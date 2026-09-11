Así fue la historia de amor de Astrid de Noruega con Johan Martin, jugador olímpico: una huelga real, la pérdida de su título y más de medio siglo juntos

La historia de amor entre la princesa Astrid y Johan Martin. (Grosby Group)

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Noruega se despide hoy de una de las figuras más queridas e icónicas de su historia. Este viernes, 11 de septiembre de 2026, la Casa Real noruega ha anunciado el fallecimiento de la princesa Astrid a los 94 años de edad. Esta noticia llega en un momento de profundo luto para el país nórdico y para la monarquía, pues se produce apenas quince días después de la muerte de su hermano menor, el rey Harald V.

El nuevo monarca, Haakon VIII, ha lamentado profundamente la pérdida de su tía, recordando que fue un apoyo incondicional para la familia y que nunca tuvo miedo de expresar sus opiniones. Con la partida de ambos hermanos en dos semanas, se cierra definitivamente un capítulo clave en los anales de la realeza europea.

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Más allá de su inquebrantable compromiso institucional, el cual asumió como primera dama con apenas 22 años tras la prematura muerte de su madre, la princesa heredera Marta, en 1954, la biografía de Astrid de Noruega estará siempre marcada por su faceta más íntima y valiente. Y es que, detrás de su imagen de lealtad y trabajo incansable, se esconde una de las historias de amor más desafiantes y conmovedoras de las monarquías del siglo XX.

La boda de Johan Martin y Astrid de Noruega. (Grosby Group)

El hombre que conquistó a la princesa fue Johan Martin Ferner. Ferner era ampliamente conocido en el país por ser un destacado regatista, ganador de una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952, y por ser hijo del propietario de unos prósperos grandes almacenes en Oslo. Sin embargo, a ojos de los sectores más conservadores, arrastraba dos estigmas imperdonables: era un plebeyo y, lo que resultaba un auténtico escándalo para la Iglesia de los años cincuenta, era un hombre divorciado. Ferner se había casado en 1953 con la artista Ingeborg Hesselberg-Meyer, de quien se separó en 1956.

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La huelga sin precedentes de Astrid de Noruega

La férrea oposición a este noviazgo no solo provino de la opinión pública, sino también del mismísimo rey Olav V. El monarca y padre de la novia se negaba en rotundo a dar su aprobación, preocupado tanto por la evidente diferencia de estatus como por el estado civil previo de Ferner. Lejos de resignarse a un destino infeliz o a la soltería obligada, la princesa Astrid tomó una decisión audaz y organizó una auténtica “huelga real”. Determinada a salirse con la suya, amenazó con paralizar su agenda oficial y se negó a seguir cumpliendo con sus funciones como representante de la Corona hasta que su padre cediera y aprobara el enlace. Su inquebrantable postura acabó doblando el brazo del rey, quien finalmente claudicó y aceptó la unión.

Estos son los miembros de la familia real de Noruega

Aun con el permiso real conseguido, el camino hacia el altar no estuvo exento de amargas polémicas. El revuelo social fue de tal magnitud que el obispo de Oslo y el propio sacerdote de la localidad de Asker se negaron categóricamente a oficiar la ceremonia religiosa por tratarse de un hombre divorciado. Ante este boicot, tuvo que ser el obispo de Nidaros quien aceptara presidir la boda, que finalmente se celebró un frío 12 de enero de 1961 en la Iglesia de Asker. Tras el tenso enlace, los recién casados celebraron su amor en un gran banquete organizado en el Palacio de Skaugum, dejando claro a todo el país que su vínculo era más fuerte que cualquier convención social.

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La familia que formaron durante medio siglo

Casarse con el hombre que amaba exigió un alto precio que Astrid pagó sin dudar ni un segundo. Como consecuencia inmediata de su boda con Ferner, perdió el codiciado tratamiento de Su Alteza Real, pasando a ser conocida formalmente bajo la fórmula más discreta de “Princesa Astrid, señora Ferner”. Asimismo, la boda dictaminó que dejara de percibir la asignación económica anual que hasta entonces le otorgaba el Estado y que perdiera su labor oficial como primera dama de Noruega. Curiosamente, a pesar de quedarse sin su sueldo público, Astrid demostró una generosidad y lealtad encomiables, continuando de forma altruista con la ejecución de deberes reales para la Casa Real a lo largo de su longeva vida.

La historia de amor entre Astrid y Johan Martin. (Grosby Group/Rune Petter.)

El paso de las décadas acabó dándole la razón a la decidida princesa, demostrando a todo su país que aquel pulso histórico a la Corona no fue un mero capricho, sino la certeza absoluta de haber encontrado un amor verdadero. Johan Martin y Astrid construyeron una gran familia fruto de un matrimonio inmensamente feliz del que nacieron cinco hijos: Cathrine (1962), Benedikte (1963), Alexander (1965), Elisabeth (1969) y Carl-Christian (1972).

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La pareja disfrutó de un amor profundo y sin fisuras durante más de medio siglo. Permanecieron juntos a lo largo de 54 años, hasta que a principios de 2015 el fallecimiento de Johan Martin Ferner los separó. Hoy, con el adiós definitivo a la princesa Astrid a sus 94 años, Noruega no solo despide a una mujer que dedicó su vida a su hermano, el rey Harald, sino a la valiente protagonista de una de las historias de amor más inolvidables.