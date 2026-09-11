Cómo hacer tortellini de carne, una receta fácil e irresistible para preparar este clásico italiano en casa

Receta de tortellini caseros rellenos de carne (Magnific)

Guardar

Seguro que los has probado en tu visita a algún restaurante italiano, o incluso los has cocinado unos minutos en agua hirviendo tras sacarlos de una bolsa precocinada del supermercado. Los tortellini son todo un clásico de la cocina italiana, una pasta rellena en forma de anillo que acepta miles de rellenos y que es una indiscutible favorita para muchos. Hoy aprenderemos a cocinarlos en casa, una receta algo laboriosa, pero mucho más sencilla de lo que podría parecer.

Para hacer estos tortellini de carne en casa, prepararemos una pasta fina a base de harina y huevos, que luego rellenaremos con una mezcla de carne picada con cebolla, ajo y queso parmesano jugosa, aromática y llena de sabor. Los serviremos con una salsa de tomate y parmesano casera, aunque en realidad se pueden combinar con cualquier salsa o condimento que se nos ocurra. El resultado es un plato riquísimo y reconfortante, que nos permite disfrutar del sabor de la auténtica cocina italiana sin salir siquiera de nuestra cocina.

PUBLICIDAD

Receta de tortellini de carne picada con salsa de tomate

Estos tortellini se preparan con una masa fresca de harina y huevo, rellena de carne picada, cebolla, ajo y queso parmesano. La técnica principal consiste en estirar la masa muy fina, formar pequeñas piezas rellenas y cocerlas en agua hirviendo antes de mezclarlas con la salsa de tomate casera.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas y 10 minutos . Preparación activa: 1 hora y 20 minutos. Reposo de la masa: 30 minutos. Cocción: 20 minutos.



Ingredientes

300 g de harina de trigo para pasta

3 huevos

250 g de carne picada de ternera o mezcla de ternera y cerdo

1 cebolla pequeña

2 dientes de ajo

50 g de queso parmesano rallado

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra

1 cucharadita de perejil fresco picado

1 pizca de nuez moscada

Sal, al gusto

Pimienta negra molida, al gusto

Harina extra para estirar la masa

Para la salsa de tomate:

400 g de tomate triturado

1 cebolla pequeña

1 diente de ajo

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 cucharadita de orégano seco

Unas hojas de albahaca fresca

Sal y pimienta, al gusto

30 g de queso parmesano para servir

Cómo hacer tortellini de carne picada, paso a paso

Coloca la harina sobre la encimera y forma un hueco en el centro. Añade los huevos y una pizca de sal. Bate los huevos con un tenedor y recoge poco a poco la harina de los bordes. Amasa durante 8-10 minutos, hasta obtener una masa lisa y elástica. Si queda demasiado pegajosa, añade una pequeña cantidad de harina. Forma una bola, envuélvela con film de cocina y deja que repose 30 minutos. Mientras, pela y pica muy finos la cebolla y los ajos. Calienta el aceite en una sartén. Pocha la cebolla y el ajo a fuego medio durante 5 minutos, sin que lleguen a dorarse demasiado. Añade la carne picada y cocínala durante 6-8 minutos. Remueve con una cuchara para deshacer los grumos. Salpimienta y agrega el perejil y la nuez moscada. Retira la sartén del fuego. Deja que el relleno se enfríe. Después, mézclalo con el parmesano rallado hasta obtener una pasta compacta. El relleno debe estar frío antes de montar los tortellini. Si está caliente, puede ablandar la masa y dificultar el sellado. Divide la masa en varias porciones. Estira cada una con un rodillo o una máquina para pasta hasta que quede muy fina. Corta cuadrados de unos 4 cm de lado. Coloca una pequeña cantidad de relleno en el centro de cada cuadrado. No pongas demasiado para evitar que la pasta se abra. Humedece los bordes con unas gotas de agua. Dobla el cuadrado en diagonal para formar un triángulo y presiona los bordes. Une las 2 puntas inferiores alrededor del dedo y presiónalas hasta formar el tortellini. Presiona bien las uniones para expulsar el aire del interior. Así evitarás que las piezas se abran durante la cocción. Para preparar la salsa, calienta el aceite en una sartén amplia. Añade la cebolla y el ajo picados. Cocina durante 5 minutos y agrega el tomate triturado, el orégano, la albahaca, la sal y la pimienta. Cuece la salsa a fuego suave durante 10-12 minutos. Pon abundante agua con sal en una olla. Cuando hierva, incorpora los tortellini por tandas. Cuece la pasta fresca durante 3-4 minutos, hasta que suba a la superficie. No remuevas con fuerza los tortellini. Muévelos con una espumadera para evitar que se rompan. Escurre la pasta y pásala directamente a la sartén de la salsa. Mezcla con cuidado durante 1 minuto. Sirve con parmesano rallado y unas hojas de albahaca.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 650 kcal

Proteínas: 33 g

Hidratos de carbono: 73 g

Grasas: 25 g

Fibra: 5 g

Sodio: 700 mg, según la cantidad de sal y queso utilizada

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Los tortellini crudos pueden guardarse en la nevera durante un máximo de 24 horas, bien tapados y espolvoreados con harina. También se pueden congelar en una bandeja, separados entre sí. Cuando estén duros, pásalos a una bolsa hermética. Los tortellini congelados pueden conservarse durante aproximadamente 2 meses.

PUBLICIDAD

La pasta cocida con salsa se conserva en la nevera durante 2-3 días, dentro de un recipiente hermético. Para recalentarla, utiliza una sartén a fuego suave con una cucharada de agua o caldo.