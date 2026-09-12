‘Paz, casa, trabajo’: Irene Montero formaliza su candidatura a las generales al frente de Podemos y plantea unas primarias abiertas a “cualquier persona”

‘Paz, casa, trabajo’: Irene Montero se presentará a las generales (Montaje Infobae)

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La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha formalizado este sábado su candidatura a las elecciones generales en un acto celebrado en el Espacio Larra de Madrid, acompañada en el escenario por Serigne Mbayé, Ione Belarra, y Mar Cambrollé.

“Mañana quiero contaros que me voy a presentar a las próximas elecciones generales”, adelantaba este viernes en una publicación de X. “La política tiene que volver a lo básico, porque solo tenemos una vida y un planeta: paz, casa, trabajo”, reivindicaba en el mismo mensaje, trasladando también la convocatoria al acto a las 12 del mediodía en el número 14 de la calle Larra.

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“Las normas del sistema deben de dejar de ir contra la gente (...), no pueden ser el negocio, tienen que ser la vida”, ha reivindicado Montero. “Creo que la gente buena es más, y que la gente que está dispuesta a aportar algo para que las cosas cambien es más”, ha dicho: “Y por eso me voy a presentar a las elecciones generales”, ha anunciado, recibida por aplausos y gritos de “presidenta”.

Irene Montero formaliza su candidatura a las elecciones generales de 2027 (Ricardo Rubio / Europa Press)

Montero condiciona su candidatura a unas primarias abiertas a toda la ciudadanía

Irene Montero ha anunciado este sábado que está dispuesta a concurrir a las próximas elecciones generales para liderar la izquierda, aunque ha puesto como condición la celebración de unas primarias abiertas a cualquier persona, no solo a la militancia de Podemos. “Quiero ser vuestra candidata, pero no de cualquier manera. Con unas primarias abiertas a todo el mundo en las que todo el equipo pueda ser elegido no solo por la gente de Podemos, sino por cualquier persona que quiera participar y a la que se pueda presentar cualquier persona”, ha explicado durante el acto de presentación de su candidatura, celebrado en Madrid.

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Durante su intervención, la eurodiputada ha cuestionado el funcionamiento del modelo político y económico vigente y ha esbozado los principales ejes de su propuesta electoral. “Es una tarea difícil la que tenemos por delante, pero merece la pena intentar usar la política para que la gente viva bien”, ha afirmado, en un discurso centrado en la regulación del precio de la vivienda, la reducción de la jornada laboral, la redistribución de los beneficios empresariales, una posición contraria al gasto militar y la lucha contra la emergencia climática.

Irene Montero se presentará a las elecciones generales (Ricardo Rubio / Europa Press)

El anuncio de Montero llega en un momento en el que los partidos que integran Movimiento Sumar en el Gobierno (Izquierda Unida, Más Madrid, Comuns) todavía no han decidido quién encabezará su proyecto de cara a los comicios previstos para 2027. Tampoco existe una marca definitiva ni acuerdos cerrados con otras formaciones que ya comparten grupo parlamentario, como Compromís, Chunta Aragonesista o Més, centradas por el momento en las citas electorales autonómicas y locales de mayo.

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La presentación de la candidatura de Podemos, celebrada al arranque del último curso de la legislatura, supone el primer movimiento visible de cara a las próximas elecciones generales. Se produce en un contexto de crecimiento de la ultraderecha y de retroceso electoral de las formaciones de izquierda que concurren de forma fragmentada: según la última encuesta de 40dB para El País y la Cadena SER, la suma de ambos espacios obtiene 3,8 puntos menos que en 2023, con Podemos en el 2,8% de intención de voto y Sumar en el 5,7%.

‘Paz, casa, trabajo’

“Tenemos que volver a lo básico”, escribía Montero este martes en X al difundir la convocatoria del acto con el que Podemos busca impulsar su candidatura. La eurodiputada recuperó así el mensaje que los morados comenzaron a lanzar en junio, al inicio del verano.

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Ione Belarra, secretaria general del partido y cabeza de lista en Madrid, respaldó la consigna en redes sociales: “Es así de simple”. La dirigente ya había instado públicamente a Montero, en abril de 2025, a encabezar la lista de Podemos para las elecciones generales de 2027, con disposición a sumar otros espacios de la izquierda y a organizaciones de la sociedad civil. La exministra aceptó el desafío con el objetivo de reconstruir una izquierda “fuerte” que no necesite depender del PSOE.

También defendió la posibilidad de que Montero compartiera una fórmula electoral con el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, en un acto conjunto. Esa opción no prosperó y la formación precisó que no prevé acuerdos con partidos de ámbito estatal.

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*en ampliación