Mundo

Escándalo en el Parlamento turco: legisladores se pelearon a golpes de puño y uno terminó con su nariz fracturada

La trifulca comenzó tras el intento de la oposición de impedir la jura de Akın Gürlek como nuevo ministro de Justicia

Guardar
Pelea en el Parlamento turco

Una violenta pelea interrumpió la sesión en el Parlamento turco este miércoles, cuando legisladores se enfrentaron a golpes tras el intento de la oposición de impedir la jura de Akın Gürlek como nuevo ministro de Justicia.

La jornada estuvo marcada por acusaciones de ilegitimidad y disputas físicas, lo que expuso la profunda tensión política.

Diputados del partido socialdemócrata CHP ocuparon el estrado para bloquear la ceremonia, mientras miembros del gobernante AKP buscaron desalojarlos.

Durante el altercado, un diputado del CHP sufrió una fractura de nariz, según informaron medios turcos. El presidente del Parlamento ordenó suspender temporalmente la sesión ante el nivel de violencia registrado.

Pelea en el Parlamento turco
Pelea en el Parlamento turco (Captura de video)

El principal motivo del bloqueo se centró en los antecedentes de Gürlek, a quien la oposición acusa de liderar investigaciones judiciales políticamente motivadas cuando fue fiscal jefe de Estambul. Dirigentes del CHP sostienen que estos procesos condujeron al encarcelamiento de varios alcaldes opositores.

Además, el partido opositor calificó de inconstitucional la designación, al considerar que Gürlek aún ejercía como fiscal al momento de ser nombrado ministro. En los últimos ocho años, Gürlek encabezó tribunales de Estambul que dictaron duras sentencias contra políticos opositores, activistas y periodistas.

En 2022 asumió el cargo de viceministro de Justicia. Ya en 2024, fue designado fiscal jefe de Estambul y dirigió el proceso contra el alcalde de la ciudad, Ekrem Imamoglu, actualmente encarcelado.

El presidente Recep Tayyip Erdogan anunció este miércoles la sustitución de sus ministros de Justicia e Interior, en un gesto interpretado como un endurecimiento frente a la oposición.

Legisladores se pelearon a golpes
Legisladores se pelearon a golpes de puño y uno terminó con su nariz fracturada en Turquía (Captura de video)

Junto al nombramiento de Gürlek, Mustafa Çiftçi asumió el Ministerio del Interior tras su labor como gobernador de Erzurum, sin afiliación política conocida.

Entre las reacciones políticas, el líder del CHP, Özgür Özel, calificó a Gürlek en 2024 como una “guillotina andante”, apodo que le costó una condena por daños morales. El nombramiento del nuevo ministro genera inquietud en la oposición, que advierte sobre el aumento de la presión institucional.

Los hechos recientes apuntan a un escenario político todavía más tenso, con perspectivas complejas para la oposición turca.

Temas Relacionados

Parlamento TurcoAnkaraCHPAKPTensión PolíticaDemocracia TurcaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Qué se sabe hasta el momento sobre la masacre de nueve personas en una casa y una escuela de Canadá

Una persona es el hilo conductor de los asesinatos que conmueven al país norteamericano en la remota localidad de Tumbler Ridge

Qué se sabe hasta el

Por qué la pascalina inspira a una nueva generación en Francia

Una subasta internacional reactiva el interés por un invento que cambió la historia del cálculo y sigue fascinando por su ingenio

Por qué la pascalina inspira

Netanyahu llegó a la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump y abordar la estrategia conjunta frente a Irán

Israel espera que Estados Unidos aumente la presión sobre Teherán ante los avances en las negociaciones diplomáticas respecto al programa nuclear y balístico del régimen

Netanyahu llegó a la Casa

Zelensky anunció que el próximo diálogo con Rusia en Estados Unidos se centrará en el futuro de los territorios ocupados

El mandatario prevé que el encuentro trate también la reconstrucción y los retos económicos, alertando sobre una posible crisis financiera si no se garantizan programas efectivos para la posguerra y el gasto social

Zelensky anunció que el próximo

Rat Islands, el enclave que pertenece a Estados Unidos y yace perdido en las Aleutianas

El archipiélago esconde una zona marcada por condiciones climáticas hostiles, episodios de desastre ecológico y un renacimiento científico sin precedentes

Rat Islands, el enclave que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Marcha de la CGT, en

Marcha de la CGT, en vivo: las columnas sindicales comienzan a llegar al Congreso

“Broma impropia” y complot: la insólita defensa de un juez procesado por violencia

Gustavo Bolívar cuestionó a Abelardo de la Espriella tras mencionar que la Registraduría le habría invalidado más de tres millones de firmas

Dos empresas del puerto de Bahía Blanca denunciaron bloqueos, intimidaciones y agresiones físicas por parte de sindicalistas

Ciclo de cine para ‘migajear’: proyectarán películas románticas en Tepito por San Valentín

INFOBAE AMÉRICA
Reino Unido afirma que Rusia

Reino Unido afirma que Rusia busca "dificultar" el movimiento de ucranianos con hijos en zonas ocupadas

La Asamblea General de AFE aprueba su participación en la creación de un nuevo sindicato internacional

Reclamos de transparencia y límites a ICE: las claves del posible cierre del DHS

Dos aerolíneas rusas suspenden sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible

Jurado rechaza acusar a demócratas por instar al Ejército a desacatar "órdenes ilegales"

ENTRETENIMIENTO

La coincidencia de un número

La coincidencia de un número en Los Simpson que desató un aluvión de llamadas en una empresa

Así luce la actriz de Dirty Dancing, Jennifer Grey, hoy a los 65 años

Dua Lipa y Callum Turner enfrentan a paparazzi en una tensa noche parisina: “No está bien”

Ricky Martin mostró cómo se preparó para cantar junto a Bad Bunny en su histórico show del Super Bowl

Sean Connery pudo ser Hannibal Lecter: el sorprendente motivo por el que rechazó el personaje