Un centro de investigación de ataques híbridos ve la firma de Rusia en la desinformación posterior a la entrada masiva a Ceuta, pero sin pruebas concluyentes

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, califica la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta como un "ataque" y una "violación de la integridad territorial", asegurando el total apoyo del Estado a la ciudad autónoma.

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La directora del Centro Europeo de Excelencia para Combatir las Amenazas Híbridas (Hybrid CoE), Teija Tiilikainen, ha señalado a Europa Press que la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado julio guarda “algunas similitudes” con la instrumentalización de la migración que Rusia y Bielorrusia han practicado en otras fronteras europeas. “Rusia y Bielorrusia instrumentalizan la inmigración como herramienta estratégica a largo plazo contra sus vecinos”, explicó. “El caso de Ceuta tiene algunas similitudes ya que hubo elementos de desinformación y de seres humanos empleados como herramienta”.

Marruecos también tiene un historial de emplear la presión migratoria como herramienta de negociación diplomática con España. En mayo de 2021, unas 8.000 personas cruzaron la frontera hacia Ceuta después de que las autoridades marroquíes relajaran los controles fronterizos, en lo que se interpretó como una represalia por la decisión española de acoger en un hospital de La Rioja al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

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Un centro de investigación de ataques híbridos infiere la firma de Rusia en la desinformación posterior a la entrada masiva a Ceuta, sin pruebas concluyentes (REUTERS/Max Cavallari)

Presuntos “actores de información prorrusos” propagaron bulos en los días posteriores a la entrada masiva

La directora del centro, que reúne a expertos de 35 países de la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), apuntó que “aún es prematuro” considerar lo sucedido como una amenaza híbrida de Marruecos contra España.

Tiilikainen sí se refirió a la actividad detectada tras el cruce masivo de los días 30 y 31 de julio. “Hay indicadores de una amplificación coordinada de contenido” relacionado con Ceuta “por parte de actores de información prorrusos”, afirmó, en línea con la posición sostenida por el Ejecutivo español. Añadió que “las autoridades ucranianas han identificado lo que han descrito como una campaña de información rusa” y que “la Comisión Europea ha confirmado que está examinando la actividad online” vinculada al episodio.

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Según su análisis, lo ocurrido “parece coincidir, en líneas generales, con patrones documentados anteriormente en los que actores extranjeros amplifican sucesos de gran carga emocional para profundizar las divisiones políticas, socavar la confianza en las instituciones y reforzar narrativas sobre el supuesto fracaso de la gobernanza europea”.Por el momento, la posible responsabilidad rusa se sostiene en “indicadores” y en una “similitud” con ciertos “patrones”, sin que existan pruebas concluyentes.

El CNI alertó a Marruecos y al Gobierno del riesgo de entradas en Ceuta un día antes del asalto.

Cruce de acusaciones entre Madrid, Moscú y Tel Aviv

Las declaraciones de Tiilikainen se producen semanas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también señalara el 31 de agosto a Rusia, Israel y una “internacional reaccionaria” como posibles responsables de la entrada de entre 72.000 y 80.000 personas, según distintas cifras de órganos oficiales españoles, en la ciudad autónoma.

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En una entrevista en la Cadena SER, y ante la pregunta de si la crisis podía interpretarse como un “castigo” relacionado con la posición de su Gobierno respecto a Gaza, Sánchez remitió a un informe del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). “Es muy riguroso” en este asunto, afirmó, y explicó que ese servicio “ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y que atacaron al gobierno de España y a los gobiernos europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la inmigración irregular, que divide, fractura y polariza a las sociedades europeas”.

“Por lo tanto, no lo estoy diciendo yo, sino el Servicio de Acción Exterior de la CE. A partir de ahí es evidente que si Rusia e Israel se meten a desinformar sobre esta cuestión no será porque les preocupa la migración en España o en Europa sino precisamente por las posiciones políticas que estamos manteniendo respecto al genocidio en Gaza o respecto a la invasión de Rusia en Ucrania”, expuso el presidente.

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Fuentes comunitarias citadas por la agencia EFE matizaron después esas palabras: el SEAE había identificado “intentos por parte de Rusia de sacar partido” de la crisis, pero descarta que exista prueba alguna de que la entrada masiva hubiera sido provocada por actores estatales extranjeros. “No disponemos de pruebas concluyentes que sugieran que la crisis en sí misma fuera provocada por la desinformación de actores estatales extranjeros”, indicaron esas fuentes.

El propio Sánchez quitó peso a la tesis de la participación rusa el 3 de septiembre al matizar que, si bien los servicios de inteligencia detectaron “indicadores suaves de coordinación” en los llamamientos en redes sociales, “ninguno ha podido determinar” si detrás de ellos había perfiles sociales asociados a movimientos de protesta marroquíes o a los Estados de Marruecos, Rusia o Israel. “Digo de momento”, remarcó el presidente, quien añadió que lo que sí resultó evidente es que “hubo mafias y comerciantes que aprovecharon y alimentaron la situación”.

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La actividad rusa se detectó una vez estalló la crisis

La actividad vinculada a Rusia se identificó a partir del 30 de julio, cuando el cruce masivo ya se había producido. El portavoz de la Comisión Europea, Guillaume Mercier, confirmó el 6 de agosto que Bruselas había detectado “canales, en particular rusos” que comenzaron a amplificar la situación desde esa fecha.

Pravda publicó una foto de 2025 en la que aparecían ministros del Gobierno español en una celebración en la embajada de Marruecos como si fuese reciente (Captura de pantalla)

Un ejemplo documentado por la organización de verificación Maldita.es fue la difusión, por parte de la red de propaganda rusa Pravda, de una fotografía de 2025 presentada de forma falsa como reciente, en la que aparecían ministros del Gobierno español en una celebración en la embajada de Marruecos.

Sánchez volvió sobre este asunto el 3 de septiembre ante el Congreso de los Diputados, donde resumió la distinción temporal entre el origen de la crisis y la posterior campaña de desinformación: “Lo que sabemos también es que después del 30 y el 31 de julio hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista”.

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El ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, respondió con dureza a las palabras del presidente español. “Volvió a mentir, acusando, sorprendentemente, a Israel de difundir información engañosa sobre los acontecimientos de Ceuta. Esto es una mentira descarada”, escribió Sa’ar, quien añadió que “seguir difundiendo mentiras difamatorias no distraerá de la vergonzosa incapacidad de Sánchez para gestionar los asuntos de su país”. Por su parte, el Kremlin negó cualquier vínculo con lo ocurrido en la frontera. El portavoz presidencial ruso, Dimitri Peskov, respondió con brevedad ante la radiotelevisión pública rusa RBC: “No. Nada que ver”.