Qué significa que un coche enseñe un pañuelo blanco por la ventana

Un pañuelo blanco busca facilitar el paso del vehículo con seguridad (Magnific)

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Aunque los vehículos cuentan con luces y sistemas de aviso reglamentarios, el código de circulación aún recoge gestos poco habituales que pueden aparecer en situaciones excepcionales. Uno de ellos sigue despertado dudas entre los conductores por su significado y por la respuesta que exige del resto de usuarios de la vía.

Ver un pañuelo blanco asomando por la ventanilla de un coche en marcha indica una emergencia y pide al resto de conductores que faciliten el paso, pero no convierte a ese vehículo en prioritario ni autoriza a su conductor a incumplir las normas de circulación. El Reglamento General de Circulación contempla esta señal para situaciones graves en las que no se puede recurrir a otro medio.

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El artículo 70 del reglamento prevé que un vehículo no prioritario pueda advertir de una urgencia con tres recursos: el avisador acústico de forma intermitente, la luz de emergencia y un pañuelo o procedimiento similar. La finalidad es obtener preferencia de paso para agilizar el trayecto, por ejemplo hacia un hospital o un centro sanitario.

Una señal para casos excepcionales

Se trata de una posibilidad legal prevista para casos extremos, como un traslado urgente cuando no da tiempo a esperar a una ambulancia. La normativa habla expresamente de “vehículos no prioritarios en servicio de urgencia”.

La base legal está en el artículo 70 del Reglamento General de Circulación. El texto establece que, si por circunstancias especialmente graves el conductor de un vehículo no prioritario se ve forzado, sin poder recurrir a otro medio, a efectuar un servicio normalmente reservado a los prioritarios, debe procurar que los demás usuarios adviertan esa situación especial.

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Varios vehículos en la A6, en Madrid. Diego Radamés / Europa Press

Para ello puede usar el claxon de forma intermitente, conectar la luz de emergencia si dispone de ella o agitar un pañuelo. Esa imagen, más asociada al cine que a la conducción cotidiana, sigue estando recogida por la normativa española.

La señal sirve para comunicar una necesidad de paso preferente, no para equiparar ese coche a una ambulancia, un vehículo policial o uno de bomberos. Su sentido práctico es que los demás usuarios puedan reconocer la urgencia y apartarse con seguridad para dejar libre el carril.

Cuando un conductor se encuentra con uno de estos vehículos, debe ceder el paso de forma segura y desplazarse hacia un lateral de la vía si las condiciones lo permiten. También es recomendable avisar a los servicios de emergencia para comprobar que la situación está controlada.

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La urgencia no exime de cumplir las normas

La misma norma fija el límite de esa excepción. El punto 2 del artículo 70 dice que los conductores en esta situación deberán respetar las normas de circulación, “sobre todo en las intersecciones”, mientras que los demás usuarios deben actuar conforme a lo dispuesto en el artículo 69.

Eso excluye circular por encima de la velocidad permitida, saltarse semáforos, entrar en dirección prohibida o cometer cualquier otra infracción. La preferencia que se solicita al resto de conductores no altera el régimen legal del vehículo ni suspende las reglas generales de tráfico.

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El reglamento también prevé control policial. En cualquier momento, los agentes de la autoridad pueden exigir la justificación de las circunstancias que motivan la circulación en situación de emergencia, a partir del punto 3 del mismo artículo.

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La norma va un paso más allá con las consecuencias del uso indebido. El punto 4 señala que las infracciones de este precepto tienen la consideración de graves, de acuerdo con el artículo 65.4.c) del texto articulado citado.

El pañuelo blanco, además, no tiene un único significado fuera de este marco. En varios países de Latinoamérica se utiliza de forma informal para señalar que un vehículo averiado ha tenido que detener la marcha, aunque en ese contexto las autoridades recuerdan que no es legal dejar un trapo blanco y abandonar el coche.