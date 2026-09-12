España

Una experta en limpieza te explica cómo hacer que tu casa no huela a perro ni acumule pelos

La acumulación de pelos y olores puede prevenirse incorporando algunos cuidados a la rutina semanal. Estas recomendaciones permiten mantener la casa más fresca y cuidada

Un hombre y una mujer sentados en un sofá acarician a un perro dorado y observan a un perro tricolor en la sala.
Para que la casa no huela a perro no basta con ventilar, estos trucos pueden ayudarte a reducir el olor, según una creadora de contenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Tener un perro en casa no significa resignarse a los malos olores ni a los pelos acumulados en cada rincón. Al fin y al cabo son una parte importante en la regulación de su temperatura, tanto en verano como en invierno. Así lo explica Lucía Lipperheide, especialista en limpieza y organización del hogar, que a través de su cuenta de Instagram @homes.styles detalla cómo evitar que la casa huela a perro con una rutina de mantenimiento pensada para dueños de mascotas. Según la creadora de contenido, el olor a perro no proviene del animal en sí, sino de los objetos y textiles que están en contacto directo con él.

La rutina que propone Lipperheide funciona como un conjunto de remedios para el olor a mascota que combina frecuencias de lavado específicas, temperaturas de agua y el uso de productos como el vinagre blanco para neutralizar los malos olores sin recurrir a suavizantes convencionales. Se trata, además, de productos seguros para hogares con perros, ya que no incluyen químicos agresivos ni fragancias artificiales que puedan afectar al animal. El planteamiento abarca desde los accesorios que el perro usa a diario hasta los textiles y superficies del hogar donde pasa más tiempo.

PUBLICIDAD

Manos lavan un juguete de goma con un cepillo en un fregadero con agua corriente, mientras un perro observa desde abajo.
La saliva suele acumularse en los juguetes de los perros y desprenden olor que puede acumularse en casa, según dice la experta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experta también advierte sobre un elemento que suele pasarse por alto: la saliva. Según explica, deja una película invisible en comederos y bebederos que, aunque no se note a simple vista, termina por generar olores si no se limpia con regularidad. Estos consejos para mantener la casa limpia con perro apuntan justamente a anticipar ese tipo de acumulaciones antes de que se conviertan en un problema persistente.

Arneses, correas y comederos requieren atención distinta

Los arneses y las correas deben lavarse una vez por semana. Lipperheide recomienda introducirlos en una bolsa de lavado especial y utilizar un programa corto a 30°C, con vinagre de limpieza como aditivo en lugar de detergente convencional.

PUBLICIDAD

La recomendación en cuanto a los bebederos es lavarlos diariamente y aclararlos bien. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La recomendación en cuanto a los bebederos es lavarlos diariamente y aclararlos bien. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los comederos y bebederos, en cambio, exigen una limpieza diaria. La recomendación es lavarlos con agua caliente y jabón de platos, ya que la saliva del animal deja restos que no siempre son visibles pero que con el tiempo generan malos olores. La misma lógica aplica a los juguetes de goma, que deben lavarse con agua caliente y jabón, con especial cuidado en el aclarado para eliminar cualquier resto de producto.

Cada cuánto lavar la cama del perro

Una de las dudas más frecuentes entre dueños de mascotas es cada cuánto lavar la cama del perro. Según Lipperheide, las mantas y la funda de la cama deben lavarse una vez por semana, con un programa corto a 30°C. En lugar de suavizante tradicional, sugiere un chorro de vinagre blanco, que actúa como neutralizador de olores sin dejar residuos químicos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El vídeo también sugiere cada cuánto lavar la cama del perro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un dato adicional que aporta la especialista tiene que ver con los pelos sueltos: añadir una esponja al tambor de la lavadora, tanto en la carga de ropa del dueño como en la del propio perro, ayuda a que los pelos queden atrapados en la esponja en lugar de dispersarse por el resto de las prendas.

Los sofás también forman parte de la rutina de limpieza

Para las superficies tapizadas de la casa, como los sofás, Lipperheide recomienda pasar un guante ligeramente humedecido. Esta técnica, según explica en el video, permite recoger los pelos acumulados en telas y tapizados sin necesidad de aspiradoras u otros dispositivos adicionales.

Hombre leyendo un periódico en un sofá junto a un perro negro, con una estantería llena de libros, un reloj, cámaras, plantas y cortinas amarillas.
La constancia es la clave de la rutina de limpieza, aunque puede haber días de descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia entre tener un perro y que la casa huela a perro está en la constancia de estas rutinas de limpieza, según remarca la especialista, que cierra su publicación con una invitación a sus seguidores para que identifiquen cuál de estos consejos desconocían y lo compartan con otras personas que convivan con mascotas.

Temas Relacionados

MascotasLimpiezaHogarAnimalesPerrosEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cae uno de los grandes narcos de la heroína en Europa: introducía toneladas de droga desde Irán y Afganistán y se fugó de una prisión turca en 2017

Las autoridades turcas han detenido en Estambul a Islam Yakut, señalado como líder de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes

Cae uno de los grandes narcos de la heroína en Europa: introducía toneladas de droga desde Irán y Afganistán y se fugó de una prisión turca en 2017

Mikel, un joven que se mudó a Australia para trabajar: “Ahorré 50.000 euros trabajando 15 meses”

Llegó al país sin contactos, con el dinero justo en el bolsillo y aceptando empleos como peón, camarero o granjero

Mikel, un joven que se mudó a Australia para trabajar: “Ahorré 50.000 euros trabajando 15 meses”

El cambio climático afecta a la salud menstrual: la ciencia encuentra una relación entre el estrés térmico y las reglas irregulares

Varias investigaciones de los últimos años comienzan a poner el foco sobre el impacto de las cada vez mayores temperaturas en la menstruación

El cambio climático afecta a la salud menstrual: la ciencia encuentra una relación entre el estrés térmico y las reglas irregulares

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre cómo cuidar del turbo de tu coche: “Seguramente te lo estás cargando”

El creador de contenido detalla tres hábitos frecuentes al volante que aceleran el desgaste de este componente y explica cada cuánto conviene cambiar el aceite

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre cómo cuidar del turbo de tu coche: “Seguramente te lo estás cargando”

Cristóbal Soria de ‘El Chiringuito’ sufre un accidente de rafting en Costa Rica durante el rodaje de ‘Planeta Calleja’

El colaborador de televisión fue trasladado de inmediato a una clínica privada de la zona de Turrialba para ser examinado minuciosamente

Cristóbal Soria de ‘El Chiringuito’ sufre un accidente de rafting en Costa Rica durante el rodaje de ‘Planeta Calleja’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cae uno de los grandes narcos de la heroína en Europa: introducía toneladas de droga desde Irán y Afganistán y se fugó de una prisión turca en 2017

Cae uno de los grandes narcos de la heroína en Europa: introducía toneladas de droga desde Irán y Afganistán y se fugó de una prisión turca en 2017

Juan José Ebenezer, mecánico, sobre cómo cuidar del turbo de tu coche: “Seguramente te lo estás cargando”

Jueces y fiscales expresan su “honda preocupación” por la cautelar del Supremo que suspende el voto de nacionalizados por la ley de nietos

‘Paz, casa, trabajo’: Irene Montero formaliza su candidatura a las generales al frente de Podemos y plantea unas primarias abiertas a “cualquier persona”

Otra noche de tensión en Ceuta con ataques contra los migrantes: dos heridos por arma blanca y ocho detenidos en diversos incidentes

ECONOMÍA

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

España vende el segundo diésel más barato de la Unión Europea, solo detrás de Malta, mientras la gasolina alcanza máximos anuales

El polémico plan de formación automotriz de Navarra: un sindicato denuncia que los alumnos trabajarán en Volkswagen “sin salario ni contrato”

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

Los ‘Manolitos’  preparan su salto internacional: Reino Unido, Latinoamérica y Oriente Próximo, en el radar de la empresa

DEPORTES

Madrid no tiene piedad con los españoles: Fernando Alonso y Carlos Sainz, fuera a las primeras de cambio

Madrid no tiene piedad con los españoles: Fernando Alonso y Carlos Sainz, fuera a las primeras de cambio

Quién es Maica García, la campeona olímpica de waterpolo que han despedido por ser madre: “Tuve ataques de ansiedad muy fuertes”

Los precios para comer y beber en el Madring durante el Gran Premio de España: agua a 3,50 y bocadillos desde 12 euros

Del Búnker a los 300 km/h de La Monumental: todos los detalles del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid

A qué hora y dónde ver el Gran Premio de España de Fórmula 1