Receta de pad thai de pollo, un clásico de la cocina tailandesa facilísimo de preparar en casa

El pad thai es uno de los grandes clásicos de la cocina tailandesa, una receta de la que nos hemos apropiado para disfrutarla a nuestra manera en restaurantes y también en nuestros propios hogares. Se trata de un plato cocinado en un wok, una sartén ancha y profunda originaria de la cocina oriental en la que se cocinan a fuego fuerte fideos de arroz con salsas, verduras, proteínas y huevo, conformando un plato completo y lleno de sabores.
En esta ocasión, prepararemos un pad thai de fideos de arroz anchos con trozos de pollo, pimientos y cebolla, una combinación colorida y llena de variados nutrientes que completaremos además con huevo, cacahuetes tostados y brotes de soja. Como toque final, prepararemos una salsa que mezcla salsa de soja, salsa de pescado y azúcar, consiguiendo ese equilibrio entre dulce y salado que hace de este plato una auténtica delicia. Una receta perfecta para quienes buscan salir de la rutina con ingredientes sencillos y un resultado espectacular.
Receta de pad thai de pollo y pimientos
El pad thai de pollo y pimientos es un salteado rápido de fideos de arroz con tiras de pollo y pimientos, aromatizado con salsa de soja, lima y cacahuetes. La clave está en el fuego fuerte y el orden de los ingredientes para mantener el punto crujiente de los vegetales y el sabor jugoso del pollo.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 30 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 200 g de fideos de arroz (anchos)
- 2 pechugas de pollo
- 2 pimientos (uno rojo y uno verde)
- 2 dientes de ajo
- 1 cebolla pequeña
- 2 huevos
- 80 g de brotes de soja
- 40 g de cacahuetes tostados
- 3 cucharadas de salsa de soja
- 2 cucharadas de salsa de pescado (opcional)
- 1 lima
- 2 cucharadas de azúcar moreno
- Aceite de oliva suave o de sésamo
- Sal y pimienta al gusto
- Cilantro fresco (opcional)
Cómo hacer pad thai de pollo y pimientos, paso a paso
- Hidrata los fideos de arroz con agua caliente el tiempo indicado en el envase. Escurre y reserva.
- Corta el pollo en tiras finas y salpimienta.
- Lamina los pimientos y la cebolla en juliana. Pica el ajo muy fino.
- Saltea el pollo en una sartén grande o wok con un poco de aceite, fuego fuerte. Cuando esté dorado, retira y reserva.
- En el mismo wok, añade el ajo y la cebolla. Saltea 1 minuto. Incorpora los pimientos y saltea 2-3 minutos. Deben quedar al dente.
- Añade los huevos batidos y remueve rápidamente para que cuajen en trozos pequeños.
- Devuelve el pollo al wok e incorpora los fideos hidratados y los brotes de soja.
- Agrega la salsa de soja, la salsa de pescado y el azúcar. Mezcla bien para que todo se impregne. Sube el fuego y saltea 2 minutos más.
- Termina con los cacahuetes picados, zumo de lima y cilantro fresco. Sirve inmediatamente para mantener la textura.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
4 raciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 420 kcal aprox.
- Proteína: 28g
- Hidratos de carbono: 45g
- Grasas: 11g
- Fibra: 4g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
En nevera, hasta 2 días en recipiente hermético. No se recomienda congelar porque los fideos pierden textura.