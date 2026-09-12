España

Mikel, un joven que se mudó a Australia para trabajar: “Ahorré 50.000 euros trabajando 15 meses”

Llegó al país sin contactos, con el dinero justo en el bolsillo y aceptando empleos como peón, camarero o granjero

Mikel, un joven que se mudó a Australia para trabajar
Mikel, un joven que se mudó a Australia para trabajar (YouTube/Maiki)
Guardar

Mikel aterrizó en el aeropuerto de Sídney con una maleta en la que apenas llevaba tres pantalones, cero contactos en el país y una cuenta corriente bajo mínimos tras pagar los billetes de avión, el visado obligatorio y el seguro médico. Como miles de jóvenes de entre 18 y 30 años que solicitan cada año la Work and Holiday Visa, su meta era buscar un futuro lejos de casa. Quince meses después, la cifra en su banco ascendía a 80.000 dólares australianos (aproximadamente 50.000 euros al cambio).

La llegada al país no fue un camino de rosas. Al encontrarse allí sin un trabajo, Mikel adoptó una estrategia directa: patearse las calles y llamar a cuantas puertas hiciera falta. Tras repartir más de 90 currículums impresos en mano y buscar por todas las vías imaginables, la perseverancia dio sus frutos en forma de tres ofertas formales de empleo. Mientras tanto, el joven fue documentando cada paso de su aventura en su canal de YouTube (Maiki) y en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

En Australia, los perfiles “todoterreno” se cotizan al alza, y Mikel decidió no hacerle ascos a nada. Se convirtió en un camaleón laboral capaz de adaptarse a lo que la semana le exigiera: peón en obras de construcción, mozo de mudanzas, personal de montaje en eventos temporales, camarero en bares, cafeterías y salones de té e incluso fregaplatos.

Mikel enseñando la furgoneta que se compró en uno de sus vídeos. (YouTube/Maiki)
Mikel enseñando la furgoneta que se compró en uno de sus vídeos. (YouTube/Maiki)

Para exprimir al máximo el poder adquisitivo del país, donde las tarifas por hora en contratos temporales rondan entre los 25 y los 35 dólares australianos de base, el joven optó por apretarse el cinturón en sus primeros meses. Amuebló a coste cero un piso entero buscando en redes sociales electrodomésticos y muebles que otros vecinos regalaban y adquirió una furgoneta para garantizarse movilidad total.

PUBLICIDAD

70 horas de trabajo a la semana

Para extender el visado a un segundo y tercer año, Inmigración exige cumplir 88 días de trabajo en zonas regionales y remotas del interior. Mikel no lo dudó y se trasladó al campo para convertirse en un verdadero granjero australiano. Durante tres meses ejerció de jardinero, pintor, ganadero, lampista y operario de mantenimiento general. Allí aprendió desde a alimentar terneros biberón en mano hasta a manejar maquinaria pesada y excavadoras.

Terry, de 82 años, se arriesgó y salvó su vida

De las granjas del interior dio el salto a la costa tropical de Queensland, donde vivió la etapa más intensa de su periplo. Instalado en un complejo vacacional a pie de playa, combinó dos y hasta tres puestos de trabajo a la vez. En una misma semana ejercía de recepcionista, barman preparando cócteles, barista de café y personal de limpieza. “Llegué a trabajar más de 60 e incluso 70 horas a la semana durante seis meses seguidos, pero me lo pasé increíblemente bien”, reconoce en uno de sus vídeos.

Aunque en sus redes sociales aconseja con cierta ironía que “tampoco hace falta trabajar tanto”, su cifra de ahorro responde a una gran fórmula: aprovechar las mejores pagas por festivos y fin de semana mientras mantenía un estilo de vida austero. Hoy, con los 50.000 euros ya en el bolsillo, Mikel ha logrado exactamente lo que buscaba al subirse a aquel primer avión: comprarse varios años de libertad financiera para viajar por todo el planeta.

Temas Relacionados

MigrantesRedes SocialesEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cae uno de los grandes narcos de la heroína en Europa: introducía toneladas de droga desde Irán y Afganistán y se fugó de una prisión turca en 2017

Las autoridades turcas han detenido en Estambul a Islam Yakut, señalado como líder de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes

Cae uno de los grandes narcos de la heroína en Europa: introducía toneladas de droga desde Irán y Afganistán y se fugó de una prisión turca en 2017

Una experta en limpieza te explica cómo hacer que tu casa no huela a perro ni acumule pelos

La acumulación de pelos y olores puede prevenirse incorporando algunos cuidados a la rutina semanal. Estas recomendaciones permiten mantener la casa más fresca y cuidada

Una experta en limpieza te explica cómo hacer que tu casa no huela a perro ni acumule pelos

El cambio climático afecta a la salud menstrual: la ciencia encuentra una relación entre el estrés térmico y las reglas irregulares

Varias investigaciones de los últimos años comienzan a poner el foco sobre el impacto de las cada vez mayores temperaturas en la menstruación

El cambio climático afecta a la salud menstrual: la ciencia encuentra una relación entre el estrés térmico y las reglas irregulares

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre cómo cuidar del turbo de tu coche: “Seguramente te lo estás cargando”

El creador de contenido detalla tres hábitos frecuentes al volante que aceleran el desgaste de este componente y explica cada cuánto conviene cambiar el aceite

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre cómo cuidar del turbo de tu coche: “Seguramente te lo estás cargando”

Cristóbal Soria de ‘El Chiringuito’ sufre un accidente de rafting en Costa Rica durante el rodaje de ‘Planeta Calleja’

El colaborador de televisión fue trasladado de inmediato a una clínica privada de la zona de Turrialba para ser examinado minuciosamente

Cristóbal Soria de ‘El Chiringuito’ sufre un accidente de rafting en Costa Rica durante el rodaje de ‘Planeta Calleja’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cae uno de los grandes narcos de la heroína en Europa: introducía toneladas de droga desde Irán y Afganistán y se fugó de una prisión turca en 2017

Cae uno de los grandes narcos de la heroína en Europa: introducía toneladas de droga desde Irán y Afganistán y se fugó de una prisión turca en 2017

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre cómo cuidar del turbo de tu coche: “Seguramente te lo estás cargando”

Jueces y fiscales expresan su “honda preocupación” por la cautelar del Supremo que suspende el voto de nacionalizados por la ley de nietos

‘Paz, casa, trabajo’: Irene Montero formaliza su candidatura a las generales al frente de Podemos y plantea unas primarias abiertas a “cualquier persona”

Otra noche de tensión en Ceuta con ataques contra los migrantes: dos heridos por arma blanca y ocho detenidos en diversos incidentes

ECONOMÍA

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

España vende el segundo diésel más barato de la Unión Europea, solo detrás de Malta, mientras la gasolina alcanza máximos anuales

El polémico plan de formación automotriz de Navarra: un sindicato denuncia que los alumnos trabajarán en Volkswagen “sin salario ni contrato”

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

Los ‘Manolitos’  preparan su salto internacional: Reino Unido, Latinoamérica y Oriente Próximo, en el radar de la empresa

DEPORTES

Madrid no tiene piedad con los españoles: Fernando Alonso y Carlos Sainz, fuera a las primeras de cambio

Madrid no tiene piedad con los españoles: Fernando Alonso y Carlos Sainz, fuera a las primeras de cambio

Quién es Maica García, la campeona olímpica de waterpolo que han despedido por ser madre: “Tuve ataques de ansiedad muy fuertes”

Los precios para comer y beber en el Madring durante el Gran Premio de España: agua a 3,50 y bocadillos desde 12 euros

Del Búnker a los 300 km/h de La Monumental: todos los detalles del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

A qué hora y dónde ver el Gran Premio de España de Fórmula 1