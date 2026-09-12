Otra noche de tensión en Ceuta con ataques contra los migrantes: dos heridos por arma blanca y ocho detenidos en diversos incidentes

La Cruz Roja atiende a varios migrantes. (Ana Beltran/Reuters)

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Ceuta ha registrado este 12 de septiembre una noche de enfrentamientos que dejó ocho detenidos y dos heridos por arma blanca, mientras un juzgado ha ordenado prisión preventiva para dos migrantes marroquíes acusados de agredir a militares. Los hechos estuvieron relacionados con robos con violencia, lesiones, amenazas y ataques a miembros de las Fuerzas Armadas, según ha informado este sábado la Agencia EFE.

El episodio con más detenidos ocurrió en la explanada de la playa del Chorrillo, donde cinco personas fueron arrestadas por el robo violento de teléfonos móviles a tres migrantes marroquíes. Una de las víctimas sufrió heridas de arma blanca y permanece hospitalizada; otra tuvo una lesión leve en una mano y la tercera salió ilesa. Además, en las naves del Tarajal, la Policía Nacional detuvo a otras tres personas tras un enfrentamiento en el que un menor de 17 años fue amenazado con aerosol de pimienta y una pistola de aire comprimido. Además, varias peleas entre migrantes asentados en la zona dejaron a una persona con una herida de arma blanca en el costado.

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Por su lado, los dos migrantes que han entrado en prisión preventiva han quedado a la espera de juicio después de no reconocer los hechos, según fuentes judiciales citadas por la agencia. Uno está acusado de embestir contra un militar de Regulares durante una huida y causarle una luxación de hombro y daños en un codo; la Fiscalía solicita seis años de cárcel y 4.587 euros por las lesiones. El segundo detenido se encontraba en las naves del Polígono Industrial del Tarajal cuando, según la acusación, utilizó aerosol de pimienta contra dos legionarios. Los militares sufrieron lesiones leves y la Fiscalía pide cuatro años de prisión por atentado, además de multas por los dos delitos de lesiones.

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, explica ante los medios que reclamó activar la emergencia nacional y un mando único ante la presión migratoria en Ceuta antes de la entrada masiva. Según afirma, en la Delegación del Gobierno reaccionaron con “caras raras” y desde Moncloa le pidieron que dejaran de llamar. (Fuente: RTVCE - Europa Press)

342 migrantes atendidos y 11 hospitalizados

Por otro lado, Ingesa (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria) contabilizó 342 asistencias y 11 hospitalizados en Ceuta durante los dos últimos días, mientras mantiene un dispositivo sanitario especial para responder al aumento extraordinario de la demanda asistencial.

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A las 09:00 de este sábado, el Hospital Universitario de Ceuta disponía de 204 camas: 107 estaban ocupadas, el 52,4%, y 97 permanecían libres. Los pacientes migrantes ingresados se distribuían entre Obstetricia, Neonatología, el Área Quirúrgica y Hospitalización Médica. Durante el último día se registraron 226 atenciones en Atención Primaria y 116 en Atención Especializada, además de 20 traslados en ambulancia. Según el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el Plan de Catástrofes Externas del hospital permanece activo desde el 31 de julio en su Nivel 1, mientras que el dispositivo especial funciona desde el 30 de julio con personal de plantilla y profesionales contratados.

“El Ingesa agradece el esfuerzo y la profesionalidad de todos los profesionales sanitarios y no sanitarios que participan en este dispositivo extraordinario, cuyo trabajo está permitiendo ofrecer una respuesta rápida, coordinada y eficaz, garantizando tanto la atención a las personas asistidas como el normal funcionamiento de los servicios sanitarios de la ciudad”, ha destacado la entidad a la Agencia EFE.

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Con información de agencias