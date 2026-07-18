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Detenidas en Turquía 119 personas supuestamente vinculadas a Estado Islámico

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Un total de 119 personas han sido detenidas en una treintena de provincias del territorio de Turquía por su presunta relación con Estado Islámico, según ha informado el Ministerio del Interior turco en un comunicado.

"Los 119 sospechosos han sido detenidos en operaciones desarrolladas en las provincias de Adana, Agri, Ankara, Antalia, Aidin, Balikesir, Batman, Burdur, Bursa, Diyarbakir, Elazig, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Igdir, Estambul, Karaman, Kastamonu, Kirklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mugla, Mus, Nigde, Samsun, Sanliurfa, Tekirdag y Van", ha publicado el Ministerio.

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Los sospechosos están acusados de pertenencia a Estado Islámico, publicación de propaganda de Estado Islámico en redes sociales o financiación del grupo a través de intermediarios, denominada "organizaciones caritativas".

Los mandos provinciales de la Gendarmería turca han realizado estas operaciones en coordinación con el mando general del Departamento Antiterrorista de la Gendarmería y con la Fiscalía.

"Numerosos documentos organizativos y material digital han sido incautados en estas operaciones. Felicitamos a nuestra heroica Gendarmería, al Departamento (Antiterrorista), a la Fiscalía y a todo el que ha contribuido", concluye el comunicado de Interior.

Un individuo con supuesta relación con Estado Islámico murió en un tiroteo dos semanas antes de la cumbre de la OTAN de la semana pasada. Tras el incidente fueron detenidas 209 personas supuestamente relacionadas con el grupo yihadista.

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