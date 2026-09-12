Cae uno de los grandes narcos de la heroína en Europa: introducía toneladas de droga desde Irán y Afganistán y se fugó de una prisión turca en 2017

Agentes policiales detienen en Estambul a Islam Yakut, acusado de dirigir una red internacional de tráfico de drogas

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Ha caído uno de los rostros principales del narcotráfico europeo. Las autoridades turcas han detenido en Estambul a Islam Yakut, señalado como líder de una organización dedicada al tráfico de drogas, que coordinaba envíos de heroína desde Irán y Afganistán hacia Europa. Yakut permanecía fugado desde 2017 y era uno de los principales objetivos del estado turco. La operación, confirmada este viernes el ministro de Justicia, Akın Gürlek, estuvo bajo coordinación de la Fiscalía General de Estambul y contó con la participación de la Policía local, la Organización Nacional de Inteligencia (MIT) y las unidades antidrogas de la Dirección General de Seguridad.

“Nuestro objetivo son los capos de la droga”, afirmó Gürlek al comunicar la captura. El ministro sostuvo que Yakut dirigió la organización desde escondites ubicados dentro y fuera de Turquía durante los años en que permaneció prófugo. La estructura atribuida a Islam Yakut, además de los cargamentos de heroína hacia el mercado europeo, la relacionan, según palabras del ministro, con el traslado de drogas sintéticas desde Europa a Turquía.

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Archivo. Policías y militares turcos aseguran la zona tras un ataque en un edificio (Foto AP/Khalil Hamra)

Aseguró que las operaciones vinculadas a la red derivaron en la incautación de dos toneladas de estupefacientes en Turquía y otros países europeos. No detalló las fechas de los decomisos, los puntos de destino ni la composición de las sustancias confiscadas. Las autoridades turcas indicaron que Yakut transmitía instrucciones a miembros de la organización a través de ANOM y SKY ECC, plataformas de comunicación cifrada empleadas por grupos criminales y objeto de investigaciones policiales en varios países.

La búsqueda se prolongó hasta su detención este 11 de septiembre en Estambul. Por el momento, no se han desvelado más detalles. Yakut puede tener causas judiciales en otros países, al haber introducido la droga en el corazón de Europa desde Oriente Medio. El comunicado oficial no aclaró el número de presuntos integrantes de la red ni señaló si, tras el arresto, se realizaron allanamientos o nuevas detenciones vinculadas con la investigación según comunicado difundido.

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La intervención culminó con la captura del narcotraficante alemán más buscado, localizado en España.

Yakut se fugó en 2017

Islam Yakut, a sus 60 años, llevaba prófugo durante nueve años después de no regresar a prisión tras un permiso especial concedido en junio de 2017. El acusado había sido detenido el 21 de junio de 2009 en Estambul por un delito relacionado con drogas y recibió una condena de 17 años y seis meses de cárcel. Yakut pasó cerca de seis años en la prisión cerrada de Silivri antes de su traslado a un establecimiento de régimen semiabierto. Durante ese período, rindió exámenes de educación abierta e ingresó a la carrera de Administración Pública de una universidad privada.

Según la agencia Bianet, el detenido acudía a las evaluaciones bajo custodia de la gendarmería. Tras ser admitido en la universidad, obtuvo autorización para asistir a clases durante los días hábiles, una posibilidad prevista para algunos presos bajo regímenes penitenciarios menos restrictivos. En 2017, Yakut recibió cuatro permisos especiales y el último, concedido en junio de ese año, derivó en su fuga. No volvió al penal y la justicia lo declaró prófugo.

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