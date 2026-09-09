España

Qué significa que un coche enseñe un pañuelo blanco por la ventana

El Reglamento de Circulación contempla este gesto para alertar al resto de los conductores ante una situación excepcional

Su uso está previsto para urgencias graves.
Un pañuelo blanco busca facilitar el paso del vehículo con seguridad (Magnific)
Guardar

Aunque los vehículos cuentan con luces y sistemas de aviso reglamentarios, el código de circulación aún recoge gestos poco habituales que pueden aparecer en situaciones excepcionales. Uno de ellos sigue despertado dudas entre los conductores por su significado y por la respuesta que exige del resto de usuarios de la vía.

Ver un pañuelo blanco asomando por la ventanilla de un coche en marcha indica una emergencia y pide al resto de conductores que faciliten el paso, pero no convierte a ese vehículo en prioritario ni autoriza a su conductor a incumplir las normas de circulación. El Reglamento General de Circulación contempla esta señal para situaciones graves en las que no se puede recurrir a otro medio.

PUBLICIDAD

El artículo 70 del reglamento prevé que un vehículo no prioritario pueda advertir de una urgencia con tres recursos: el avisador acústico de forma intermitente, la luz de emergencia y un pañuelo o procedimiento similar. La finalidad es obtener preferencia de paso para agilizar el trayecto, por ejemplo hacia un hospital o un centro sanitario.

Una señal para casos excepcionales

Se trata de una posibilidad legal prevista para casos extremos, como un traslado urgente cuando no da tiempo a esperar a una ambulancia. La normativa habla expresamente de “vehículos no prioritarios en servicio de urgencia”.

La base legal está en el artículo 70 del Reglamento General de Circulación. El texto establece que, si por circunstancias especialmente graves el conductor de un vehículo no prioritario se ve forzado, sin poder recurrir a otro medio, a efectuar un servicio normalmente reservado a los prioritarios, debe procurar que los demás usuarios adviertan esa situación especial.

PUBLICIDAD

Varios vehículos en la A6, en Madrid. Diego Radamés / Europa Press
Varios vehículos en la A6, en Madrid. Diego Radamés / Europa Press

Para ello puede usar el claxon de forma intermitente, conectar la luz de emergencia si dispone de ella o agitar un pañuelo. Esa imagen, más asociada al cine que a la conducción cotidiana, sigue estando recogida por la normativa española.

La señal sirve para comunicar una necesidad de paso preferente, no para equiparar ese coche a una ambulancia, un vehículo policial o uno de bomberos. Su sentido práctico es que los demás usuarios puedan reconocer la urgencia y apartarse con seguridad para dejar libre el carril.

Cuando un conductor se encuentra con uno de estos vehículos, debe ceder el paso de forma segura y desplazarse hacia un lateral de la vía si las condiciones lo permiten. También es recomendable avisar a los servicios de emergencia para comprobar que la situación está controlada.

La urgencia no exime de cumplir las normas

La misma norma fija el límite de esa excepción. El punto 2 del artículo 70 dice que los conductores en esta situación deberán respetar las normas de circulación, “sobre todo en las intersecciones”, mientras que los demás usuarios deben actuar conforme a lo dispuesto en el artículo 69.

Eso excluye circular por encima de la velocidad permitida, saltarse semáforos, entrar en dirección prohibida o cometer cualquier otra infracción. La preferencia que se solicita al resto de conductores no altera el régimen legal del vehículo ni suspende las reglas generales de tráfico.

Pedro Sánchez anuncia ayudas de hasta 7.500 euros para la compra de coches eléctricos para autónomos y pymes

El reglamento también prevé control policial. En cualquier momento, los agentes de la autoridad pueden exigir la justificación de las circunstancias que motivan la circulación en situación de emergencia, a partir del punto 3 del mismo artículo.

La norma va un paso más allá con las consecuencias del uso indebido. El punto 4 señala que las infracciones de este precepto tienen la consideración de graves, de acuerdo con el artículo 65.4.c) del texto articulado citado.

El pañuelo blanco, además, no tiene un único significado fuera de este marco. En varios países de Latinoamérica se utiliza de forma informal para señalar que un vehículo averiado ha tenido que detener la marcha, aunque en ese contexto las autoridades recuerdan que no es legal dejar un trapo blanco y abandonar el coche.

Temas Relacionados

CochesVehículosSeguridad VialMotorMotor EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Desclasificación de los informes de Ceuta, en directo: La Moncloa niega que el CNI alertara de una llegada masiva

La publicación de estos documentos, elaborados desde el 1 de julio hasta el 1 de agosto, tiene como fin, en palabras de Pedro Sánchez, que “los españoles puedan saber exactamente qué es lo que sucedió” el 30 y 31 de julio en la ciudad autónoma

Desclasificación de los informes de Ceuta, en directo: La Moncloa niega que el CNI alertara de una llegada masiva

La receta de pollo con patatas y verduras al horno con la que triunfarás este otoño: una opción llena de color y con mucho sabor para sorprender a tus invitados

Una receta perfecta para ampliar tu repertorio gastronómico y sorprender a tus invitados

La receta de pollo con patatas y verduras al horno con la que triunfarás este otoño: una opción llena de color y con mucho sabor para sorprender a tus invitados

El refugio de Michelle Jenner en el campo a las afueras de Madrid: “Yo tengo mi huerto y allí estoy feliz”

La actriz se sienta esta noche en ‘La Revuelta’ con David Broncano para hablar de su última película

El refugio de Michelle Jenner en el campo a las afueras de Madrid: “Yo tengo mi huerto y allí estoy feliz”

Los informes desclasificados sobre la entrada masiva en Ceuta corroboran la versión de Robles frente a la de Marlaska y la de Pedro Sánchez

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sí trasladó alertas concretas sobre el riesgo de una entrada masiva en la ciudad autónoma antes de que ocurriera

Los informes desclasificados sobre la entrada masiva en Ceuta corroboran la versión de Robles frente a la de Marlaska y la de Pedro Sánchez

Conchita Pérez, perito en poligrafía: “El peor enemigo de un culpable no es la presión, es tu silencio”

La especialista explica una sencilla estrategia para detectar posibles contradicciones cuando una persona responde a una pregunta incómoda

Conchita Pérez, perito en poligrafía: “El peor enemigo de un culpable no es la presión, es tu silencio”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desclasificación de los informes de Ceuta, en directo: La Moncloa niega que el CNI alertara de una llegada masiva

Desclasificación de los informes de Ceuta, en directo: La Moncloa niega que el CNI alertara de una llegada masiva

Los informes desclasificados sobre la entrada masiva en Ceuta corroboran la versión de Robles frente a la de Marlaska y la de Pedro Sánchez

Desclasificación de los informes de Ceuta | La Policía Nacional pasó de “incidencia relativa” a alertar de “riesgo muy alto” los cruces de migrantes a nado en Ceuta en un día

Las conversaciones de WhatsApp del CNI con la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil los días previos a la entrada masiva de migrantes a Ceuta

Desclasificación de los informes de Ceuta | El PP culpa a Sánchez y a Marlaska de la “invasión” de migrantes: “Estamos ante el episodio más grave de la democracia”

ECONOMÍA

Hasta 3.500 Є por hectárea: así serán las ayudas del Gobierno a los agricultores afectados por los incendios

Hasta 3.500 Є por hectárea: así serán las ayudas del Gobierno a los agricultores afectados por los incendios

El ministro de Trabajo francés viene a España a aprender cómo trabajar con 40 grados: “Francia se está convirtiendo en España”, asegura

Cuánto subirán las pensiones en 2027 tras dispararse la inflación

Los precios en España se disparan: gasolina, gasóleo y luz suben con fuerza mientras los salarios quedan por debajo del IPC

Siete de cada diez jóvenes rechazaron una oferta laboral en el último año: la Generación Z ya valora la salud mental casi tanto como el salario

DEPORTES

FC Barcelona - Feyenoord, en directo: Adeyemi pone tierra de por medio con un golazo marca de la casa

FC Barcelona - Feyenoord, en directo: Adeyemi pone tierra de por medio con un golazo marca de la casa

El Eldense, el club decano de Alicante que quiere comprar Messi: de las noches de Copas a la montaña rusa de la RFEF

El presidente de Ifema, sobre las quejas por el ruido de la F1 en Madrid: “Pedimos disculpas, pero son 13 horas al año”

La Monumental, la curva que Madrid se ha inventado para entrar en el mapa de la F1: “Habrá que ver si es un ‘car killer’″

A qué hora y dónde ver el partido entre el FC Barcelona y el Feyenoord de la Champions League