thai de pollo y pimientos

El pad thai de pollo y pimientos es un salteado rápido de fideos de arroz con tiras de pollo y pimientos, aromatizado con salsa de soja, lima y cacahuetes. La clave está en el fuego fuerte y el orden de los ingredientes para mantener el punto crujiente de los vegetales y el sabor jugoso del pollo.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos Preparación: 15 minutos Cocción: 15 minutos



Ingredientes

200 g de fideos de arroz (anchos)

2 pechugas de pollo

2 pimientos (uno rojo y uno verde)

2 dientes de ajo

1 cebolla pequeña

2 huevos

80 g de brotes de soja

40 g de cacahuetes tostados

3 cucharadas de salsa de soja

2 cucharadas de salsa de pescado (opcional)

1 lima

2 cucharadas de azúcar moreno

Aceite de oliva suave o de sésamo

Sal y pimienta al gusto

Cilantro fresco (opcional)

Cómo hacer pad thai de pollo y pimientos, paso a paso

Hidrata los fideos de arroz con agua caliente el tiempo indicado en el envase. Escurre y reserva. Corta el pollo en tiras finas y salpimienta. Lamina los pimientos y la cebolla en juliana. Pica el ajo muy fino. Saltea el pollo en una sartén grande o wok con un poco de aceite, fuego fuerte. Cuando esté dorado, retira y reserva. En el mismo wok, añade el ajo y la cebolla. Saltea 1 minuto. Incorpora los pimientos y saltea 2-3 minutos. Deben quedar al dente. Añade los huevos batidos y remueve rápidamente para que cuajen en trozos pequeños. Devuelve el pollo al wok e incorpora los fideos hidratados y los brotes de soja. Agrega la salsa de soja, la salsa de pescado y el azúcar. Mezcla bien para que todo se impregne. Sube el fuego y saltea 2 minutos más. Termina con los cacahuetes picados, zumo de lima y cilantro fresco. Sirve inmediatamente para mantener la textura.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

4 raciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 420 kcal aprox.

Proteína: 28g

Hidratos de carbono: 45g

Grasas: 11g

Fibra: 4g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, hasta 2 días en recipiente hermético. No se recomienda congelar porque los fideos pierden textura.