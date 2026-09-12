Cristóbal Soria de ‘El Chiringuito’ sufre un accidente de rafting en Costa Rica durante el rodaje de ‘Planeta Calleja’

Cristóbal Soria y los detalles del accidente. (Infobae Argentina)

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El tertuliano y rostro habitual de la televisión Cristóbal Soria ha sufrido un accidente este viernes mientras realizaba una actividad de rafting en el municipio de Turrialba, situado en la provincia costarricense de Cartago. El conocido colaborador de El Chiringuito de Jugones se desplaza estos días por el país centroamericano con el objetivo de participar en las grabaciones de una nueva entrega del programa de aventuras Planeta Calleja, conducido por Jesús Calleja. Durante el desarrollo de una de las dinámicas acuáticas previstas en la agenda de producción, la embarcación sufrió una maniobra desestabilizadora que provocó el contratiempo físico del comunicador andaluz.

Tras el incidente registrado en el cauce fluvial, Cristóbal Soria fue trasladado de inmediato a una clínica privada de la zona de Turrialba para ser examinado minuciosamente por los servicios de salud locales. Según las primeras informaciones divulgadas por medios costarricenses como Teletica, el tertuliano presentó una brecha y un golpe leve en la ceja derecha a causa del impacto, si bien los exámenes facultativos preliminares descartaron cualquier cuadro de gravedad o contusión de mayor consideración. El estado general de salud del sevillano es estable y no reviste peligro, permaneciendo bajo supervisión de manera preventiva.

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La estancia del exdelegado del Sevilla Fútbol Club en territorio costarricense responde a los compromisos de rodaje del formato audiovisual de Mediaset, el cual somete a distintas personalidades a experiencias de riesgo y resistencia en parajes naturales de difícil acceso. En las jornadas previas al percance, el propio Soria había compartido de manera activa en sus perfiles de redes sociales diversas imágenes y vídeos mostrando la frondosa vegetación, los parajes selváticos y la biodiversidad de la región de Turrialba. La expedición discurría según los planes previstos hasta el vuelco o colisión de la lancha neumática en el tramo de rápidos del río.

Las exigencias del entorno de Turrialba

El cantón de Turrialba es reconocido internacionalmente por la calidad de sus ríos para la práctica del descenso en balsa, atrayendo anualmente a deportistas de riesgo y expediciones de aventura por el volumen de su caudal y la fuerza de sus corrientes. Esta complejidad técnica exige una elevada destreza y atención constante por parte de los navegantes, factores que aumentan la probabilidad de sufrir contratiempos accidentales en el agua. La rápida intervención de los equipos de auxilio y de los guías de la producción garantizó una evacuación ordenada y sin mayores complicaciones hacia el centro hospitalario más cercano.

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Aunque la información facilitada por las autoridades locales y la productora no ha detallado con exactitud la mecánica de la caída ni el tiempo preciso que permaneció en la clínica, la asistencia sanitaria permitió estabilizar la contusión facial sin mayores inconvenientes. La estructura de producción de Planeta Calleja contempla estrictos protocolos de seguridad y atención médica continua durante todos sus desplazamientos internacionales. Soria evoluciona favorablemente y se prevé que, tras completar la cura de la herida en la ceja y cumplir con el reposo estipulado por los facultativos, retome sus actividades agendadas en la zona o prepare su regreso a España.

Un paréntesis en la nueva temporada de ‘El Chiringuito’

Este contratiempo en suelo costarricense tiene lugar en pleno arranque de la nueva temporada de El Chiringuito de Jugones, el espacio deportivo nocturno presentado por Josep Pedrerol. Cristóbal Soria figura como uno de los pilares más veteranos y mediáticos de la mesa de debate, caracterizado por sus apasionadas intervenciones en defensa del Sevilla, su marcada retórica teatral y sus habituales discrepancias con la actualidad del Real Madrid.

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La vida actual de Cristóbal Soria. (Mediaset España)

La noticia de su atención médica en el extranjero generó una rápida reacción entre los espectadores habituales del espacio televisivo, quienes manifestaron su inquietud a través de las redes sociales tras conocerse el suceso. Sin embargo, dada la levedad del traumatismo en el rostro, el colaborador planea reincorporarse con normalidad a las emisiones en el plató madrileño una vez finalice el compromiso de grabación con el equipo de Jesús Calleja. Este percance añade una experiencia de alta tensión a la trayectoria del tertuliano, quien en esta ocasión cambió los platós de televisión por los rápidos de la selva centroamericana.