España

Otra noche de tensión en Ceuta con ataques contra los migrantes: dos heridos por arma blanca y ocho detenidos en diversos incidentes

Seis de los arrestados son ciudadanos de esta localidad, mientras que los otros dos son migrantes

La Cruz Roja atiende a varios migrantes. (Ana Beltran/Reuters)
La Cruz Roja atiende a varios migrantes. (Ana Beltran/Reuters)
Guardar

Ceuta ha registrado este 12 de septiembre una noche de enfrentamientos que dejó ocho detenidos y dos heridos por arma blanca, mientras un juzgado ha ordenado prisión preventiva para dos migrantes marroquíes acusados de agredir a militares. Los hechos estuvieron relacionados con robos con violencia, lesiones, amenazas y ataques a miembros de las Fuerzas Armadas, según ha informado este sábado la Agencia EFE.

El episodio con más detenidos ocurrió en la explanada de la playa del Chorrillo, donde cinco personas fueron arrestadas por el robo violento de teléfonos móviles a tres migrantes marroquíes. Una de las víctimas sufrió heridas de arma blanca y permanece hospitalizada; otra tuvo una lesión leve en una mano y la tercera salió ilesa. Además, en las naves del Tarajal, la Policía Nacional detuvo a otras tres personas tras un enfrentamiento en el que un menor de 17 años fue amenazado con aerosol de pimienta y una pistola de aire comprimido. Además, varias peleas entre migrantes asentados en la zona dejaron a una persona con una herida de arma blanca en el costado.

PUBLICIDAD

Por su lado, los dos migrantes que han entrado en prisión preventiva han quedado a la espera de juicio después de no reconocer los hechos, según fuentes judiciales citadas por la agencia. Uno está acusado de embestir contra un militar de Regulares durante una huida y causarle una luxación de hombro y daños en un codo; la Fiscalía solicita seis años de cárcel y 4.587 euros por las lesiones. El segundo detenido se encontraba en las naves del Polígono Industrial del Tarajal cuando, según la acusación, utilizó aerosol de pimienta contra dos legionarios. Los militares sufrieron lesiones leves y la Fiscalía pide cuatro años de prisión por atentado, además de multas por los dos delitos de lesiones.

Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, explica ante los medios que reclamó activar la emergencia nacional y un mando único ante la presión migratoria en Ceuta antes de la entrada masiva. Según afirma, en la Delegación del Gobierno reaccionaron con “caras raras” y desde Moncloa le pidieron que dejaran de llamar. (Fuente: RTVCE - Europa Press)

342 migrantes atendidos y 11 hospitalizados

Por otro lado, Ingesa (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria) contabilizó 342 asistencias y 11 hospitalizados en Ceuta durante los dos últimos días, mientras mantiene un dispositivo sanitario especial para responder al aumento extraordinario de la demanda asistencial.

PUBLICIDAD

A las 09:00 de este sábado, el Hospital Universitario de Ceuta disponía de 204 camas: 107 estaban ocupadas, el 52,4%, y 97 permanecían libres. Los pacientes migrantes ingresados se distribuían entre Obstetricia, Neonatología, el Área Quirúrgica y Hospitalización Médica. Durante el último día se registraron 226 atenciones en Atención Primaria y 116 en Atención Especializada, además de 20 traslados en ambulancia. Según el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el Plan de Catástrofes Externas del hospital permanece activo desde el 31 de julio en su Nivel 1, mientras que el dispositivo especial funciona desde el 30 de julio con personal de plantilla y profesionales contratados.

“El Ingesa agradece el esfuerzo y la profesionalidad de todos los profesionales sanitarios y no sanitarios que participan en este dispositivo extraordinario, cuyo trabajo está permitiendo ofrecer una respuesta rápida, coordinada y eficaz, garantizando tanto la atención a las personas asistidas como el normal funcionamiento de los servicios sanitarios de la ciudad”, ha destacado la entidad a la Agencia EFE.

Con información de agencias

Temas Relacionados

CeutaSucesosSucesos EspañaPolicía EspañaInmigración EspañaEspaña-NacionalÚltima Hora EspañaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Este es el concejo navarro a las puertas del Nacedero del Urederra, con aguas turquesas y una belleza incomparable

Con calles que conservan el linaje medieval que le dio nombre, este concejo navarro se ha convertido en punto de partida hacia un sendero de aguas cristalinas con acceso limitado

Este es el concejo navarro a las puertas del Nacedero del Urederra, con aguas turquesas y una belleza incomparable

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 2 de este 12 septiembre

Como cada sábado, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 2 de este 12 septiembre

Jueces y fiscales expresan su “honda preocupación” por la cautelar del Supremo que suspende el voto de nacionalizados por la ley de nietos

Las asociaciones cuestionan que la medida limite de forma inmediata el derecho de sufragio de más de 408 mil españoles

Jueces y fiscales expresan su “honda preocupación” por la cautelar del Supremo que suspende el voto de nacionalizados por la ley de nietos

Capturan en Valencia y Almería imágenes de uno de los fenómenos atmosféricos más extraños del cielo: ¿qué son los ‘duendes rojos’?

Estos breves destellos pueden aparecer durante la noche, por encima de tormentas fuertes y alejadas

Capturan en Valencia y Almería imágenes de uno de los fenómenos atmosféricos más extraños del cielo: ¿qué son los ‘duendes rojos’?

Un centro de investigación de ataques híbridos ve la firma de Rusia en la desinformación posterior a la entrada masiva a Ceuta, pero sin pruebas concluyentes

La directora del Centro Europeo de Excelencia para Combatir las Amenazas Híbridas señala similitudes con las tácticas de desinformación de Moscú, mientras la Unión Europea y el Ejecutivo de Sánchez insisten en que no hay pruebas concluyentes de autoría y que solo “sacaron provecho”

Un centro de investigación de ataques híbridos ve la firma de Rusia en la desinformación posterior a la entrada masiva a Ceuta, pero sin pruebas concluyentes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Jueces y fiscales expresan su “honda preocupación” por la cautelar del Supremo que suspende el voto de nacionalizados por la ley de nietos

Jueces y fiscales expresan su “honda preocupación” por la cautelar del Supremo que suspende el voto de nacionalizados por la ley de nietos

45.000 manifestantes salen a la calle en Barcelona para reclamar la independencia en una Diada marcada por el auge de Aliança Catalana y que se ha saldado con 18 detenidos

La nueva norma de la DGT que entra en vigor este 1 de octubre: afecta al comportamiento en los atascos

Ceuta, el expediente de un “ataque híbrido” sin autor confirmado: qué haría falta para confirmar si Marruecos estuvo detrás o no

La Justicia retira a una madre separada el uso exclusivo de la vivienda familiar porque vivía con su hija en casa de los abuelos

ECONOMÍA

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

Un ‘simpa’ de medio millón de euros: un hijo del dueño del Málaga CF se va sin pagar de un hotel de Londres y la justicia autoriza el embargo de su coche

España vende el segundo diésel más barato de la Unión Europea, solo detrás de Malta, mientras la gasolina alcanza máximos anuales

El polémico plan de formación automotriz de Navarra: un sindicato denuncia que los alumnos trabajarán en Volkswagen “sin salario ni contrato”

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

Los ‘Manolitos’  preparan su salto internacional: Reino Unido, Latinoamérica y Oriente Próximo, en el radar de la empresa

DEPORTES

Antes de Fernando Alonso, Carlos Sainz y Madring, un piloto español intentó conquistar la Fórmula 1 y tuvo una trágica muerte en carrera

Antes de Fernando Alonso, Carlos Sainz y Madring, un piloto español intentó conquistar la Fórmula 1 y tuvo una trágica muerte en carrera

La “tortura” de las casas a 37 metros del circuito de F1 en Madrid: “El muro no tapa el sonido, solo evita que la gente vea las carreras gratis”

Iñaki Williams dice adiós a Ghana: “Me ha dado mucho más que fútbol, me ha permitido sentirme cerca de mis raíces”

La tarjeta negra, la última revolución en el fútbol: qué significa y cuándo se utilizará

Madring enseña los dientes: Mercedes manda y Alonso y Sainz empiezan lejos de la cabeza en un estreno prudente