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Las obras de la A-5 llegan a su recta final: la autovía recupera 400 metros en línea recta

Desde este jueves, los vehículos volverán a circular por el recorrido habitual entre Los Yébenes y San Manuel tras la retirada de un desvío provisional

Las obras de la A-5
Las obras de la A-5
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La A-5 recupera su trazado original entre Los Yébenes y San Manuel a partir de este jueves 3 de septiembre, un cambio que acerca el final de uno de los puntos de congestión más persistentes de Madrid y prepara la recta final del soterramiento de la autovía dentro del proyecto del Paseo Verde del Suroeste.

La actuación devolverá 400 metros de recorrido en línea recta y ha obligado a aplicar cortes nocturnos de tráfico entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre, de 23.00 a 6.00 horas, en ambos sentidos de circulación, con un carril siempre abierto por sentido.

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La capital mantiene en marcha cuatro grandes obras: Paseo Verde del Suroeste, Parque Ventas, Parque Castellana y Vallecas Abierto. A esos trabajos se suma la remodelación de la calle de Alcalá para recuperar el trazado histórico de la vía y poner en valor la Puerta de Alcalá.

El foco inmediato está en la A-5, donde las afecciones al tráfico seguirán hasta final de año, aunque el impacto empezará a reducirse desde septiembre en una de las zonas más conflictivas.

La retirada del segundo baipás

De acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid, la supresión del segundo de los tres baipases construidos hace un año permitirá que los vehículos vuelvan a circular por el trazado original entre la calle de Los Yébenes y San Manuel. El nuevo recorrido entrará en funcionamiento a las 6.00 horas del jueves 3 de septiembre.

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Para ejecutar la retirada del desvío y poner el tramo en servicio en condiciones de seguridad, el consistorio había previsto cortes nocturnos en sentido de entrada y salida de Madrid durante las noches del 31 de agosto al 2 de septiembre. Los trabajos se realizaron con cierres alternos de carril, manteniendo habilitado uno de los dos carriles en ambos sentidos.

Las obras en la A-5 llegan a la recta final. / Ayuntamiento de Madrid
Las obras en la A-5 llegan a la recta final. / Ayuntamiento de Madrid

Este cambio se sitúa en la fase final de las obras iniciadas en enero de 2025. El proyecto del Paseo Verde del Suroeste es la intervención de mayor alcance por su coste y por la dimensión del soterramiento parcial de la autovía.

En 2025 se habilitaron tres desvíos junto a los enlaces de Boadilla, Los Yébenes y Batán para sostener la movilidad mientras avanzaban la demolición de pasos inferiores, la construcción de nuevas estructuras y la excavación de los túneles en los dos sentidos.

El primer baipás ya se retiró el 28 de julio en Batán, una operación que restituyó un tramo de 350 metros en línea recta. La eliminación del de Los Yébenes simplifica ahora el recorrido a lo largo de otros 400 metros y elimina las curvas introducidas por la solución provisional.

Conexión con la M-30

Según el portal del Ayuntamiento de Madrid, la obra civil del túnel llegará a su fin durante septiembre. Después comenzarán los trabajos para enlazar la nueva galería con el subterráneo de la M-30 que arranca en la avenida de Portugal, con la previsión de que esa conexión esté operativa a finales de año.

Esa conexión marcará el cierre de una de las principales fases del proyecto de transformación de la A-5. Las estructuras provisionales ya cumplieron su función durante la demolición de pasos inferiores, la ejecución de las nuevas estructuras y la excavación de los túneles, trabajos que han concluido.

Con respecto a esta inversión salimos a la calle a conocer la opinión de los vecinos del lugar y turistas que se encontraban por las inmediaciones

El alcance urbano de la intervención va más allá de la circulación. La actuación suma una inversión de más de 400 millones de euros y afecta a 100.000 metros cuadrados, que se transformarán en un eje verde de 3,2 kilómetros transitable para los ciudadanos.

El consistorio sostiene que los vecinos de Lucero, Aluche y Las Águilas, separados por la autovía desde 1968 de Campamento y Casa de Campo, dispondrán de un corredor naturalizado conectado con Madrid Río, la Casa de Campo y el parque de la Cuña Verde de Latina.

Más de 80.000 vehículos cruzan a diario ese tramo de asfalto y quedarán cubiertos por el subterráneo cuando la infraestructura entre en servicio. La presencia del tráfico en superficie se reducirá un 90%, la misma proporción que la contaminación asociada al tráfico rodado.

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